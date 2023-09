Rückblick: Microsoft und Allianz - Aktie im Fokus, wie liefen die Tradingideen?!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Im Update wollen wir die Aktien noch einmal einer kurzen Bewertung unterziehen, die wird vor sechs Wochen vorgestellt haben. Wie war unsere Einschätzung vor sechs Wochen zu den Aktien, welche Veränderungen haben sich eingestellt und wie sehen wir die Aktien heute. Dazu werden die aktuellen Charts herangezogen und kurz neu bewertet. Dies geschieht auf Basis der Charttechnik.

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045 / Kürzel: MSFT

Kurs am 15.08.2023: 322,50 EUR Kurs am 27.09.2023: 310,26 EUR

Tag der Bewertung: 15.08.2023

Summary Daily Chart 15.08.2023: Der Aktie muss sich per Tagesschluss mindestens wieder über der 50-Tage-Linie festsetzen, um Perspektive auf der Oberseite zu haben. Sollte der Anteilsschein weitere Schwäche zeigen und die 200 Tage-Linie erreichen, so könnten sich in diesem Bereich Erholungen einstellen. Wird dies Durchschnittslinie aber dynamisch angelaufen, so könnte es auch direkt weiter abwärts gehen.

Update Daily Chart 27.09.2023: das Wertpapier ist in den letzten Wochen über die 50-Tage-Linie (aktuell bei 329,15 US-Dollar) gelaufen, konnte sich hier aber nicht festsetzen. Es ging wieder unter diese Durchschnittslinie als auch unter die 20-Tage-Linie (aktuell bei 327,64 US-Dollar), unter der sich die Aktie wieder etabliert hat. Damit hat sich an der Interpretation des Tagescharts nichts geändert. Die Aktie muss über die 50-Tage-Linie und sich dort festsetzen, um Perspektiven auf neue Hochs zu haben. Solange die Aktie aber unter der 20-Tage-Linie notiert, solange sind weitere Abgaben bis in den Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 294,62 US-Dollar) möglich.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Update - übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Summary 4h Chart 15.08.2023: Perspektiven auf der Oberseite hat das Wertpapier erst, wenn es sich über der SMA200 etabliert hat. Solange das nicht der Fall ist, solange könnte es weiter abwärts in Richtung der 265/262 EUR gehen.

Update 4h Chart 27.09.2023: die Aktie ist, wie gefordert, über die SMA200 (aktuell bei 331,76 US-Dollar) gelaufen, konnte sich hier aber nicht etablieren. Es ging im Zuge der Rücksetzer wieder unter die SMA20 (aktuell bei 323,07 US-Dollar) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 328,93 US-Dollar). Damit ist das 4h Chart bärisch zu interpretieren. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA200 für die Aktie aktuell ein Deckel ist. Somit gilt: erst über der SMA200 wären die Perspektiven in Richtung der 340 US-Dollar gegeben. Solange das Wertpapier unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Update - übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005 / Kürzel: ALV

Kurs am 17.08.2023: 222,56 EUR Kurs am 27.09.2023: 228,85 EUR

Tag der Bewertung: 17.08.2023

Summary Daily Chart 17.08.2023: Der Aktie hat sich zwar über der 20-Tage-Linie etabliert, wesentliches Kaufinteresse kommt aber nicht auf. Erst wenn es zu einem Tagesschluss über dem Jahreshoch kommt, könnte noch die 232/34 EUR Marke angelaufen werden. Sollte sich das Wertpapier unter der 200-Tage-Linie festsetzen, könnte es wieder in den Bereich der 191/89 EUR gehen.

Update Daily Chart 27.09.2023: unsere Einschätzung aus dem Setup vom 17.08.2023 hat gut gegriffen. Die Aktie konnte sich über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 227,01 EUR) schieben und über das bisherige Jahreshoch laufen. Das Anlaufziel bei 232/234 EUR wurde exakt getroffen. Das Doppeltop aus 2020/2022 wurde knapp überschritten. Solange sich das Wertpapier über der 20-Tage-Linie halten kann, solange bestehen Perspektiven auf der Oberseite. Nächste denkbare Anlaufmarke könnte der Bereich bei 247/249 EUR sein. Rücksetzer bis an die 20-Tage-Linie wären als unkritisch zu interpretieren. Eintrüben würde sich das Tageschart dann, wenn sich das Wertpapier per Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie (aktuell bei 215,24 EUR) festsetzt.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Update - übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Summary 4h Chart 17.08.2023: Solange sich die Aktie über der SMA20 halten kann, solange könnte es aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen. Sollte diese Durchschnittslinie aufgegeben werden, so könnten sich weitere Rücksetzer in Richtung der SMA50 einstellen.

Update 4h Chart 27.09.2023: Der Anteilsschein konnte sich zunächst über die SMA20 (aktuell bei 230,71 EUR) schieben, ist im weiteren Handelsverlauf aber wieder unter diese Linie gefallen. Solange die Aktie noch über der SMA50 (aktuell bei 227,39 EUR) notiert, solange könnten sich jederzeit erneute Erholungsbewegungen an und über die SMA20 einstellen. Sollte der Move über die SMA20 erfolgen, so gilt zudem, dass sich das Wertpapier möglichst zeitnah nach Norden schieben sollte. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es weiter aufwärts an das Anlaufziel gehen, das in der Tagesbetrachtung definiert worden ist. Eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich die Aktie wieder unter der SMA50 festsetzt. Mit einer derartigen Abwärtsbewegung würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es weiter abwärts bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 218,70 EUR) gehen könnte.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral

Update - übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.