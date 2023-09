Die Rohstoffwoche: Harmony Gold, Perseus Mining, Piedmont Lithium, Sayona Mining, Alpha Exploration, Rio Tinto, Aurubis, Element79 Gold

Harmony Gold in Gewinnzone +++ Perseus Mining Gewinn +103 % +++ Piedmont Lithium: Anzahlung für NAL-Lieferung +++ Sayona Mining CEO tritt zurück +++ Alpha Exploration macht Fortschritte bei Kerkasha +++ Rio Tinto und First Quantum besiegeln La Granja-JV +++ Metalldiebstähle bei Aurubis +++ Element79 Gold verkauft Maverick Springs

Harmony Gold kehrt in die Gewinnzone zurück und schüttet Dividenden aus – den erfolgreichen Untertageminen in Südafrika sei Dank. Auch Perseus Mining kann gute Zahlen vorlegen: Um 103 % legte der Gewinn vor Steuern zu. Der Grund: Die Produktion liegt über dem Plan, die Kosten unter 1.000 USD/oz. Piedmont Lithium indes vermeldet eine Anzahlung für eine Lieferung von Lithium durch NAL. Das gemeinsam mit Sayona Mining betriebene JV kommt allmählich in Fahrt. Dass der Sayona CEO in dieser Woche überraschend hinwarf, soll daran nichts ändern. Alpha Exploration informiert derweil über Fortschritte in Eritrea: Auf Kerkasha wurden Bohrungen und weitere Untersuchungen durchgeführt. Rio Tinto und First Quantum Minerals besiegeln ihr JV für die La Granja Kupfermine in Peru. Auf Peru und hier das Lucero-Projekt will sich auch Element79 Gold fokussieren – und stößt dafür das Projekt Maverick Springs ab. Und Aurubis kassiert aufgrund groß angelegter Metalldiebstähle die Gewinnprognose. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Harmony Gold schreibt schwarze Zahlen

Harmony Gold (WKN: 851267, ISIN: ZAE000015228) hat am Mittwoch Zahlen für das am 30.06. beendete Geschäftsjahr vorgelegt. Der Meldung zufolge wurde ein Gewinn von 275 Mio. USD erzielt – nach eine, Verlust von 48 Mio. USD im Vorjahr. Ursächlich für die Rückkehr in die Gewinnzone waren steigende Produktionsmengen und Gehalte in einigen der Untertageminen in Südafrika.

"Aufgrund unserer operativen Konstanz und unseres starken freien Cashflows haben wir eine Dividende von 75 Cent pro Aktie für das Gesamtjahr beschlossen und damit neben unseren Wachstumsambitionen auch unsere Aktionäre belohnt", kommentierte Harmony Gold CEO Peter Steenkamp.

Perseus Mining steigert Gewinn um 103 %

Perseus Mining (WKN: A0B7MN, ISIN: AU000000PRU3) veröffentliche Zahlen für das am 30.06. beendete Geschäftsjahr am Donnerstag – und vermeldete einen Anstieg des Gewinns um 103 % auf knapp 596 Mio. USD vor Steuern. Der Umsatz legte um 27 % auf 1,426 Mrd. USD zu, das EBITDA stieg um 46 % auf 821,3 Mio. USD.

Perseus CEO Jeff Quartermaine betonte, dass die drei westafrikanischen Goldminen mit 535.281 Unzen das Produktionsziel übertroffen hätten – und das bei durchschnittlichen Kosten von 959 USD pro Feinunze.

Gut eine Woche zuvor hatte das Unternehmen ein Update zu seinen Ressourcen geliefert. Die gesamten gemessenen und abgeleiteten Mineralressourcen wurden zum 30. Juni 2023 auf 122,8 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,31 g/t Gold bzw. 5,2 Mio. Unzen Gold geschätzt – nach 132,9 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,19 g/t Au bzw. 5,1 Mio. Unzen Gold ein Jahr zuvor.

Piedmont Lithium erhält Anzahlung für Lithiumlieferung durch NAL

Piedmont Lithium (WKN: A2DWL3, ISIN: AU000000PLL5) hat am Dienstag über den Eingang einer Anzahlung für eine im September geplante Lieferung von Lithium im Rahmen seines Abnahmevertrags mit North American Lithium (NAL) informiert. So wurden 31,6 Millionen US-Dollar für den Verkauf von 15.000 Trockentonnen 5,4 % Li2O-Lithiumkonzentrat auf an ein großes internationales Handelsunternehmen verbucht. Piedmonts Cashbestahd erhöhte sich dadurch auf 100 Mio. USD.

NAL, das sich im Besitz von Piedmont Lithium und Sayona Mining befindet, hatte die kommerzielle Produktion in Quebec im März aufgenommen. Piedmont rechnet damit, in diesem Jahr Lieferungen im Rahmen der NAL-Abnahme im Umfang von 56.500 Trockentonnen zu erhalten.

Sayona Mining CEO tritt überraschend zurück

Sayona Mining (WKN: A1W2HT, ISIN: AU000000SYA5) musste zum Wochenauftakt den überraschenden Abgang von CEO Brett Lynch vermelden. Lynch verlässt das Unternehmen aus persönlichen Gründen. Der bisherige Non-Executive-Director James Brown wurde als Interims-CEO benannt.

Die Entwicklungen wurden natürlich auch beim JV-Partner Piedmont Lithium registriert. Dort sorgt man sich jedoch nicht um das gemeinsame Projekt. "Wir möchten Brett Lynch für seine Vision danken, die es Piedmont und Sayona Mining ermöglicht hat, NAL erwerben (…)", heißt es im Rahmen der Mitteilung zur erfolgten Anzahlung lediglich kurz. "Wir freuen uns auf den weiteren Erfolg und begrüßen James Brown als Interims-CEO von Sayona Mining."

Alpha Exploration meldet Fortschritte beim Kerkasha-Goldprojekt in Eritrea

Alpha Exploration (TSXV: ALEX, WKN: A3DLBX, ISIN: VGG3198S1074, Ticker: ALXPF) hat in dieser Woche über Fortschritte auf dem Kerkasha-Projekt in Eritrea und hier insbesondere auf dem orogenen Goldprojekt Aburna und dem Kupfer-Zink-Gold-VMS-Projekt Tolegimja berichtet.

Im Zielgebiet Aburna wurden demnach 5.565 weitere Bohrmeter zurückgelegt. 4.756 m davon entfielen auf Bohrungen durch Umkehrzirkulation in 28 Löchern, 809 m auf Diamantbohrungen in 5 Löchern. Die Untersuchungsergebnisse werden für September erwartet.

Außerdem wurden eine magnetische geophysikalische Bodenuntersuchung sowie eine separate GAIP-Untersuchung (Gradient Array Induced Polarization) über 2,1 km x 5,3 km durchgeführt, um Bohrziele zur Erweiterung der Mineralisierung und zur Herstellung der Kontinuität zwischen verschiedenen Zielen zu identifizieren.

Beim Kupfer-Zink-Gold-VMS-Projekt Tolegimja wurde zudem ein 1.324 m langes Grabungsprogramms durch das Hauptziel Gossan abgeschlossen. Ergebnisse werden im Oktober erwartet.

Rio Tinto und First Quantum Minerals besiegeln JV für Kupferprojekt La Granja

Rio Tinto (WKN: 852147, ISIN: GB0007188757) und First Quantum Minerals (WKN: 904604, ISIN: CA3359341052) haben die Gründung eines Joint Ventures zur Erschließung des La Granja-Projekts in Peru abgeschlossen. Es handelt sich um eines der größten unerschlossenen Kupfervorkommen der Welt mit einer angezeigten und abgeleiteten Mineralressource von insgesamt 4,32 Milliarden Tonnen mit 0,51 % Kupfer.

Wie Rio Tinto mitteilt, hat First Quantum für 105 Millionen US-Dollar eine 55-prozentige Beteiligung an dem Projekt erworben und weitere Investitionen in Höhe von 546 Mio. USD zugesagt. First Quantum wird auch Betreiber des Projekts.

First Quanum CEO Tristan Pascall bescheinigt La Granja das Potenzial für einen "großen, langlebigen Minenbetrieb". Rio Tinto Copper CEO Bold Bataar sieht in dem Projekt "ein bedeutendes neues Kupferangebot" und eine Bereicherung für das Portfolio.

Aurubis kassiert Gewinnprognosen nach massiven Metalldiebstählen

Aurubis (WKN: 676650, ISIN: DE0006766504) ist offenbar Opfer eines gewaltigen Metalldiebstahls geworden. Die Aktie des Kupferproduzenten sackte am Freitag zeitweise um 18 % ab. Das Unternehmen hatte am Donnerstagabend über "erhebliche Abweichungen vom Soll-Bestand” berichtet, der bei routinemäßigen Prüfungen der Bestände aufgefallen sei.

Den Schaden taxiert Aurubis auf einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag, die Gewinnerwartungen für das laufenden Jahr wurden kassiert. Laut Bloomberg haben offenbar Lieferanten Angaben zu ihren Lieferungen mit Hilfe von Mitarbeitern manipuliert.

Element79 Gold verkauft Maverick Springs und ordnet Finanzen neu

Der kanadische Explorer Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM, WKN: A3E41D, ISIN: CA28619A1012) hat am Donnerstag über den Abschluss einer Optionsvereinbarung mit Green Power Minerals informiert. Demnach erhält Green Power eine Option zum Kauf des Maverick Springs-Projekts in der Nähe des Carlin-Trends.

Für die Option zahlt Green Power eine anfängliche Gebühr von mindestens 66.000 CAD. Bei Ausübung der Option werden 4 Mio. CAD in Cash und weitere 1,5 Mio. CAD in Green Power Minerals Aktien fällig.

Element79 Gold CEO James Tworek sieht in der "strategische Veräußerung" von Maverick Springs einen "entscheidenden Schritt in der Unternehmensgeschichte". Der Fokus liege nun auf dem Lucero-Projekt in Peru, das innerhalb von 12-18 Monaten zur Produktion gebracht werden solle, sowie auf den Projekten Clover und West Whistler in Nevada, die "eine bedeutende Chance für die kurzfristige Ressourcenentwicklung bieten".

Am selben Tag informierte Element79 Gold auch über laufende Finanzierungsmaßnahmen. So wurden aus der Crescita Equity Investment Fazilität weitere 100.000 CAD – insgesamt nun gut 7,1 Mio. USD, wofür im Gegenzug 34.264.945 Aktien an Crescita ausgegeben wurden.

Außerdem sollen Schuldverschreibungen im Umfang von bis zu 100.000 CAD begeben werden – mit einem Zinssatz von 18 % und zusätzlichen Optionsscheinen, die zu einem Preis von 0,05 USD pro Aktie in eine Stammaktie umgewandelt werden können.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.