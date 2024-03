Rumänien fordert sein jahrhundertealtes Gold von Russland zurück

In der letzten Zeit ist Gold immer wertvoller geworden. Neue preisliche Höchststände wurden erreicht

Die rumänische Nationalbank hat ihr Gold nach Moskau gesendet. Diese Geschichte beginnt bereits zur Zeit des ersten Weltkrieges. Denn damals war Russland der einzige Verbündete, mit dem Rumänien eine gemeinsame Grenze hatte. Zudem unterhielt die königliche Familie Rumäniens starke familiäre Bindungen zur russischen Kaiserfamilie. 1916 und 1917 verschiffte Rumänien den Goldvorrat der Nationalbank (91,5 Tonnen Gold in Form von Barren und Münzen), den Schmuck der Königin Marie sowie weitere Wertgegenstände nach Russland. Dort sollte alles sicher verwahrt werden. 1917 übernahmen die Bolschewiki die Macht und alle überführten Wertgegenstände einschließlich des Goldes wurden beschlagnahmt. Später gab Russland einen Teil der Schätze zurück, allerdings nicht die Goldreserven. Der Goldschatz Rumäniens ist seit langer Zeit ein Thema zwischen den beteiligten Ländern.

Dass die Goldreserven Rumäniens damals an Russland geliefert wurden, ist durch die Orginalprotokolle, die noch heute mehr als 100 Jahre später bei der Rumänischen Nationalbank aufbewahrt werden, belegt. Der Vorstand der Rumänischen Nationalbank hat nun die Angelegenheit im Europäischen Parlament zur Sprache gebracht. Seit 5. März 2024 gibt es sogar eine Ausstellung im Europäischen Parlament: „Der nach Moskau geschickte und nie zurückgegebene Goldschatz der Nationalbank Rumäniens“. Bei dem hohen Goldpreis ist es um so verständlicher, dass Rumänien sein Gold wiederhaben möchte. Solche Gelegenheiten haben Privatinvestoren nicht. Sie müssen auf die heutigen Märkte vertrauen. Goldunternehmen sind eine Möglichkeit für Anleger am steigenden Goldpreis mitzuverdienen. Gut aufgestellt sind etwa Revival Gold oder Chesapeake Gold. Revival Gold besitzt in Idaho die größte früher produzierende Goldmine. Chesapeake Gold verfügt mit seinem Metates-Flaggschiffprojekt in Mexiko über eine immens große Gold- und Silberlagerstätte, welche sehr aussichtsreich erscheint.

