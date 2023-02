Royalty-Unternehmen profitieren stark vom hohen Goldpreis

Der starke Goldpreis ist gut für Goldunternehmen und besonders für Gold-Royalty-Gesellschaften

Viele Experten sind der Meinung, dass das Ende der Fahnenstange beim Goldpreis noch nicht erreicht ist. Investoren streben nach Sicherheit in diesen von Krisen, Unsicherheiten und geopolitischen Querelen gebeutelten Zeiten. Gold dient zur Absicherung, das ist allgemein bekannt. Und da punkten Royalty-Gesellschaften mit den ihnen innewohnenden besonderen Eigenschaften. Investitionen und Betriebskosten für eine Mine liegen bei den Minenfirmen, nicht bei den Royalty-Unternehmen. Sie versorgen die Minenfirmen mit Geld und erhalten dafür einen Anteil an der gegenwärtigen oder zukünftigen Goldproduktion. Steigende Lohn- oder Energiekosten treffen ebenfalls die Minenfirmen, nicht aber in gleichem Maße die Royalty-Gesellschaften, die so vom hohen Goldpreis profitieren können.

Dies zeigt sich auch bei einem Vergleich zwischen dem Index der Goldminen (GDX) beziehungsweise dem Goldminen-Junioren-Index (GDXJ) mit dem Index, der die Entwicklung von 18 Gold-Royalty-Gesellschaften abbildet (Precious Metals R&S-Index). Ein weiteres Plus für die Goldunternehmen und die Royalty-Gesellschaften ist natürlich ein schwacher US-Dollar. Langfristig orientierte Investoren haben immer auch ein Auge auf Gold-Royalty-Unternehmen, denn sie werden als besser kalkulierbar als herkömmliche Goldunternehmen angesehen. Die Lizenzen sind, auch das sollte man wissen, nicht immer vom aktuellen Goldpreis abhängig. Die Ausgestaltung der Lizenz- und Streaming-Bedingungen ist variabel. Eine Royalty-Gesellschaft, die sich in Kanada auf Gold und Kupfer konzentriert, ist Osisko Gold Royalties. Das Jahr 2022 brachte für das Unternehmen eine Gesamtmenge von mehr als 89.000 Unzen Goldäquivalent, damit eine Rekordmenge. Gut 175 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen befinden sich im Portfolio von Osisko Gold Royalties. Auch Gold Royalty, ein weiteres Unternehmen aus diesem Sektor, kann sich über ein besonders erfolgreiches Jahr 2022 freuen. Die Rekordjahreseinnahmen übertrafen sogar die Prognosen. Gold Royalty besitzt vor allem Net-Smelter-Return-Royalties bezüglich Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.

