Die Rohstoffwoche: Rio Tinto, Uranium Energy, Kataman Metals, E3 Lithium, Sitka Gold, Pasofino Gold

Rio Tinto erzielt Einigung über Ilmenit-Mine in Madagaskar +++ Uranium Energy kauft Projekte von Rio Tinto +++ Kataman Metals wittert Nickel-Betrug +++ E3 Lithium meldet Produktion von Lithiumcarbonat +++ Sitka Gold schließt Privatplatzierung ab +++ Pasofino Gold meldet bei Dugbe Vollzug

Rio Tinto musste in Madagaskar planmäßig neue steuerliche Bedingungen für die Ilmenit-Mine in Fort Dauphin aushandeln – und meldete nun eine Einigung mit der Regierung. Mit Rio Tinto einig wurde sich auch Uranium Energy: Für 1,5 Mio. CAD wechselt ein Explorationsportfolio im Athabasca-Becken den Besitzer. Ganz und gar nicht einverstanden ist Kataman Metals mit einer Nickel-Lieferung von New Alloys Trading: Betrugsvorwürfe mit einer brisanten Verwandtschaft zum Trafigura-Skandal stehen im Raum.

E3 Lithium indes meldet Fortschritte auf dem Weg zum Batteriematerialhersteller. In Tests wurde nun mit Lithiumcarbonat die letzte Vorstufe vor der Umwandlung in Lithiumhydroxid-Monohydrat (LHM) in Batteriequalität erreicht. Sitka Gold konnte eine Privatplatzierung über 4 Mio. USD erfolgreich abschließen und kann damit u.a. das RC-Goldprojekt im Yukon vorantreiben. Und Pasofino Gold meldet Vollzug bei der Ausübung der Option auf das Dugbe-Projekt in Liberia. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Rio Tinto einigt sich mit Madagaskar auf Betrieb der QMM Mine

Rio Tinto (WKN: 852147, ISIN: GB0007188757) hat sich mit der Regierung von Madagaskar auf die Konditionen für den weiteren Betrieb der QIT Madagascar Minerals (QMM) Mine in Fort Dauphin geeinigt. Die Mine befindet sich – gemessen an den Stimmrechten – zu 80 % im Besitz von Rio Tinto und zu 20 % im Besitz der Regierung und produziert Ilmenit, eine wichtige Quelle für Titandioxid.

Die Vereinbarung sieht eine Erhöhung der Lizenzgebühr von 2 % auf 2,5 % vor. QMM wird zudem 2023 erstmals eine Dividende von 12 Mio. USD an die Regierung ausschütten. Diesen Betrag wird die Regierung in ein Straßensanierungsprojekt investieren, das für die Mine von Bedeutung ist. Rio Tinto wird weitere 8 Mio. USD zu dem Projekt beitragen.

Der Staat soll eine 15-prozentige Free-Carry-Beteiligung an QMM halten und sein Stimmrecht von 20 % behalten.

Uranium Energy kauft Explorationsprojekte im Athabasca-Becken

Uranium Energy (WKN: A0JDRR, ISIN: US9168961038) kauft Explorationsprojekte im Athabasca Basini im kanadischen Saskatchewan für 1,5 Mio. CAD. Der Verkäufer: Rio Tinto. Wie Uranium Energy am Dienstag mitteilte, wurde ein Kaufvertrag mit der kanadischen Rio Tinto Tochter Rio Tinto Exploration Canada über den Erwerb eines Portfolios von Projekten im Explorationsstadium geschlossen.

Uranium Energy erwirbt damit einen Anteil von 60 % am Joint Venture Henday Lake, 100 % am Milliken-Projekt und einen Anteil von 50 % am Joint Venture-Projekt Carswell und erweitert sein Landportfolio damit um knapp 18.000 Hektar im Athabasca-Becken.

Amir Adnani, Präsident und CEO von UEC, sieht in dem Deal die konsequente Fortsetzung der Strategie "ein erstklassiges nordamerikanisches Uranportfolio zusammenzustellen" das "kurzfristige US-Produktion, kanadische Projekte im Entwicklungsstadium, und eine Pipeline von Explorationsprojekten mit hervorragendem Wachstumspotenzial" beinhalte.

Kataman Metals wurde bei Nickel-Lieferung betrogen

Der US-Rohstoffhändler Kataman Metals behauptet, bei einer Lieferung von Nickel betrogen worden zu sein. Wie Nachrichtenagenturen melden, will Kataman 3,3 Mio. USD für Nickel an New Alloys Trading Pte gezahlt und beim Öffnen der Container lediglich wertloses Material vorgefunden haben.

Die Vorwürfe sind brisant. Anfang des Jahres wurde der Rohstoffhändler Trafigura durch die Nichtlieferung von Nickel um 600 Mio. USD betrogen. Damals waren in Lagerhäusern vermeintliche Säcke mit Nickel entdeckt worden, in denen sich tatsächlich nur Steine befanden. New Alloys Trading gehört zu den Unternehmen, die Trafigura im Umfeld des Betrugs vermutet.

Kataman Metals hat im August 2022 offenbar 167 t LME-ausgezeichnetes Nickel von New Alloys Trading gekauft. Geliefert werden solle im selben Monat von Singapur nach Dubai. Die Container verblieben jedoch bis März im malaysischen Port Klang.

E3 Lithium kommt der Lithiumproduktion näher

E3 Lithium (WKN: A3DNDT, ISIN: CA26925V1085) informierte am Mittwoch über die erfolgreiche Produktion von Lithiumcarbonat. Dies ist der letzte Schritt vor der Umwandlung in Lithiumhydroxid-Monohydrat (LHM) in Batteriequalität. "Das Testprogramm hat die Grobreinigungs- und Konzentrationsphasen erfolgreich durchlaufen und das Eluat wurde in Lithiumcarbonat umgewandelt", heißt es in der Mitteilung.

Bei den Testarbeiten wurde Konzentrat verwendet, das aus Solen im Clearwater-Projektgebiet von E3 Lithium gewonnen wurde. Davon verspricht sich Chris Doornbos, Präsident und CEO von E3 Lithium, "mehr Sicherheit" für die kommerziellen Prozesse. Die Aktie des in Alberta ansässigen Unternehmens konnte in dieser Woche deutlich zulegen.

Sitka Gold sammelt mit Private Placement 4 Mio. USD ein

Das kanadische Bergbauunternehmen SITKA GOLD CORP (CNSX: SIG, WKN: A2JG70, ISIN CA8606471065) hat am Dienstag über den erfolgreichen Abschluss einer Privatplatzierung im Umfang von 4 Mio. USD informiert.

Laut der Mitteilung wurden 22.222.222 Einheiten zu einem Preis von 0,18 USD pro Einheit platziert. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein. Jeder ganze Optionsschein berechtigt den Inhaber bei 24 Monaten Laufzeit zum Kauf einer Sitka Gold Stammaktie zum Preis von 0,36 USD.

Die eingenommenen Gelder will das Unternehmen für Explorationsarbeiten auf seinen Projekten wie dem RC-Goldprojekt im Yukon sowie als allgemeines Betriebskapital einsetzen.

Pasofino Gold

Das kanadische Explorationsunternehmen Pasofino Gold Ltd. (TSX-V: VEIN, WKN: A3CSQB ; ISIN: CA7026573054) hat am Mittwoch die Zustimmung der Aktionäre zur Ausübung der Kaufoption für das Dugbe Goldprojekt in Liberia erhalten. Durch die Ausübung der Option wird Pasofino alleiniger Eigentümer des Projekts (vor Berücksichtigung eines Anteils der Regierung von 10 %). Im Gegenzug erhält der Verkäufer der Anteile, Hummingbird Resources, eine 51-prozentige Beteiligung an Pasofino.

