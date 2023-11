Rückblick: Henkel VZ und MTU - Aktie im Fokus, wie liefen die Tradingideen?!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Im Update wollen wir die Aktien noch einmal einer kurzen Bewertung unterziehen, die wird vor sechs Wochen vorgestellt haben. Wie war unsere Einschätzung vor sechs Wochen zu den Aktien, welche Veränderungen haben sich eingestellt und wie sehen wir die Aktien heute. Dazu werden die aktuellen Charts herangezogen und kurz neu bewertet. Dies geschieht auf Basis der Charttechnik.

Tag der Bewertung: 26.09.2023

· WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432 / Kürzel: HEN3

Kurs am 26.09.2023: 67,14 EUR Kurs am 08.11.2023: 67,53 EUR

Summary Daily Chart 26.09.2023: solange die Aktie per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen und neue Tiefs formatiert werden. Perspektiven auf der Oberseite hat das Wertpapier erst wieder, wenn es sich per Tagesschluss über der 200-Tage-Linie festgesetzt hat.

Update Daily Chart 08.11.2023: die Aktie hat sich zunächst über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 67,42 EUR) schieben, aber nicht festsetzen können. Es ging im weiteren Handelsverlauf wieder unter diese Durchschnittslinie. Mitte Oktober hat sich dann eine Erholung über die 20-Tage-Linie eingestellt, die bis an die 50-Tage-Linie (aktuell bei 68,15 EUR) ging. Hier wurde der Anteilsschein abgewiesen.

Die gute Nachricht ist, dass sich das Wertpapier aktuell noch über der 20-Tage-Linie halten kann und damit die Möglichkeit hat, die 50-Tage-Linie erneut anzulaufen. Im Tageschart ist aber erkennbar, dass die 50-Tage-Linie ein dickes Brett ist. Selbst wenn es der Anteilsschein es schafft, sich über diese Linie zu schieben und festzusetzen, so muss im Nachgang auch die 200-Tage-Linie (aktuell bei 70,48 EUR) genommen werden. Ob sich die Bewegung per Tagesschluss an und über die 200-Tage-Linie einstellt, bleibt aber abzuwarten.

Kritisch wird es, wenn sich die Aktie wieder unter der 20-Tage-Linie festsetzt. Sollte sich dies einstellen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der 61/59 EUR gehen könnten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Update - übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Summary 4h Chart 26.09.2023: solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar. Erholungen hätten aktuell das Potential die SMA20 bzw. die SMA50 zu erreichen. Ein Anlaufen der SMA200 bleibt abzuwarten.

Update 4h Chart 08.11.2023: der Anteilsschein konnte sich seit unserer letzten Analyse zunächst etwas erholen, hat dann aber wieder nachgegeben. Die Gewinne im weiteren Handelsverlauf wurden wieder abgegeben. Der Oktober war von einer längeren Konsolidierung geprägt. Ende des Monats konnte sich die Aktie wieder erholen, gab nachfolgend wieder moderat nach.

Im Zuge dieser Erholung ging es über die SMA50 (aktuell bei 67,53 EUR), Anfang November jedoch wieder unter die SMA20 (aktuell bei 68,08 EUR). Im Chart ist gut erkennbar, dass die SMA50 im Zuge dieser Rücksetzer ein guter Support gewesen ist. Wesentlich wird jetzt sein, ob es die Aktie schafft, sich zunächst über die SMA20 zu schieben und darüber festzusetzen. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an die SMA200 (aktuell bei 68,94 EUR) gehen. Im 4h Chart ist aber erkennbar, dass diese Durchschnittslinie im August als auch im September ein Deckel war. Sollte diese Linie somit noch einmal angelaufen werden, so ist es wichtig, dass es mit Momentum über diese Linie geht und von hier aus zügig weiter aufwärts. Stellt sich dieses Kursmuster ein, so könnte es wieder in Richtung der 75/73 EUR gehen.

Gelingt der Move über die SMA20 aber nicht und hält die SMA50 im Zuge von Rücksetzern auch nicht, so würde sich das 4h Chart eintrüben. Verbindlich bärisch würde es werden, wenn sich die Aktie unter der SMA50 festsetzt. Dann wären weitere Abgaben in Richtung der 61/59 EUR denkbar und möglich.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral

Update - übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Tag der Besprechung 28.09.2023

WKN: A0D9PT/ ISIN: DE000A0D9PT0 / Kürzel: MTX

Kurs am 28.09.2023: 169,20 EUR Kurs am 08.11.2023: 179,13 EUR

Summary Daily Chart 28.09.2023: solange die Aktie per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange sind neue Tiefs möglich. Erst wenn sich das Wertpapier wieder über der 50-Tage-Linie festgesetzt hat, würde sich das Chartbild etwas entspannen.

Update Daily Chart 08.11.2023: das Wertpapier hat in den letzten Handelswochen den massiven Rücksetzer konsolidiert. Es ging Mitte Oktober wieder etwas aufwärts in Richtung der 180 EUR Marke.

Im Zuge der Erholung konnte sich die Aktie über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 174,23 EUR) als auch über die 50-Tage-Linie (aktuell bei 174,65 EUR) schieben. Was jetzt notwendig ist, wäre eine deutlichere Erholung in Richtung der 192/195 EUR. Sollte sich diese Bewegung einstellen, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter aufwärts in Richtung der 200-Tage-Linie (aktuell bei 212,92 EUR) gehen könnte. Sollte diese Linie in den nächsten Handelswochen angelaufen werden, so bleibt abzuwarten, ob die Aktie auch die Kraft hat, sich über diese Linie zu schieben und zu etablieren.

Rücksetzer könnten sich auf Tagesschlussbasis an die 50-Tage-Linie einstellen und wären als eher unkritisch zu interpretieren, solange sich der Anteilsschein im Bereich dieser Linie wieder erholen kann. Sollte es unter die 50-Tage-Linie gehen, so könnte die 20-Tage-Linie auf Tagesschlussbasis noch einen weiteren Support bieten. Setzt sich das Wertpapier per Tageschluss wieder unter der 20-Tage-Linie fest, so könnte es wieder in Richtung der 150 EUR gehen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch / neutral

Update - übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Summary 4h Chart 28.09.2023: die Aktie muss sich über der SMA20 festsetzen und möglichst rasch aufwärts laufen. Entspannen würde sich das Chartbild, wenn sich der Anteilsschein über der SMA50 festgesetzt hat. Wird die SMA20 aber auf der anderen Seite wieder aufgegeben, so könnten sich neue Tiefs ausbilden.

Update 4h Chart 08.11.2023: im 4h Chart ist die längere Konsolidierung gut zu erkennen, die der Anteilsschein im September und im Oktober abgebildet hat. Es ging im Zuge der Erholung Mitte/Ende Oktober wieder über die SMA50 (aktuell bei 174,73 EUR) als auch über die SMA20 (aktuell bei 180,37 EUR). In den letzten Handelstagen hat der Aufwärtsdruck etwas nachgelassen. Die Aktie hat mehrmals an die SMA20 zurückgesetzt.

Wesentlich ist jetzt, dass die Aktie unbedingt über der SMA20 bleibt. Sollte dies gelingen, so könnten Versuche gestartet werden, an die SMA200 (aktuell bei 184,44 EUR) zu laufen. Im Chart ist aber erkennbar, dass diese Linie alles andere als einfach zu überwinden ist. Eventuell könnte es mehrere Anläufe geben, diese Linie zu überwinden. Ob dies dann auch abgebildet werden kann bleibt abzuwarten. Sollte der Move aber gelingen, so sollte es direkt weiter aufwärts gehen. Stellen sich diese Kursmuster ein, so würde sich das Chartbild wieder entspannen, weitere Kursgewinne wären denkbar und möglich.

Denkbar ist aber auch, dass die laufende Bewegung die SMA200 nicht mehr erreicht wird, sondern, dass sich Rücksetzer bis in den Bereich der SMA50 ausdehnen könnten. Sollte die SMA50 als Support nicht halten und sich die Aktie wieder unter dieser Linie etabliert, so würde sich das Chartbild wieder bärisch eintrüben, weitere Abgaben wären denkbar und möglich.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral

Update - übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.