Russell 2000: Startet jetzt der nachhaltige Bullenmarkt?

Symbol: XRS2 ISIN: IE00B60SX402

Rückblick: Bisher wurde die Rally an den US-Börsen von wenigen Schwergewichten getragen. Der breite Markt hingegen zeigte sich 2023 noch nicht von seiner bullischen Seite. Dies können wir am Russell 2000 Index sehen, welcher 2000 kleine und mittlere US-Unternehmen beinhaltet. Der marktbreite Index ist in den letzten Monaten seitwärts gelaufen.

Meinung: Der Xtrackers ETF auf den Russell 2000 machte vergangenen Freitag mit einem bullischen Impuls auf sich aufmerksam und konnte nach oben ausbrechen. Dadurch konnte sich der XRS2-ETF auch aus der Seitwärtsbewegung lösen. Auf diese starke Bewegung könnte ein temporärer Rücksetzer folgen, welchen wir in unserem Szenario zum Einstieg nutzen wollen. Sollten allerdings keine Anschlusskäufe folgen, müssen wir von einem Fehlausbruch ausgehen. Für diesen Fall haben wir den Stopp unterhalb der Initial-Kerze platziert.

Chart vom 05.06.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 246.75 Euro

Setup: Bei einem Pullback in den Bereich von 243 Euro könnte man ein Long-Position eröffnen. Intraday ist dabei auf Umkehrsignale zu achten. Der Trade ließe sich nach dem Einstieg unterhalb der Kerze von letztem Freitag absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in XRS2

