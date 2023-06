Die Rohstoffwoche: Mayfair Gold, Glencore, Rio Tinto, Lunding Mining, Codelco, Hudbay Minerals, Copper Mountain, Lithium Americas

Mayfair Gold hat inmitten seines Bohrprogramms bei Fenn-Gib eine deutliche Erhöhung der angezeigten Ressource und des Goldgehalts gemeldet. Glencore lässt bei Teck nicht locker und will die Kohlesparte zur Not auch bar bezahlen. Rio Tinto investiert mit staatlicher Unterstützung 1,1 Mrd. USD in eine Aluhütte, die den CO2-Ausstoß deutlich reduzieren soll. Lundin Mining muss nach einem Gerichtsurteil wohl noch länger auf seine Alcaparosa-Mine in Chile verzichten. Codelco indes meldet den Rücktritt des CEOs aus persönlichen Gründen, während Hudbay Minerals und Copper Mountain ihre Fusion verkünden. Und Lithium Americas produziert das erste Carbonat in Caucharí Olaroz – zunächst noch unterhalb der Batteriequalität. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Mayfair Gold meldet Ressourcen- und Goldgehaltserhöhung bei Fenn-Gib

Der kanadische Gold-Developer Mayfair Gold Corp. (TSX-V: MFG, ISIN: CA57808L1076) hat einen Anstieg der angezeigten Ressource für den Tagebau Fenn-Gib um 16 % auf 3,38 Mio. oz. Im Vergleich zum letzten Bericht aus dem Oktober 2022 vermeldet. Gleichzeitig berichtet das Unternehmen über eine Steigerung des Erzgehalts der angezeigten Ressource um 8 % auf 0,93 g/t Gold.

Die vorläufige Ressourcenaktualisierung umfasst Analyseergebnisse aus ca. 113.800 Bohrmeter bzw. 81 % des laufenden Bohrprogramms. Bisher wurden 133.000 m des 140.000 m umfassenden Programms abgeschlossen.

Patrick Evans, Präsident und CEO von Mayfair Gold ergänzte, die Fenn-Gib-Mineralisierung bleibe für eine weitere Erweiterung in die meisten Richtungen offen. Anfang 2024 soll eine weitere aktualisierte Mineralressourcenschätzung für die Tagebaulagerstätte vorgelegt werden.

Glencore legt alternativen Vorschlag zur Übernahme des Stahlkohlegeschäfts von Teck vor

Glencore (WKN: A1JAGV, ISIN: JE00B4T3BW64) lässt nicht locker. Das Unternehmen bestätigte nun Presseberichte, denen zufolge dem Vorstand von Teck Resources ein Vorschlag zur Übernahme des Stahlkohlegeschäfts gegen Cash unterbreitet wurde. Die Schweizer betonten allerdings, weiterhin an den bisherigen Übernahmeplänen festzuhalten. "Sollte eine Transaktion zustande kommen, würde Glencore CoalCo ausgliedern, sobald Glencore ausreichend Schulden abgebaut hat, was etwa 12 bis 24 Monate nach dem Abschluss erwartet wird", heißt es in der Pressemitteilung.

Rio Tinto investiert 1,1 Mrd. USD in kohlenstoffarme Aluminiumhütte in Quebec

Der Rohstoffriese Rio Tinto (WKN: 852147, ISIN: GB0007188757) wird 1,1 Milliarden US-Dollar in seine AP60-Aluminiumschmelzanlage im Complexe Jonquière in Kanada investieren. Dafür erhält das Unternehmen bis zu 113 Millionen US-Dollar an finanzieller Unterstützung durch die Regierung von Quebec.

Bei der Aluminiumproduktion mit der AP60-Technologie fallen etwa 1,6 t CO2-Äquivalent pro t an – verglichen mit ca. 3,2 Tonnen CO2 pro Tonne Aluminium bei der Arvida-Hütte und ca. 12 Tonnen CO2e pro t im Branchendurchschnitt. Die Arvida-Hütte am selben Standort soll schrittweise geschlossen werden. Am Ende der auf zweieinhalb Jahre taxierten Bauzeit werden der Pressemitteilung zufolge 134 AP60-Kessel und eine Kapazität von ca. 220.000 t Alu pro Jahr zur Verfügung stehen.

Jakob Stausholm, CEO von Rio Tinto, kommentierte: "Diese Investition steht im Einklang mit unserer Strategie, unsere Wertschöpfungsketten zu dekarbonisieren und bei Materialien zu wachsen, die für die Energiewende unerlässlich sind."

Lunding Mining: Gericht in Chile verlängert Minenschließung

Lunding Mining (WKN: A0B7XJ, ISIN: CA5503721063) muss auch fast ein Jahr nach der Schließung der Alcaparosa-Mine in Chile infolge eines aufgetretenen Erdlochs weiter auf den Betrieb verzichten. Wie verschiedene Medien berichten, hat ein Gericht aufgrund einer durch die Behörden beantragten Arbeitsunterbrechung die Wiederaufnahme der Produktion untersagt. Der Stopp könnte so lange andauern, bis sämtliche Untersuchungen z.B. im Hinblick auf die behördlich vorgeworfenen Umweltschäden abgeschlossen sind. Lunding Mining erwägt Berufung. Das Unternehmen hatte im November einen Plan für die schrittweise Wiederinbetriebnahme der Mine vorgelegt.

Codelco: CEO Sougarret tritt zurück

Der chilenische Kupferriese Codelco meldet den Rücktritt seines CEOs André Sougarret. Der Rücktritt erfolgt der Pressemitteilung zufolge aus persönlichen Gründen und mit Wirkung zum 31. August. Sougarret, der erst am 29. August letzten Jahres die oberste Führungsposition des Kupferunternehmens übernahm, sieht das Unternehmen in dieser Zeit "mit Komplexitäten in den unterschiedlichsten Bereichen konfrontiert". Zu den Aufgaben des CEOs zählte unter anderem die Umsetzung einer Transformationsstrategie, die auf mehr Sicherheit im Bergbau ebenso abzielte wie auf eine Kostensenkung.

Hudbay Minerals und Copper Mountain fusionieren

Hudbay Minerals (WKN: A0DPL4, ISIN: CA4436281022) und Copper Mountain (WKN: A0MWH1, ISIN: CA21750U1012) haben ihre Fusion angekündigt. Der Pressemitteilung zufolge wurde eine endgültige Vereinbarung abgeschlossen, nach der Hudbay alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Copper Mountain gemäß einem gerichtlich genehmigten Vereinbarungsplan erwerben wird. Mit der Fusion entsteht demnach der drittgrößte Kupferproduzent Kanadas mit einer jährlichen Produktion von 150.000 t. Die beiden Unternehmen versprechen sich Synergien und Effizienzsteigerungen im Umfang von 30 Mio. USD pro Jahr.

Lithium Americas produziert erstes Lithiumcarbonat in Caucharí Olaroz

Lithium Americas (WKN: A2H65X, ISIN: CA53680Q2071) hat die erste Produktion von Lithiumcarbonat beim Projekt Caucharí-Olaroz im argentinischen Jujuy gemeldet. Es handelte sich der Pressemitteilung zufolge um Carbonat unterhalb der Batteriequalität. Zusätzliche Anlagen, die zur Herstellung von Lithiumcarbonat in Batteriequalität erforderlich sind, werden demnach voraussichtlich wie geplant in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 fertiggestellt. Weitere Informationen zur erwarteten Produktion will das Unternehmen später in diesem Quartal bekannt gegeben.