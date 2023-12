Die Rohstoffwoche: Surge Copper, Silvercorp Metals, OreCorp, Codelco, SQM, Andean Precious Metals, Allkem, Maaden

Surge Copper kauft Kupferprojekt Berg +++ Silvercorp kauft Orecorp +++ Codelco und SQM besiegeln PPP +++ Andean Precious Metals verlängert San Bartolomé bis 2028 +++ Allkem: Umweltgenehmigung für James Bay +++ Ma´aden findet neue Goldlagerstätten in SA

Surge Copper beschleunigt den Einstieg in das Kupferprojekt Berg in British Columbia und erwirbt direkt 100 % der Anteile, anstatt die Optionsvereinbarung aus 2020 abzuarbeiten. Silvercorp Metals kauft Orecorp und zahlt mit Cash und eigenen Aktien. Codelco und SQM haben die erste privat-öffentliche Lithium-Partnerschaft in Chile besiegelt und wollen bis 2060 kooperieren.

Andean Precious Metals kann eine aktualisierte Mineralreserven- und Ressourcenschätzung für die Mine San Bartolomé in Bolivien vermelden und die Minenlaufzeit bis 2028 verlängern. Allkem hat eine wichtige Umweltgenehmigung für das Lithiumprojekt James Bay in Quebec erhalten. Und Ma´aden berichtet über vielversprechende Ergebnisse des Explorationsprogramms in Saudi-Arabien. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Surge Copper kauft Berg-Projekt von Centerra-Tochter

Surge Copper (WKN: A2JENX, ISIN: CA86881M1041) erwirbt laut einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung eine 100 %-Beteiligung am Kupferprojekt Berg in British Columbia. Verkauft wird das Projekt von Thompson Creek Metals, einer Tochtergesellschaft von Centerra Gold (WKN: A0B6PD, ISIN: CA1520061021).

Bezahlt wird mit 21.221.165 Stammaktien von Surge, wodurch Thompson Creek Metals fortan etwa 15 % der ausstehenden Stammaktien von Surge besitzt. Der Kaufvertrag ersetzt eine Optionsvereinbarung aus Dezember 2020, mit der Surge Copper einen Anteil von 70 % am Projekt erwerben konnte. Die Vereinbarung hatte die Bezahlung durch Explorationsausgaben und Aktien vorgesehen.

CEO Leif Nilsson zufolge wird durch die Transaktion die Position im breiteren Berg-Huckleberry-Ootsa-Distrikt gefestigt. Dies biete Surge Metals unter anderem wesentlich größere Flexibilität bei Finanzierungsentscheidungen. "Surge besitzt nun eine einfache 100 %-Beteiligung an einem zusammenhängenden 125.499 Hektar großen Landpaket". Dieses umfasst neben Berg auch das Projekt Ootsa sowie einige Explorationsziele.

"Wir schätzen unsere Partnerschaft mit Centerra und freuen uns darauf, Centerra in Zukunft als bedeutenden Aktionär bei Surge begrüßen zu dürfen", so Nilsson.

Silvercorp Metals kauft Orecorp

Silvercorp Metals (WKN: A0EAS0, ISIN: CA82835P1036) kauft die ausstehenden Anteile an Orecorp (WKN: A1T6L6, ISIN: AU000000ORR2). Wie am zweiten Weihnachtsfeiertag mitgeteilt wurde, hat Silvercorp ein Angebot für alle OreCorp-Aktien, die sich nicht bereits in seinem Besitz befinden, für 0,19 AUD in bar plus 0,0967 Silvercorp-Aktien pro OreCorp-Aktie abgegeben.

Der implizite Wert von 0,5891 AUD pro OreCorp-Aktie entspricht einem 40 %-igen Aufschlag auf den 20-Tage-VWAP von OreCorp Stand 4. August 2023 und einem 22 %-igen Aufschlag auf den 20-Tage-VWAP Stand 22. Dezember 2023. Der OreCorp-Vorstand empfiehlt den Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen.

Durch die Transaktion soll ein "global diversifizierter Edelmetallproduzent" entstehen, Aktionäre sollen von verbesserter Handelsliquidität profitieren. Silvercorp arbeitet derzeit an der Erschließung des Nyanzaga-Projekts in Tansania und sieht sich "gut positioniert", um das Projekt zu finanzieren und "sofort in Richtung kommerzielle Produktion voranzutreiben".

Codelco und SQM schließen Lithium-Partnerschaft ab

Das staatliche chilenische Bergbauunternehmen Codelco und der private chilenische Lithiumproduzent SQM (WKN: 895007, ISIN: US8336351056) haben am Mittwoch den Abschluss einer Absichtserklärung für eine Lithium-Kooperation bekanntgegeben.

Beide Unternehmen einigten sich demnach auf die Gründung einer neuen Gesellschaft, an der Codelco eine Mehrheitsbeteiligung halten wird. Das neu zu gründende Unternehmen soll im Januar 2025 mit der ersten Betriebsphase beginnen. Die Kooperation soll bis zum Jahr 2060 dauern. Dazu werden Assets von Codelco mit Assets von SQM in den neuen Betrieb eingebracht.

Aktuell läuft für das Abbaugebiet ein Pachtvertrag von SQM. Dieser endet 2030. Daran schließt sich ein Pachtvertrag von Codelco für den Zeitraum von 2031 bis 2060 an. Beide Unternehmen betonten, der "Übergang" werde durch die Kooperation erleichtert.

Staatlich kontrollierte öffentlich-private Partnerschaften nach diesem Muster sind der Kern der neuen Lithiumstrategie von Präsident Gabriel Boric. Dieser begrüßte die Vereinbarung auch umgehend. "Dies ist ein beispielloser Meilenstein in der chilenischen Bergbauindustrie und ein konkreter Schritt hin zu einer fairen und nachhaltigen Entwicklung".

Andean Precious Metals verlängert Laufzeit von San Bartolomé Silbermine bis 2028

Andean Precious Metals (WKN: A3CNLN, ISIN: CA03349X1015) berichtete am Mittwoch über eine aktualisierte Mineralreserven- und Ressourcenschätzung für die unternehmenseigene Mine San Bartolomé in Bolivien.

Die von SRK Consulting erstellte Schätzung der Mineralreserven und -ressourcen für das Jahr 2023 weist nun gemessene und angezeigte Ressourcen von 6,1 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 98 Gramm Silber pro Tonne für 19 Millionen Unzen und eine förderbare, nachgewiesene und wahrscheinliche Reserve von 5,08 Millionen Tonnen mit 93 Gramm Silber pro Tonne für 11,95 Millionen Unzen Metall aus.

Die Aktualisierung verlängert die Lebensdauer der Mine bis weit in das Jahr 2028, weit über die ursprüngliche 12-Jahres-Erwartung hinaus, die im Jahr 2020 enden sollte.

Allkem erhält wichtige Zulassung für Lithiumprojekt James Bay

Allkem (WKN: A3C8Z7, ISIN: AU0000193666) informierte am Donnerstag über eine behördliche Genehmigung für die Erschließung des Lithiumprojekts James Bay in der kanadischen Provinz Quebec. Die positive Umweltprüfung durch den Quebecer Minister für Umwelt, Kampf gegen den Klimawandel, Wildtiere und Parks folgt auf eine positive Empfehlung der COMEX, eines unabhängigen Gremiums, das sich aus Mitgliedern der Regierungen von Québec und der Cree Nation zusammensetzt.

Nun soll in Kürze der Antrag auf die ministerielle Baugenehmigung eingereicht werden. Die angestrebte Produktionskapazität beträgt 311 ktpa Spodumenkonzentrat mit einer Lebensdauer von ca. 19 Jahren. Martin Perez de Solay, Geschäftsführer und CEO, sprach von einem "Meilenstein" und begrüßte die wichige Genehmigung noch vor dem Jahresende.

Ma´aden findet neue Goldlagerstätten in Saudi-Arabien

Die Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden) (WKN: A0RNQ7, ISIN: SA123GA0ITH7) berichtete am Donnerstag über die Entdeckung bedeutender Goldressourcen bekannt entlang eines 100 km langen Streichens von der bestehenden Mansourah Massarah Goldmine. Es handelt sich um den ersten Fund im Rahmen des 2022 gestarteten umfangreichen Explorationsprogramms.

Die Ergebnisse beinhalten hochgradige Bohrabschnitte 400 Meter entfernt von Mansourah Massarah, mit mehreren hochgradigen Abschnitten, einschließlich Kernabschnitten mit 61m mit 10,4 g/t Au und 20m g mit 20,6g/t Au. Ferner wurden die Explorationsaktivitäten auf den Jabal Ghadarah- und Bir Tawilah-Lagerstätten 25 km nördlich von Mansourah Massarah fortgesetzt. Hier konnte Ma´aden eine abgeleitete Ressource von 1,5 Millionen Unzen in einen angezeigten und gemessenen Status umwandeln.

"Zusammengenommen haben diese positiven Bohrergebnisse einen potenziell 125 km langen Streichen mit erheblichem Potenzial für einen bedeutenden Goldgürtel von Weltrang in Saudi-Arabien identifiziert", heißt es in der Mitteilung.

