Die Rohstoffwoche: Newmont Mining, Camimex, SQM, Tambourah Metals, Freeport McMoRan, Lifezone Metals, BHP, Allonnia, Glencore, Polymet Metals, Balkan Mining

Newmont: Peñasquito-Streik besorgt CAMIMEX +++ SQM startet Earn-In mit Tambourah Metals +++ Freeport bangt um Exportlizenz in Indonesien +++ Lifezone Metals feiert starkes IPO +++ BHP willmit Mikroben von Allonia CO2 sparen +++ Glencore kauft Polymet Metals ganz +++ Balkan Mining findet Lithium-Anomalien bei Gorge

Newmont Mining leidet weiter unter dem Streik in der Goldmine Peñasquito. Das Thema beschäftigt mittlerweile auch die Bergbaukammer Camimex, die sich um den Standort sorgt. SQM dagegen muss sich weniger Sorgen um das Geschäft in Down Under machen: Mit Tambourah Metals wurde nun ein Earn-In-Deal für aussichtsreiche Lithiumprojekte abgeschlossen. Freeport McMoRan indes sorgt sich um die Exportgenehmigung in Indonesien und sieht aufgrund der Verzögerungen bereits das operative Geschäft bedroht.

Lifezone Metals indes konnte ein gelungenes IPO feiern: Die Aktie legte am Tag des IPOs um bis zu 50 % zu. BHP will derweil Mikroben einsetzen, um die Qualität des Eisenerzes aus Pilbara zu erhöhen und die CO2-Emissionen in der Stahlerzeugung zu senken. Glencore kauft die Aktien von Polymet Metals, die es nicht ohnehin schon besitzt. Und Balkan Mining meldet den Fund aussichtsreicher Lithium-Anomalien beim Gorge-Projekt in Ontario. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Newmont: Streik bei Peñasquito dauert an

Newmont Mining (WKN: 853823, ISIN: US6516391066) kann weiter kein Ende des am 08. Juni eingetretenen Streiks in der größten mexikanischen Goldmine Peñasquito vermelden. Die Auseinandersetzung wurde nun sogar bei der Vorstellung des aktuellen Berichts der Bergbaukammer Camimex erwähnt. Camimex Präsident Jaime Gutiérrez sieht erhebliche Auswirkungen auf die Bergbauproduktion. Er hoffe, das Problem werde "in Kürze und im Einklang mit dem Gesetz gelöst". Laut Camimex lagen die Investitionen in den mexikanischen Bergbausektor im vergangenen Jahr mit 5,3 Mrd. USD um mehr als ein Drittel niedriger als im bisherigen Rekordjahr 2012.

SQM steigt in Earn-In-Deal mit Tambourah Metals ein

Der führende Lithiumproduzent Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (WKN: 895007, ISIN: US8336351056) steigt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft SQM Australia Pty Ltd in einen Deal mit dem westaustralischen Explorer Tambourah Metals (WKN: A3DDZH, ISIN: AU0000161879) ein. Wie Tambourah am Donnerstag berichtete, sieht die Vereinbarung einen Explorations-Earn-in für sechs von Tambourahs Julimar Nth-Projekten in Westaustralien vor. SQM kann demnach für Explorationsausgaben von 1,5-3 Mio. AUD einen Anteil von 50-70 % an allen Mineralrechten im Projekt Julimar Nth erwerben. Die Chilenen erstatten Tambourah zudem 350.000 US-Dollar für frühere Ausgaben. Die Aktien von Tambourah Metals schossen nach der Bekanntgabe um fast 50 % in die Höhe.

Freeport McMoRan: Exportgenehmigung in Indonesien lässt auf sich warten

Die Freeport McMoRan (WKN: 896476, ISIN: US35671D8570)-Tochter PT Freeport Indonesia berichtete über eine ausstehende Exportlizenz in Indonesien. Die bisherige Exportgenehmigung war am 10. Juni ausgelaufen, die erwartete Verlängerung steht aus. Bleibt es dabei, sind Überkapazitäten in den Lageranlagen des Unternehmens in der östlichen Region Papua absehbar.

Sprecherin Katri Krisnati müssten die operativen Tätigkeiten bei einer andauernden Verzögerung eingestellt werden. Freeport Indonesia hatte im Jahr 2022 3 Millionen Tonnen Kupferkonzentrat produziert.

Die indonesische Regierung hatte im Juni den Export von Rohmineralien verboten und verspricht sich davon einen Schub für die metallverarbeitende Industrie im Land. Freeport war jedoch eine Exportgenehmigung bis Mitte 2024 in Aussicht gestellt worden.

Lifezone Metals Aktie legt nach IPO im fast 50 % zu

Die Aktien von Lifezone Metals (ISIN: IM00BLCY1J27) debütierten am Donnerstag an der NYSE und konnten prompt um fast 50 % zulegen. Nach einer Eröffnung zu 11,90 USD notierte die Aktie wenige Stunden nach Handelsstart mit bis zu 19,92 USD bewertet. Lifezone Metals entwickelt eine Hydromet-Verarbeitungstechnologie und sieht darin eine Alternative mit geringerer Energieintensität bei Schmelzvorgängen.

Zum Unternehmen gehört zudem das Nickelprojekt Kabanga in Tansania – laut Lifezone Metals "eine der größten und hochwertigsten unerschlossenen Nickelsulfid-Lagerstätten der Welt". Das nun gelistete Unternehmen war aus einem Unternehmenszusammenschluss zwischen der Zweckgesellschaft GoGreen Investments und Lifezone Holdings hervorgegangen.

BHP will Emissionen in der Stahlproduktion durch Mikroben senken

Der Bergbauriese BHP (WKN: 850524, ISIN: AU000000BHP4) will einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge den Einsatz steinfressender Mikroben zur Reduzierung der Emissionen aus der Stahlproduktion. Dazu kooperiert BHP mit dem in Boston ansässigen Biotech-Startup Allonnia.

Das Problem: Zur Reduktion der Emissionen werden Hochöfen mit Gas oder Wasserstoff statt Kohle betrieben. Dies ist jedoch nur mit hochwertigem Eisenerz möglich. Der Großteil des Eisenerzes des Unternehmens stammt aus aus der Pilbara-Region in und enthält viel Phosphor, Aluminiumoxid und andere Verunreinigungen.

Paul Perry, Vizepräsident für Innovation bei BHP, erläuterte nun, Allonia habe im Eisenerz aus Pilbara Organismen entdeckt, die Phosphor verbrauchten und zudem loses Aluminiumoxid aus dem Erz entfernen könnten.

Laut Perry könnte die Reduzierung des Phosphor- und Aluminiumoxidgehalts die Reinheit des Eisenerzes von 62 % auf mindestens 65 % steigern – ein Stück näher an dem, was für die Stahlproduktion mit Gas oder Wasserstoff erforderlich ist.

Glencore erwirbt restliche Aktien von Polymet

Glencore (WKN: A1JAGV, ISIN: JE00B4T3BW64) will die noch ausstehenden Anteile an Polymet Mining (WKN: A2QA7Y, ISIN: CA7319164090) erwerben. Wie Polymet am Montag mitteilte, bietet Glencore – das bereits rund 82 % der Anteile hält – 2,11 USD pro Aktie.

Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 167 % gegenüber dem Aktienkurs von 0,79 US-Dollar am vergangenen Freitag. Der Kaufpreis entspricht dem Wert des jüngsten Bezugsrechteangebots von Polymet vom April 2023.

Das in Minnesota ansässige Unternehmen entwickelt und betreibt das NorthMet-Projekt in Minnesota, das Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Platinmetallmineralisierungen beherbergt.

Balkan Mining findet Lithiumanomalien bei Gorge-Projekt

Der australische Lithium Explorer Balkan Mining And Minerals (ASX: BMM, WKN: A3C28E, ISIN: AU0000157455) hat am Donnerstag über die Ergebnisse der Bodenproben beim Gorge Lithium-Projekt in der kanadischen Provinz Ontario berichtet.

Das Ziel des Programms bestand darin, zuvor identifizierte lithiumhaltige Pegmatite in den Zielgebieten Koshman und Nelson näher zu untersuchen. Dazu wurden 379 Proben aus einem fokussierten 20 x 50 m großen Gittermuster rund um diese Vorkommen entnommen und ausgewertet. In beiden Zielgebieten wurden mehrere Lithiumanomalien gefunden.

Balkan Mining and Minerals CEO Ross Cotton sprach von "ermutigenden" Ergebnissen, die das "Vertrauen in das Potenzial des Gorge-Projekts" stärkten. Mit den Daten sollen nun vorrangige Ziele für Bohrtests präzisiert werden. Cotton betonte, die Feldsaison verlaufe sowohl bei Gorge als auch im gesamten Ontario-Projektportfolio sehr dynamisch.