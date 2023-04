Die Rohstoffwoche: Glencore, Teck Resources, First Quantum Minerals, Element79 Gold, Vulcan Energy, Anglo American, Resolute Mining

Weitere Suchergebnisse zu "Resolute Mining":

Glencore kauft in Brasilien zu: 775 Mio. USD investierte der Konzern in den Kauf zweier Bauxit- und Tonerde- Minderheitsbeteiligungen von Norsk Hydro. Element79 Gold hat über beeindruckende Proben mit bis zu 402 g/t Gold und bis zu 8464 g/t Silber beim Lucero-Minenprojekt in Arequipa in Peru informiert. Bei Teck Resources kam es zu einer Verschiebung der Abstimmung über die interne Aufspaltung – diese soll intern bleiben, aber mit einem direkteren Ansatz durchgeführt werden. First Quantum Minerals hat im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinneinbruch erlitten, die Erwartungen der Analysten aber nur knapp verfehlt. Vulcan Energy plant ein 50:50 Joint Venture mit Nobian für seine geplante Lithiumproduktionsanlage. Anglo American steigerte seine Kupferproduktion vor allem durch starke Ergebnisse in Peru im ersten Quartal um 28 %. Und Resolute Mining konnte zum sechsten Mal in Folge eine Produktionssteigerung vermelden. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Glencore kauft Tonerde und Bauxit in Brasilien

Der Rohstoffriese Glencore (WKN: A1JAGV, ISIN: JE00B4T3BW64) hat für 775 Millionen USD zwei Minderheitsbeteiligungen von Norsk Hydro erworben. Zum einen wurde ein 30-prozentiger Anteil an Alunorte, zum anderen ein 45-prozentiger Anteil an Mineracao Rio do Norte gekauft. Die beiden Unternehmen produzieren Tonerde und Bauxit – beides Aluminiumgrundstoffe. Glencore hat sich mit der Transaktion der Mitteilung zufolge Abnahmerechte für die gesamte Nutzungsdauer beider Minen gesichert. Als Betreiber wird das Unternehmen jedoch nicht auftreten.

Element79 präsentiert Proben mit bis zu 402 g/t Gold und 8464 g/t Silber

Der kanadische Explorer Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM, WKN: A3E41D, ISIN: CA28619A1012) hat über Pickproben vom Lucero-Minenprojekt in Arequipa in Peru berichtet. Demnach ergab die jüngste Charge von 21 Untersuchungsergebnissen "eine außergewöhnlich hochgradige Gold- und Silbermineralisierung mit bis zu 11,7 Unzen Gold pro Tonne und 247 Unzen Silber pro Tonne", was 402 g/Tonne Gold bzw. 8464 g/Tonne Silber entspricht. Die jüngsten Untersuchungsergebnisse wurden unter Tage als Splitterproben über mehrere Adern aus der Apacheta-Zone gesammelt. James Tworek, CEO von Element79 Gold, sieht in den Ergebnissen eine "weitere Bestätigung" für das Potenzial für einen künftigen, hochgradigen Bergbaubetrieb.

Teck Resources verschiebt Abstimmung über Aufspaltung

Bei Teck Ressources (WKN: 855086, ISIN: CA8787423034) ging es hoch her. Der kanadische Bergbaukonzern zog am Mittwochmorgen – am Tag der Abstimmung – seinen Vorschlag für die interne Aufspaltung zurück. Eigentlich hätten die Aktionäre über die vorgeschlagene Umstrukturierung des Unternehmens in Teck Metals und Elk Valley Resources (EVR) abstimmen sollen.

Stattdessen teilte CEO Jonathan Price mit, das Unternehmen strebe nun eine "einfachere und direktere Trennung" an. Man habe sehr viel Unterstützung für die Aufspaltung erhalten und den Aktionären zugehört und das Feedback zur Kenntnis genommen. Demnach bevorzugten einige Aktionäre einen direkteren Ansatz. Am Rande der Abstimmung bekräftigte der CEO die Ablehnung des Angebots von Glencore.

First Quantum Minerals erleidet Gewinneinbruch und verfehlt Erwartungen

First Quantum Minerals (WKN: 904604, ISIN: CA3359341052) hat in dieser Woche über die Ergebnisse des abgelaufenen ersten Quartals informiert. Demnach wurde ein Ergebnis pro Aktie von 0,11 USD erreicht. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr (0,70 USD).

Auch der Umsatz ging zurück: Um 27,97 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1,56 Milliarden USD gegenüber 2,16 Milliarden USD). Das Unternehmen verfehlte damit knapp die Erwartungen der Analysten. Diese hatten im Durchschnitt mit einem Gewinn pro Aktie von 0,119 USD gerechnet und den Umsatz auf 1,57 Milliarden USD geschätzt.

Vulcan Energy bahnt CLP-Kooperation mit Nobian an

Vulcan Energy (WKN: A2PV3A, ISIN: AU0000066086) bahnt eine Partnerschaft mit dem europäischen Chemie- und Energieproduzenten Nobian als Partner für seine geplante Lithiumproduktionsanlage an. Mit dieser soll Lithiumchlorid mit dem Nebenprodukt Chlorwasserstoff in Lithiumhydroxid-Monohydrat umgewandelt werden.

Mit Nobian wurde nun ein Term Sheet über die Gründung eines 50:50 Joint Ventures und die Eigenkapitalfinanzierung der Zweckgesellschaft, in welche die Produktionsanlage entstehen soll, unterzeichnet. Die beiden Unternehmen wollen Nobians Erfahrung in der industriellen Kristallisation und Elektrolyse sowie im Betrieb von Chlor-Alkali-Anlagen nutzen.

Anglo American steigert Kupferproduktion in Q1 um 28 %

Anglo American (WKN: A0MUKL, ISIN: GB00B1XZS820) hat in dieser Woche über die Produktionsergebnisse im ersten Quartal informiert. Demnach wurde die Kupferproduktion um 28 % gesteigert – vor allem durch die höhere Produktion in der neuen Kupfermine Quellaveco in Peru. Die Produktion der Minen in Chile gingen dagegen bedingt durch niedrigere Gehalte bei Los Bronces und Collahuasi zurück.

Die Produktion von Stahlkohle stieg um 59 %, die Eisenerzproduktion um 15 %, die Nickelproduktion um 4 %. Bei der Produktion von Rohdiamanten ergab sich im Saldo keine Veränderung, die Produktion von Platingruppenmetallen ging um 6 % zurück.

Resolute Mining steigert Goldproduktion im sechsten Quartal in Folge

Resolute Mining (WKN: 794836, ISIN: AU000000RSG6) konnte im sechsten Quartal in Folge einen Anstieg der Produktion vermelden. Wie die Australier mitteilten, stieg die Goldproduktion im Märzquartal um 1 % gegenüber dem Dezemberquartal auf 92.259 Unzen. Die Goldverkäufe gingen im selben Quartal um 6 % auf 88.151 Unzen zurück. Resolute konnte aber einen um 4 % höheren durchschnittlichen Verkaufspreis realisieren. Terry Holohan, CEO von Resolute, freute sich über ein "solides Quartal", das durch "eine verbesserte Produktivität in allen drei Minen untermauert" werde.