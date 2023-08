Die Rohstoffwoche: Silvercorp Metals, OreCorp, Lithium Australia, Mineral Resources, Glencore, Balkan Mining, Rio Tinto, Newcrest

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Silvercorp Metals kauft OreCorp +++ Lithium Australia und Mineral Resources schmieden Technologie-JV +++ Glencore lässt Federn bei Umsatz und Gewinn +++ Balkan Mining erhält Genehmigung für Gorge Lithiumprojekt +++ Rio Tinto baut XXL-Solaranlage für Diamantenmine +++ Newcrest meldet Gewinnrückgang.

Silvercorp kauft OreCorp und finanziert die Entwicklung des Nyanzaga-Goldprojekts in Tansania. Lithium Australia und Mineral Resources bauen eine Pilotanlage zur Lithiumverarbeitung, wobei Mineral Resources das Geld und die Rohstoffe, Lithium Australia seine Lithiumextraktionstechnologie LieNA einbringt. Glencore hat Zahlen vorgelegt, die erwartungsgemäß schwächer ausfielen als im starken Vorjahr. Balkan Mining hat die Genehmigung zur Exploration auf dem Lithiumprojekt Gorge in Ontario erhalten und will bald losbohren. Rio Tinto errichtet ein riesiges Solarkraftwerk zur Versorgung seiner Diamantenmine Diavik. Und Newcrest vermeldet einen Gewinnrückgang um 11 %. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Silvercorp schluckt OreCorp

Silvercorp Metals (WKN: A0EAS0, ISIN: CA82835P1036) hat am Sonntag über die Übernahme von OreCorp (WKN: A1T6L6, ISIN: AU000000ORR2) informiert. Demnach unterzeichneten die beiden Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf sämtlicher OreCorp Aktien durch Silvercorp, soweit Silvercorp und verbundene Unternehmen nicht bereits im Besitz dieser Aktien sind.

OreCorp-Aktionäre erhalten für jede Aktie 0,15 AUD in bar und 0,0967 Silvercorp-Stammaktien, was einem Kaufpreis von 0,60 AUD pro OreCorp-Aktie entspricht. Der Vorstand von OreCorp empfiehlt den OreCorp-Aktionären einstimmig die Annahme des Angebots. Die Aktien von OreCorp stiegen in dieser Woche um knapp 20 % und notieren aktuell bei 0,51 AUD. Kommt die Übernahme zustande, besitzen die bisherigen Eigentümer von OreCorp 17,8 % der Silvercorp Metals Aktien. Mit der Transaktion entstünde ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 630 Millionen USD.

Silvercorp wird OreCorp eine Finanzierung im Umfang von 28 Mio. AUD zur Entwicklung des Nyanzaga-Goldprojekts in Tansania zur Verfügung stellen. Das Projekt soll voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2025 mit der kommerziellen Goldproduktion beginnen.

Lithium Australia und Mineral Resources unterzeichnen Entwicklungsvereinbarung

Lithium Australia (WKN: A14XX2, ISIN: AU000000LIT3) hat am Montag über den Abschluss einer Entwicklungsvereinbarung mit Mineral Resources (WKN: A0J36A, ISIN: AU000000MIN4) informiert. Demnach wird Mineral Resources die Entwicklung und den Betrieb einer Pilotanlage bis zu maximal 4,5 Mio. AUD finanzieren und Lithium Australia kostenlos Rohstoffe für die Pilotanlage zur Verfügung stellen. Lithium Australia wiederum bringt die hauseigene Lithiumextraktionstechnologie LieNA in das Projekt ein.

Sollten die Ergebnisse zufriedenstellen sein, wollen die beiden Unternehmen ein 50:50 Joint Venture gründen und darüber die Technologie im Rahmen eines Lizenzmodells einzusetzen und zu vermarkten. Mineral Resources erwirbt zudem das Recht, eine Anlage im Demonstrationsmaßstab im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit dem Joint Venture allein zu finanzieren, zu entwickeln und zu betreiben. Diese Lizenz sieht eine Bruttoprodukt-Lizenzgebühr von 8,0 % mit einem First-Mover-Rabatt vor.

Glencore legt Zahlen vor: Umsatz und Gewinn deutlich rückläufig

Glencore (WKN: A1JAGV, ISIN: JE00B4T3BW64) hat am Dienstag Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Der Rohstoffriese vermeldete in den ersten sechs Monaten einen Umsatzrückgang um 20 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 107,4 Mrd. USD. Das bereinigte EBITDA sank um 50 % auf 9,4 Mrd. USD. Der Cashflow aus operativer Tätigkeit lag bei 8,4 Mrd. USD.

Die Zahlen sind vor dem Hintergrund des starken, von hohen Rohstoffpreisen geprägten Vorjahres zu sehen. CEO Gary Nagle sieht eine "Normalisierung der Ungleichgewichte und der Volatilität auf den Rohstoffmärkten", vor deren Hintergrund Glencore "eine gesunde Ertragsentwicklung" hingelegt habe. "Während sich die Welt auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft zubewegt, konzentrieren wir uns weiterhin auf die Deckung des heutigen Energiebedarfs und investieren gleichzeitig in unser Übergangsmetallportfolio", so Nagle.

Balkan Mining erhält Explorationsgenehmigung für Gorge Lithium Projekt

Der australische Lithium Explorer Balkan Mining And Minerals (ASX: BMM, WKN: A3C28E, ISIN: AU0000157455) vermeldete am Mittwoch den Erhalt der Explorationsgenehmigung für das Gorge Lithiumprojekt in der kanadischen Provinz Ontario. Das zuständige Bergbauministerium der Provinz erteilte die Genehmigung mit einer Laufzeit von drei Jahren. Damit ist der Weg frei für die geplanten Bohrprogramme in den Pegmatit-Zielgebieten Nelson und Koshman1. Bereits für die kommenden Tage wurden weitere Informationen zum Fortgang des Programms angekündigt.

Rio Tinto baut größtes Solarkraftwerk Kanadas in Diavik-Diamantenmine

Der Rohstoffriese Rio Tinto (WKN: 852147, ISIN: GB0007188757) hat am Donnerstag über den Bau der größten Solaranlage in Kanada informiert. Der Pressemitteilung zufolge will das Unternehmen im Bereich der Diavik-Diamantenmine mit 6.600 Solarpaneelen rund 4.200 Megawattstunden Strom für den Minenbetrieb produzieren.

Das Solarkraftwerk soll demnach während der bis 2029 andauernden Stilllegungsarbeiten bis zu 25 % des Stroms von Diavik liefern. Dazu kommen bifazialen Paneele zum Einsatz, die Strom nicht nur aus direkter Sonneneinstrahlung, sondern aus durch den Schnee reflektierten Lichts generieren. Laut Rio Tinto wird der Dieselverbrauch am Standort durch den Bau der Anlage um etwa eine Million Liter pro Jahr gesenkt, was die Emissionen um 2.900 Tonnen CO2-Äquivalente reduziert.

Newcrest meldet Gewinneinbruch um 11 %

Newcrest Mining (WKN: 873365, ISIN: AU000000NCM7) legte am Freitag Zahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2022/23 vor. Das Unternehmen, das im Mai – vorbehaltlich der nötigen Genehmigungen – für 19 Mrd. USD durch Newmont Mining übernommen worden war, meldete einen Rückgang des Gewinns um 11 % auf 778 Mio. USD nach 872 Mio. USD im Vorjahr. Ursächlich waren vor allem höhere operative Kosten.

Interim CEO Sherrey Duhe verwies auf die Produktion von 2,1 Mio. oz Gold und 133.000 t Kupfer und einen "deutlich verbesserten freien Cashflow von 404 Mio. USD". Das abgelaufene Geschäftsjahr sei für Newcrest ein "Jahr des Wandels" gewesen. Die Übernahme durch Newmont solle im November umgesetzt werden. Das neu entstehende Unternehmen werde "neue Maßstäbe" in der Goldproduktion setzen.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.