Die Rohstoffwoche: Trafigura, Vale, Cameco, Anglo American, Canada Nickel, Lundin Mining, Kaiser Reef

Weitere Suchergebnisse zu "Vale":



Der Rohstoffhändler Trafigura ist Opfer eines groß angelegten Nickelbetrugs geworden. Bis zu 577 Millionen USD kosten leere Container das Unternehmen nun. Vale kann sich dagegen freuen: Die in Abspaltung befindliche Basismetallsparte könnte mehr als 2 Milliarden USD einbringen. Zum Kreis der Interessenten gehört seit dieser Woche auch General Motors.

Cameco hat Zahlen vorgelegt und gibt sich ausgesprochen optimistisch: Mit der Kernenergie sei auch das Unternehmen wieder im dauerhaften Wachstumsmodus. Anglo American hat derweil eine 9,9-prozentige Beteiligung an Canada Nickel gekauft und will damit sein Batteriemetallgeschäft ausbauen.

Lundin Mining stellt eine neue Ressourcen- und Reservenschätzung vor. Und Kaiser Reef freut sich über eine neue Explorationslizenz im Bereich einer legendären historischen Goldmine. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Trafigura verliert wegen Nickel-Betrugs 577 Mio. USD

Der Rohstoffhändler Trafigura hat über Schäden infolge betrügerischer Aktivitäten berichtet. Wie das Unternehmen mitteilte, könnte der Verlust sich auf bis zu 577 Millionen USD belaufen. Der Grund sind durch Trafigura gekaufte Container, in denen sich eigentlich Nickel befinden sollte. Durch Falschangaben und die Vorlage „einer Vielzahl falscher Unterlagen“ sei das Unternehmen jedoch getäuscht worden. Die Container enthielten bei ihrer Ankunft kein Nickel.

Eine gründliche Überprüfung läuft. Der Betrug ist auf einen bestimmten Geschäftsbereich beschränkt. Trafigura sieht bislang keine Hinweise auf eine interne Beteiligung. Noch sind nicht alle gekauften Container untersucht worden.

Der Konzern betont, dass es trotz der vorgenommenen Wertberichtigungen im ersten Halbjahr gelingen werde, einen Nettogewinn über dem Niveau des Vorjahres zu erzielen. Auch bleibe Trafigura den Ziel treu, auf dem schnell wachsenden Markt für Batteriemetalle an Präsenz zu gewinnen.

Vales Basismetallsparte ist mehr als 2 Mrd. USD wert

Der brasilianische Rohstoffkonzern Vale (WKN: 897136, ISIN: BRVALEACNOR0) könnte durch den Verkauf seines Basismetallgeschäfts mehr als 2 Milliarden USD erlösen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf vertraute Personen. In dieser Woche hat sich auch General Motors in den Kreis der Bieter für die Metallsparte begeben. Weitere Bieter sind der Public Investment Fund Saudi-Arabiens und das japanische Handelshaus Mitsui & Co. Vale produziert in der Sparte Nickel und Kupfer. Ein Verkauf von Teilen der Sparte an unterschiedlichen Käufer ist möglich.

Cameco legt Quartalszahlen vor

Der kanadische Uranproduzent Cameco (WKN: 882017, ISIN: CA13321L1085) hat in dieser Woche Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2022 berichtet.

Demnach wurde im vierten Quartal ein bereinigter Nettogewinn von 36 Millionen USD erzielt. Für das Gesamtjahr vermeldete Cameco einen bereinigten Nettogewinn von 135 Millionen USD. Zum 31. Dezember verfügt das Unternehmen über 2,3 Milliarden USD an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie kurzfristigen Investitionen. Dem standen 997 Millionen Dollar an langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber.

Im Urangeschäft wurden im Gesamtjahr 2022 Verträge im Volumen von 80 Millionen Pfund abgeschlossen. Außerdem wurden Verträge im Bereich der UF6-Umwandlung über fast 12 Millionen kgU abgeschlossen.

Tim Gitzel, Präsident und CEO von Cameco, zeigte sich ausgesprochen optimistisch: „Wir glauben weiterhin, dass Cameco der beste Weg ist, um in die Erholung des Uranmarktes zu investieren. Da die Kernenergie eindeutig wieder im dauerhaften Wachstumsmodus ist, befindet sich auch Cameco wieder im dauerhaften Wachstumsmodus.“

Anglo American kauft 9,9 % an Canada Nickel

Der britische Bergbaukonzern Anglo American (WKN: A0MUKL, ISIN: GB00B1XZS820) hat eine 9,9 % umfassende Beteiligung an der Canada Nickel Company (WKN: A2P0XC, ISIN: CA13515Q1037) erworben. Wie Anglo American mitteilte, geht es dabei um das Crawford-Nickelprojekt im kanadischen Ontario, das sich im Besitz von Canada Nickel befindet.

Demnach erhält Anglo American das exklusive Recht auf den Kauf von bis zu 10 % der Rückgewinnung von Nickelkonzentrat, Eisen und Chrom, die in den Magnetitkonzentraten enthalten sind. Auch das Recht auf den Kauf von CO2 Gutschriften steht Anglo zu. Der Deal dient zum Ausbau der Nickelproduktion in Batteriequalität für den EV Sektor.

Lundin Mining schätzt Ressourcen und Reserven

Das schwedisch-kanadische Bergbauunternehmen Lundin Mining (WKN: A0B7XJ, ISIN: CA5503721063) hat seine Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für den Stichtag 31. Dezember 2022 veröffentlicht. Demnach umfasst das geschätzte enthaltene Metall in den Kategorien nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven insgesamt 7.760 kt (17,1 Blb) Kupfer, 2.541 kt (5,6 Blb) Zink, 56 kt (123 Mlb) Nickel, 736 kt (1,6 Blb) Blei, 12,7 Moz Gold und 150,5 Moz Silber. In der Schätzung sind auch erstmals die Daten für die Lagerstätte Saúva mit 578 kt (1,3 Blb) Kupfer und 1,1 Moz Gold in der angezeigten Mineralressource enthalten. CEO Peter Rockandel betonte, die Explorationsprogramme des Unternehmens schafften „weiterhin erheblichen Wert“.

Kaiser Reef erhält Explorationslizenz für Nuggety Reef Mine

Der australische Goldproduzent Kaiser Reef Ltd. (ASX: KAU, WKN: A2P4AV, ISIN: AU0000072506) hat über den Erhalt einer Explorationslizenz für ein 144 km² großes Gebiet berichtet. Das Areal befindet sich rund um die Nuggety Reef Mine in Victoria. Durch die Lizenz sollen künftige Bohrungen in der dort sehr viel effektiver sein als bislang. Die Bohrungen sollen neigungsabwärts gelegene Positionen in der Nähe des Granitkontakts testen und den neigungsabwärts gelegenen Positionen der Nuggety-Mine folgen. Im vergangenen Jahr hatte Kaiser hier hochgradiges Gold identifiziert, darunter 2,2 Meter mit 10,3 g/t Gold bei Bohrungen in der historischen Goldmine Nuggety Reef am nördlichen Ende der Goldmine Union Hill. Nuggety gilt als eine der bedeutendsten australischen Goldminen.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.