Rumänien begibt 6,375 %-Anleihe

Die Republik Rumänien begibt eine Euro-Anleihe (WKN A3LNGH) mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 208,40 Mio. Euro. Bis zur Fälligkeit am 18.09.2033 wird ein jährlicher Kupon von 6,375 % gezahlt, erstmalig am 18.09.2024. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Die kleinste handelbare Einheit beträgt ebenfalls 1.000 Nominale. Fitch vergibt für Rumänien ein langfristiges Rating von BBB-.