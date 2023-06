Die Rohstoffwoche: Teck Resources, Evolution Mining, MAG Silver, Fresnillo, BHP, Microsoft, Franco Nevada, Marathon Gold, Rio Tinto

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Teck Resources vermeldet großes Interesse an seinem Kohlegeschäft, kann aber noch nichts Konkretes vorweisen. Evolution Mining investiert in die beiden Minen Ernest Henry und Mungari und will dadurch Produktion und Ressourcen erhöhen und die Kosten senken. MAG Silver berichtet über den Produktionsstart bei Juanicipio, was auch Fresnillo freuen dürfte. BHP setzt in Kooperation mit Microsoft nun KI in der Kupfermine Escondida ein. Franco Nevada überweist 45 Mio. USD an Marathon Gold und erhält dafür eine zusätzliche NSR am Valentine-Projekt. Und Rio Tinto berichtet über den Einsatz von grünem Diesel in Kalifornien. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Teck Resources erhält Angebote für Stahlkohlegeschäft

Teck Resources (WKN: 858265, ISIN: CA8787422044) hat am Dienstag das Vorliegen verschiedener Interessenbekundungen im Hinblick auf das Stahlkohlegeschäft bestätigt, das laut den Plänen des Unternehmens vom Bereich der Basismetalle getrennt werden soll.

CEO Jonathan Price betonte, der Wert der "margenstarken, langlebigen Stahlkohleanlagen" sei am Markt weithin bekannt und das Interesse groß. Laut der Meldung will das Unternehmen jedoch nicht garantieren, dass die Gespräche in konkreten Transaktionen münden. Teck will keine Wasserstandsmeldungen abgeben, bis die Vorgänge Offenlegungspflichten berühren.

Evolution Mining investiert in Ernest Henry und Mungari Mine

Evolution Mining (WKN: A1JNWA, ISIN: AU000000EVN4) hat am Montag über Investitionsentscheidungen bezüglich der beiden Minen Ernest Henry und Mungari informiert.

In die Mungari Mine werden demnach 250 Millionen AUD investiert. Damit soll die verarbeitete Erzmenge von 2 Millionen t auf 4,2 Million t pro Jahr erhöht und die Minenlebensdauer bis 2038 erweitert werden. Außerdem sollen die AISC um 340 AUD pro Feinunze auf fortan 1750 AUD sinken.

Die interne Rendite (IRR) soll von 19 % auf 28 % steigen, der Nettogegenwartswert von 260 Mio. auf 600 Mio. AUD. Evolution Mining CEO Lawrie Conway betonte, Mungari habe in den vergangenen Jahren "kontinuierlich unzuverlässig" etwa 135.000 Feinunzen pro Jahr produziert.

In die Ernest Henry Mine investiert das Unternehmen insgesamt 22,5 Millionen AUD – 15 Mio. in eine Machbarkeitsstudie und 7,5 Mio. in ein Bohrprogramm. Die Minenlebensdauer soll bis 2040 erweitert, die Erzreserven verdoppelt werden. Die bisherige vorläufige Machbarkeitsstudie taxiert der Nettogegenwartswert der Mine auf 96 Millionen AUD.

MAG Silver vermeldet Produktionsbeginn bei Juanicipio

MAG Silver (WKN: 460241, ISIN: CA55903Q1046) hat am Montag den Beginn der kommerziellen Produktion beim Juanicipio-Projekt vermeldet. Dieses gehört zu 46 % MAG Silver und zu 44 % Fresnillo (WKN: A0MVZE, ISIN: GB00B2QPKJ12). Demnach "arbeiten die Juanicipio-Mine, die Verarbeitungsanlage und andere wichtige Systeme im Einklang mit der geplanten Kapazität oder nähern sich dieser schnell an". MAG Silver CEO George Paspalas sieht Produktionsbeginn einen Meilenstein für das Unternehmen, der die "Transformation vom Entwickler zum Produzenten" vervollständige.

BHP und Microsoft setzen KI bei Escondida Kupfermine ein

BHP (WKN: 850524, ISIN: AU000000BHP4) und Microsoft (WKN: 870747, ISIN: US5949181045) setzen einem Bericht des Bergbaukonzerns zufolge Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen ein, um die Kupferproduktion in der Mine Escondida zu verbessern.

Wörtlich heißt es in der Mitteilung: "Durch die Verwendung von Echtzeit-Anlagendaten der Konzentratoren in Kombination mit KI-basierten Empfehlungen der Azure-Plattform von Microsoft werden die Konzentratorbetreiber bei Escondida in der Lage sein, Betriebsvariablen anzupassen, die sich auf die Erzverarbeitung und die Gehaltsgewinnung auswirken".

BHP CTO Laura Tyler sieht in diesen Technologien "die nächste große Welle im Bergbau". Aufgrund der sinkenden Gehalte in bestehenden Kupferminen und der geringen Zahl neuer Entdeckungen müssten neue Technologien eingesetzt werden, um die Produktion in bestehenden Minen zu erhöhen.

Franco Nevada kauft zusätzliche NSR am Valentine-Projekt von Marathon Gold

Franco Nevada (WKN: A0M8PX, ISIN: CA3518581051) – bekannt als Gold-Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen – kauft für 45 Million USD eine zusätzliche Net Smelter Return Royale (NSR) von 1,5 % am Valentine-Projekt von Marathon Gold (WKN: A0YH1U, ISIN: CA56580Q1028). Damit erhöht sich die NSR von Franco Nevada an dem kanadischen Goldprojekt auf 3 %.

Die jüngste Machbarkeitsstudie taxierte das Potenzial des Projekts auf eine jährliche Produktion von 195.000 Feinunzen Gold über zwölf Jahre bei einer gesamten Minenlebensdauer von 14,3 Jahren. Zum Projekt gehören fünf mineralisierte Lagerstätten innerhalb eines 32 km langen Systems.

Die Produktion soll im ersten Quartal 2025 beginnen. "Franco-Nevada ist seit 2019 Lizenznehmer und wir begrüßen ihre anhaltende starke Unterstützung für das Projekt", kommentierte Matt Manson, Präsident und CEO von Marathon Gold, in der Pressemitteilung.

Rio Tinto setzt auf erneuerbaren Diesel

Rio Tintos (WKN: 855018, ISIN: AU000000RIO1) Boron Tagebau ist der Darstellung des Unternehmens zufolge der weltweit erste Tagebau, der die vollständige Umstellung seiner Schwermaschinen von fossilem Diesel auf erneuerbaren Diesel erfolgreich abgeschlossen hat. Durch die Maßnahme sollen 45.000 t CO2 Äquivalent pro Jahr eingespart werden.

Dazu wurde in Zusammenarbeit mit Neste und Rolls-Royce ein erneuerbarer Diesel entwickelt, der aus regenerativen Rohstoffen wie gebrauchtem Speiseöl und tierischen Fettabfällen hergestellt wird und bei einer mit herkömmlichem Diesel vergleichbaren Lkw-Leistung die CO2-Emissionen über den Lebenszyklus des Kraftstoffs hinweg um 75 % reduzieren kann.