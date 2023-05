Die Rohstoffwoche: Rock Tech Lithium, Teck Resources, Ivanhoe Electric, SQM, Trafigura, Hudbay Minerals, Vale

Weitere Suchergebnisse zu "Teck Resources":

Rock Tech Lithium präsentiert die finale Studie für den Bau des Konverters in Guben präsentiert – und vermeldet eine Steigerung des Kapitalwertes um 43 %. Teck Resources ist nicht nur mit seiner Zukunft beschäftigt, sondern arbeitet auch daran: Vermeldet wurde die Genehmigung für das Zafranal-Kupferprojekt in Peru.

Invanhoe Electric indes will über ein Joint Venture auf Explorationstour im Nahen Osten gehen und dabei mit seiner Technologie punkten. SQM meldet durchwachsene Ergebnisse und verkauft weniger Lithium.

Trafigura könnte Berichten zufolge große Mengen Aluminium aus LME Lagerhäusern abziehen. Hudbay Minerals bringt den Kauf von Copper Mountain auf die Zielgerade. Und Vale liegen offenbar erste Angebote für die Basismetallsparte vor. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Rock Tech Lithium präsentiert finale Studie und Deutsche Bank als Placement Agent

Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V, ISIN: CA77273P2017) hat die Front-End-Loading-Studie Stufe 3, kurz FEL 3, abgeschlossen. Die Studie schätzt den Kapitalwert nach Steuern (bei einem Abzinsungsfaktor 8 %) auf 1.194 Mio. EUR – eine Steigerung von 43% im Vergleich zur letzten Bankable Project Study. Die Steigerung resultiert aus den höheren Preisen für Lithiumhydroxid. Weitere wesentliche Ergebnisse bzw. Schätzungen laut Pressemitteilung:

IRR nach Steuern von 22,3%, jährliches EBITDA von 293 Mio. EUR, jährlicher Cashflow nach Steuern von 188 Mio. EUR, Durchschnittspreis für batteriefähiges Lithiumhydroxid Monohydrat (LHM) von 31.771 USD/t, durchschnittlicher SC6-Preis von 1.966 USD/t, Investitionskosten von 730 Mio. EUR, Amortisierung 3,6 Jahre nach Produktionsbeginn.

Der Beginn der Produktion von Lithiumhydroxid in Batteriequalität ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Ferner informierte Rock Tech Lithium über die Mandatierung der Deutschen Bank als Placement Agent für die Eigenkapitalfinanzierung des Konverters.

Teck Resources erhält Genehmigung für Zafranal Kupferprojekt

Teck Resources (WKN: 858265, ISIN: CA8787422044) hat über die behördliche Genehmigung für das Kupferprojekt Zafranal in Peru durch SENACE, Perus nationalen Dienst für Umweltzertifizierung für nachhaltige Investitionen, informiert.

Zafranal ist ein äußerst wettbewerbsfähiges, mittelgroßes Kupfer-Gold-Entwicklungsprojekt im Porphyr-Kupfer-Gürtel im Süden Perus in der Region Arequipa. Teck besitzt 80 % an der Eigentümergesellschaft (die verbleibenden 20 % entfallen auf Mitsubishi Materials).

Für die ersten fünf Jahre ab Produktionsstart wird eine jährliche Produktion von 133.000 t Kupfer erwartet. Die Minenlebensdauer wird auf 19 Jahre geschätzt. Teck CEO Jonathan Price sieht in Zafranal ein "kostengünstiges, langlebiges Unternehmen" und einen wichtigen Baustein beim Ausbau des Kupfergeschäfts.

Ivanhoe Electric und Ma´aden starten JV

Ivanhoe Electric (WKN: A3DNSS, ISIN: US46578C1080) hat eine Vereinbarung über ein 50/50-Joint Venture mit dem saudi-arabischen Bergbauunternehmen Ma’aden für die Suche nach Metallen im Nahen Osten bekanntgegeben.

Wie Ivanhoe mitteilt, wird Ma’aden 126,5 Mio. USD investieren und damit einen Anteil von 9,9 % an Ivanhoe erwerben. 66 Mio. USD davon fließen an das JV zur Finanzierung der Exploration, der Rest verbleibt bei Ivanhoe.

Die Exploration soll laut CEO Robert Friedland mit dem geophysikalischen Vermessungssystem Typhoon durchgeführt werden, das Metalle bis zu einer Tiefe von 1,5 Kilometern unter der Erde aufspüren kann. Das JV wird nach Batteriemetallen wie Kupfer, Nickel und Lithium suchen, aber auch nach Gold, Silber und Eisenerz.

SQM meldet durchwachsene Zahlen

Das chilenische Lithium-Bergbauunternehmen SQM (WKN: 895007, ISIN: US8336351056) hat in dieser Woche Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Demnach stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12 % auf 2,264 Mrd. USD, während der Nettogewinn um 6 % auf 750 Mio. USD zurückging.

Das bereinigte EBITDA lag bei 1,088 Mrd. USD mit einer EBITDA Marge von 48 %. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum verkaufte SQM 15 % weniger Lithium – dies jedoch zu um 34 % höheren Preisen. Die Bruttomarge im Lithiumgeschäft sank aufgrund höherer Zahlungen an die Entwicklungsagentur Corfo um 20 %.

Bericht: Trafigura zieht große Mengen Alu aus LME-Lagerhäusern ab

Der Rohstoffhändler Trafigura könnte in Kürze größere Mengen Aluminium aus Lagerhäusern der LME abziehen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf "zwei Quellen mit direkter Kenntnis der Angelegenheit".

Demnach hat das Schweizer Unternehmen kürzlich Warrants über mehr als 132.000 Tonnen Aluminium in LME-Lagern im malaysischen Port Klang gekündigt. Dies entspricht mehr als 20 % der verfügbaren LME-Bestände. Der Preis reagierte und rutschte von Contango in eine Backwardation-Situation. Trafigura hat bislang keinen Kommentar zu den Vorgängen abgegeben.

Hudbay Minerals vor Abschluss von Kauf von Copper Mountain

Hudbay Minerals (WKN: A0DPL4, ISIN: CA4436281022) schließt den Kauf von Copper Mountain (WKN: A0MWH1, ISIN: CA21750U1012) in Kürze ab. Am 13. Juni sollen die Aktionäre der beiden Unternehmen dem im April vorgeschlagenen Deal zustimmen.

Der Kaufpreis beträgt 0,381 Hudbay Aktien pro Copper Mountain Aktie. Zeta Resources, das 9,96 % von Copper Mountain besitzt, und Mitsubishi Materials Corp., das 25 % der Anteile hält, haben ihre Zustimmung zur Übernahme signalisiert. Zustimmung wurde auch durch GMT Capital, das 11,7 % von Hudbay Minerals besitzt, signalisiert.

Copper Mountain betreibt eine Mine in der Nähe von Princeton. Hudbay betreibt eine Gold-Zink-Kupfer-Mine in Manitoba, eine Tagebau-Kupfermine in Peru und entwickelt darüber hinaus Projekte in den US-Bundesstaaten Arizona und Nevada.

Bericht: Vale könnte 10 % der Basismetallsparte für 2,5 Mrd. USD verkaufen

Das brasilianische Bergbauunternehmen Vale (WKN: 897136, ISIN: BRVALEACNOR0) hat offenbar verbindliche Angebote für eine Beteiligung an seiner Basismetallsparte erhalten. Dies berichtet jedenfalls die Lokalzeitung Valor Economico am Donnerstag unter Berufung auf ungenannte Quellen. Demnach könnte Vale 10 % der Sparte für 2,5 Mrd. USD verkaufen. Das Unternehmen wollte die Berichte nicht kommentieren, hatte zu Beginn des Jahres aber Fortschritte beim geplanten Verkauf der Basismetallsparte im ersten Halbjahr angekündigt.