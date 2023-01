Die Rohstoffwoche: Glencore, Trafigura, Sitka Gold, Terra Balcanica, Calima Energy

Die peruanische Kupfermine Antapaccay des Rohstoffriesen Glencore wurde durch Vandalen angegriffen. In Peru entwickelt sich zunehmende politische Instabilität, die den gesamten Bergbau betrifft.

Trafigura hat seine Minderheitsbeteiligung an der Nayara Energy Limited, an der auch der russische Konzern Rosneft beteiligt ist, verkauft. Sitka Gold legt neue Bohrergebnisse für das RC Goldprojekt im Yukon vor. Terra Balcanica findet eine massive, polymetallische Sulfidader beim Viogor-Zanik-Projekt in Bosnien-Herzegowina. Und Calima Energy steigert die Produktion durch neue Bohrlöcher auf mehr als 4500 boe/d. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Autos in Brand gesteckt: Glencore meldet Angriff auf Kupfermine Antapaccay in Peru

Der Rohstoffriese Glencore (WKN: A1JAGV, ISIN: JE00B4T3BW64) erlitt in dieser Woche einen gewaltsamen Angriff. Einem Reuters-Bericht zufolge griffen Vandalen am Donnerstag die Kupfermine Antapaccay in Peru an.

Das Land erlebt eine zunehmend schärfer werdende politische Krise mit gewalttätigen Protesten, von denen viele in räumlicher Nähe zu großen Minen stattfinden. Wie Glencore mitteilte, wurden zwei Firmenfahrzeuge verbrannt, 2000 Arbeiter mussten evakuiert werden.

Die Antapaccay-Mine ist eine der größten in Peru, das wiederum der zweitgrößte Kupferproduzent der Welt ist. Bereits im September kam es zu einer Blockade der Mine durch indigene Gruppen.

Eine große Zinnmine des Unternehmens Minsur in der südlichen Region Puno gab ebenfalls eine vorübergehende Einstellung des Bergbaubetriebs bekannt. Begründet wurde dies mit der Solidarität mit 17 Todesopfern von Zusammenstößen Anfang der Woche.

Demonstranten fordern die Freilassung des inhaftierten Ex-Präsidenten Pedro Castillo und den Rücktritt seiner Nachfolgerin Dina Boluarte sowie Neuwahlen.

Trafigura verkauft Beteiligung an indischer Raffinerie Nayara Energy

Der Rohstoffhändler Trafigura hat seine indirekte Minderheitsbeteiligung von 24,5 % am Energie- und Petrochemieunternehmen Nayara Energy Limited an Hara Capital Sarl, eine Tochter der Mareterra Group Holding verkauft. 2017 hatte Trafigura zusammen mit der russischen UCP (United Capital Partners) Investment Group einen Anteil von 49,13 % an Nayara erworben. Weitere 49,13 % erwarb Rosneft.

Die Mareterra Group Holding mit Hauptsitz in Rom ist bislang überwiegend in Italien, Frankreich, Spanien und Luxemburg aktiv und greift nun nach Engagements außerhalb Europas. Nayara Energy Limited betreibt die zweitgrößte indische Ölraffinerie in Vadinar sowie ein Netz mit mehr als 6.000 Tankstellen.

82,0 m mit 2,04 g/t Au: Sitka Gold liefert neue Bohrergebnisse für RC Gold

Das kanadische Bergbauunternehmen SITKA GOLD CORP (CNSX: SIG, WKN: A2JG70, ISIN CA8606471065) hat neue Bohrergebnisse für das RC Goldprojekt im kanadischen Bundesgebiet Yukon im Zentralbereich des Tombstone-Goldgürtels vorgelegt.

Der Pressemitteilung zufolge wurden im Rahmen der Untersuchungsergebnisse für die letzten Bohrlöcher des Diamantbohrprogramms 2022 vielversprechende Goldgehalte gefunden. Die Highlights:

● 201,0 m mit 1,26 g/t Au von der Oberfläche in DDRCCC-22-040, einschließlich

○ 82,0 m mit 2,04 g/t Au von der Oberfläche einschließlich;

○ 19,5 m mit 4,87 g/t Au von der Oberfläche einschließlich;

○ 2,0 m mit 31,20 g/t Au ab 16,0 m

● 10,0 m mit 0,60 g/t Au ab 357,0 m in DDRCCC-22-039 und

○ 12,0 m mit 0,52 g/t Au ab 336,0 m und

○ 3,0 m mit 0,97 g/t Au ab 458,0 m

Cor Coe, P.Geo., CEO und Director von Sitka, bezeichnete die Step-out-Bohrungen 2022 bei RC Gold als „äußerst lohnend“. Die Ergebnisse zeigten das enorme Potenzial der im Dezember 2021 entdeckten Blackjackzone. DDRCCC-22-040 sei eines der besten Löcher, das bisher auf RC Gold gebohrt worden sei. Im gesamten Bohrloch seien mehrere beeindruckende Abschnitte angetroffen worden, darunter auch solche mit sichtbarem Gold. Für 2022 plant Sitka ein zweiteiliges Winter- und Sommerbohrprogramm über insgesamt 10.000 m in den Zonen Blackjack, Saddle und Eiger.

Terra Balcanica findet massive, polymetallische Sulfidader beim Viogor-Zanik-Projekt

Die kanadische Minengesellschaft Terra Balcanica Resources Corp. (CSE: TERA, WKN: A3DM8K, ISIN: CA88089G1037) hat für das intern als Hauptprojekt geführte „Viogor Zanik“-Projekt in Bosnien-Herzegowina neue Bohrergebnisse vermeldet.

Wie das Unternehmen mitteilte, konnten Step-out-Bohrungen das massive, polymetallische Sulfidadersystem im Zielgebiet Cumavici Ridge erweitern. So zeigten zwei flache Abschnitte der Bohrlöcher CMVDD004 und CMVDD005 sichtbare Massivsulfide. Das System bleibe nach unten und entlang des Streichens offen. Die Untersuchungsergebnisse von CMVDD004, CMVDD005 und CMVDD006 werden in Kürze veröffentlicht. Frühere Bohrungen hatten vielversprechende Erzgehalte zutage gefördert:

CMVDD001: 824,2 g/t AgÄq. über 4,0 m einschließlich 1634,4 g/t AgÄq. über 2,0 m

CMVDD002: 816,1 g/t AgÄq. über 2,0 m

CMVDD003: 465,5 g/t AgÄq. über 8,7 m einschließlich 1196,6 g/t AgÄq. über 2 m

Dr. Aleksandar Mišković, CEO von Terra Balcanica bezeichnete es als „aufregend zu sehen, dass das Zielgebiet Cumavici Ridge entlang des Streichens vollständig offen“ sei, wodurch weitere Step-out- und Infill-Bohrungen ermöglicht würden.

Calima Energy steigert Produktion auf mehr als 4.500 boe/d – und bohrt weiter

Der Öl- und Gasproduzent Calima Energy (ASX: CE1, ISIN: AU000000CE10, WKN: A2DWL4) hat über die Ausweitung der Ölförderung und weitere Bohrprogramme berichtet.

Wie aus der in dieser Woche veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht, konnten die Bohrlöcher Pisces Nr. 6 & Nr. 7 (100 % WI) beim Brooks Projekt in der kanadischen Provinz Alberta in Betrieb genommen werden. Die Förderung läuft hier seit dem 29. Dezember 2022.

Derzeit fördern die Löcher noch die eingebrachte Frackingflüssigkeit zurück, produzieren jedoch auch bereits größere Mengen an Kohlenwasserstoffen. Spitzenwerte werden innerhalb von 30 Tagen ab Beginn der Förderung erwartet.

Das Bohrprogramm bei Pisces Nr. 8 und Nr. 9 wurde am 6. Januar mit der Bohrung bei Nummer 8 begonnen. Bei diesen Löchern soll es sich um die längsten Glaukonit-Bohrlöcher mit den umfassendsten Fracking-Programmen handeln, die Calima Energy bisher erstellt hat. Die aktuelle Produktion liegt durch die neuen Löcher bereits bei mehr als 4500 Barrel Öläquivalenten pro Tag.