Rückblick: Zalando und Deutsche Börse - Aktie im Fokus, wie liefen die Tradingideen?!

Im Update wollen wir die Aktien noch einmal einer kurzen Bewertung unterziehen, die wird vor sechs Wochen vorgestellt haben. Wie war unsere Einschätzung vor sechs Wochen zu den Aktien, welche Veränderungen haben sich eingestellt und wie sehen wir die Aktien heute. Dazu werden die aktuellen Charts herangezogen und kurz neu bewertet. Dies geschieht auf Basis der Charttechnik.

Tag der Bewertung: 24.10.2023

· WKN: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111 / Kürzel: ZAL

Kurs am 24.10.2023: 22,46 EUR Kurs am 06.12.2023: 22,39 EUR

Summary Daily Chart 24.10.2023: Etabliert sich die Aktie per Tagesschluss wieder unter der 20-Tage-Linie, so könnte es übergeordnet in Richtung der 18,40 EUR gehen. Aufhellen würde sich das Chartbild erst, wenn der Anteilsschein sich wieder über

Update Daily Chart 06.12.2023: die Aktie hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich erholen können. Es ging, wie vermutet, in einer Box seitwärts weiter. Das Wertpapier hat sich nicht wesentlich von der 20-Tage-Linie (aktuell bei 22,52 EUR) / 50-Tage-Linie (aktuell bei 22,06 EUR) lösen können, bzw. ist nach kleineren Erholungen immer wieder in den Dunstkreis dieser Linie zurückgefallen.

Der Anteilsschein muss sich über die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie schieben und im Nachgang möglichst rasch aufwärtslaufen. Sollte diese gelingen und kann sich die Aktie per Tagesschluss verbindlich über der 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie festsetzen, so besteht die Chance, dass es weiter aufwärts an die 200-Tage-Linie (aktuell bei 28,21 EUR) geht. Bullisch aufhellen würde sich das Tageschart aber erst dann, wenn sich das Wertpapier über der 200-Tage-Linie etabliert hat. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 31 EUR und übergeordnet in Richtung der 37 EUR gehen.

Gelingt der Move aber nicht und etabliert sich die Aktie hingegen unter der 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die die Perspektive haben deutlich unter die 20 EUR zu laufen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Update - übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Summary 4h Chart 24.10.2023: Kann sich die Aktie verbindlich über der SMA50 festsetzen, so besteht das Potential weiter aufwärts in Richtung der SMA200 laufen. Etabliert sich das Wertpapier auf der anderen Seite wieder unter der SMA50 liegt der Fokus erneut auf der Unterseite.

Update 4h Chart 06.12.2023: der Anteilsschein konnte sich im Rahmen der Seitwärtsbewegung zwar über die SMA200 (aktuell bei 22,71 EUR) schieben, dort aber nicht festsetzen. Im Chart ist erkennbar, dass es mehrmals an und knapp über diese Linie ging, die Aktie es aber nicht geschafft hat, sich über der SMA200 zu etablieren. Diese Bewegung über diese Durchschnittslinie ist aber wesentlich, wenn das Wertpapier wieder etwas Perspektive auf der Oberseite haben möchte. Sollte es aber gelingen, über die SMA200 zu laufen, so wäre es in unseren Augen zwingend, dass sich nachfolgend die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzt. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnten die Anlaufziele erreichbar sein, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Etabliert sich die Aktie hingegen unter der SMA20 (aktuell bei 22,16 EUR), so wäre der Fokus wieder auf die Unterseite zu richten. Weitere Abgaben wären denkbar und möglich. Bestenfalls setzt sich die Seitwärtsbewegung weiter fort.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch / neutral

Update - übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Tag der Besprechung 26.10.2023

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055 / Kürzel: DB1

Kurs am 26.10.2023: 153,71 EUR Kurs am 06.12.2023: 178,53 EUR

Summary Daily Chart 26.10.2023: Die Aktie muss sich übergeordnet wieder über der 200-Tage-Linie festsetzen, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Solange der Anteilsschein aber unter der 20-Tage-Linie notiert, solange müsste mit weiterer Schwäche gerechnet werden.

Update Daily Chart 06.12.2023: das Wertpapier hat sich Anfang November über der 200-Tage-Linie (aktuell bei 167,63 EUR) festgesetzt und konnte dann weiter aufwärtslaufen. Es ging zügig aufwärts, die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, wurden zeitnah zurückgekauft. Damit ist die Aktie übergeordnet im November nur gestiegen.

Das Tageschart kann uneingeschränkt bullisch interpretiert werden. Solange sich die Aktie per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie (aktuell bei 171,47 EUR). halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbares Anlaufziele wären das Jahreshoch und dann der Bereich um die 198/205 EUR. Diese Anlaufziele sind solange erreichbar, solange sich die Aktie per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie halten kann.

Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der 20-Tage-Linie einstellen. Sie wären als unkritisch zu interpretieren, solange es das Wertpapier schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu erholen. Gelingt dies nicht, bzw. wird die 20-Tage-Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte darunter die 200-Tage-Linie noch einen Support bieten. Spätestens im Bereich der 200-Tage-Linie sollte sich der Anteilsschein wieder erholen können, um den bullischen Gesamteindruck des Charts nicht in Frage zu stellen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Update - übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Summary 4h Chart 26.10.2023: solange der Anteilsschein unter der SMA20 notiert, solange ist der Fokus auf die Unterseite zu richten. Aufhellen würde sich das 4h Chart erst dann, wenn sich die Aktie über der SMA200 festgesetzt hat.

Update 4h Chart 06.12.2023: Anfang November konnte die Aktie über die SMA200 (aktuell bei 163,68 EUR) laufen und sich seitdem kontinuierlich steigern. Im Chart ist gut erkennbar, dass sich die Rücksetzer, nach Überschreiten der SMA200, jeweils an der SMA20 (aktuell bei 175,15 EUR) stabilisieren konnten.

Damit ist auch das 4h Chart bullisch zu interpretieren. Solange der Anteilsschein über der SMA20 notiert, könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Rücksetzer bis an die SMA20 wären denkbar und möglich und übergeordnet als bullisch zu interpretieren, solange es die Aktie es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu erholen. Sollte die SMA20 als Support nicht halten, so könnte die SMA50 (aktuell bei 171,92 EUR) noch eine weitere Unterstützung bieten. Eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich das Wertpapier unter der SMA50 festsetzt. Dann könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis an die SMA200 gehen könnten.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Update - übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

