Die Rohstoffwoche: Glencore, Teck Resources, Barrick Gold, Harita Nickel, Apple, Oz Minerals, NevGold, Sitka Gold

Glencore scheint bei Teck Resources endgültig abzublitzen. Barrick Gold bekräftigt die Produktionsziele für Kupfer und Gold für 2023. Das IPO von Harita Nickel in Jakarta verlief erfolgreich. Apple will künftig Kobalt ausschließlich aus Recyclingquellen einsetzen. Die Aktionäre von Oz Minerals stimmen der Übernahme durch BHP zu. NevGold meldet den Fund oberflächennahen Goldes bei Nutmeg Mountain. Und Sitka Gold meldet vielversprechende Bohrergebnisse beim RC Goldprojekt. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Glencore blitzt bei Teck Resources erneut ab

Der Rohstoffriese Glencore (WKN: A1JAGV, ISIN: JE00B4T3BW64) war in dieser Woche mehrfach in den Schlagzeilen. Am Dienstag besserte das Unternehmen sein Angebot für die Übernahme von Teck Resources (WKN: 855086, ISIN: CA8787423034) nach – und blitzte erneut ab. Der nachgebesserte Vorschlag sah vor, ein Barelement in die geplante Abspaltung einzuführen, um die Teck-Aktionäre effektiv aus dem kritisierten Kohleengagement herauszukaufen, so dass die Teck-Aktionäre 24 % von MetalsCo und 8,2 Milliarden US-Dollar in bar erhalten würden. Die 23 Mrd. USD schwere Transaktion wäre der viertgrößte Deal im Bergbausektor geworden.

Zudem berichtete u.a. Reuters, dass Glencore mehr russisches Aluminium in von der London Metal Exchange (LME) zugelassenen Lagerhäusern im südkoreanischen Hafen Gwangyang gelagert habe. Laut LME Daten ist der Anteil der russischen Aluminiumvorräte von 41 % im Januar auf 53 % der Gesamtmenge im März oder 220.575 Tonnen gestiegen. Hersteller befürchten eine Belastung für die Referenzpreise für Aluminium, da russisches Metall von Käufern gemieden und mit einem Abschlag gehandelt wird.

Barrick Gold legt Zahlen zur Produktion vor

Barrick Gold (WKN: 870450, ISIN: CA0679011084) meldete am Donnerstag vorläufige Produktionszahlen für das erste Quartal. Demnach wurden im ersten Kalendervierteljahr 0,95 Millionen Feinunzen Gold und 88 Millionen Pfund Kupfer produziert. Die Goldproduktion soll – wie bereits zuvor prognostiziert – im Laufe des Jahres ansteigen. Auch die Kupferproduktion soll in der zweiten Jahreshälfte höher ausfallen. Die Ziele für die Gold- und Kupferproduktion für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen. Die Goldproduktion fiel niedriger aus als im Vorquartal. Dies führt Barrick Gold auf die geringere Produktion beim Projekt Carlin zurück. Die Gesamtkosten pro Feinunze lagen im ersten Quartal um 9-11 % höher als im Quartal davor.

Harita Nickel IPO in Jakarta erfolgreich

Trimegah Bangun Persada (TBP) (NCKL.JK) auch bekannt als Harita Nickel, ist in dieser Woche an die Börse gegangen. Die Notierung in Jakarta verlief erfolgreich: 620 Millionen USD wurden eingesammelt. Am Ende des ersten Handelstages notierten die Aktien um 4,4 % höher. Laut Roy Arman Arfandy, CEO von TBP, wurde der Anteil der Verkäufe an Kleinanleger auf 5 % der gesamten Emission verdoppelt. "Es gab eine ziemliche Überzeichnung, weil die Nachfrage sehr hoch war". Das gelungene Debüt gilt als gutes Vorzeichen für weitere Börsengänge. Die indonesische Regierung will in diesem Jahr mehrere staatliche Unternehmen privatisieren.

Apple will bis 2025 zu 100 % recyceltes Kobalt verwenden

Apple (WKN: 865985, ISIN: US0378331005) will bis zum Jahr 2025 zu 100 % recyceltes Kobalt in allen selbst entwickeln Batterien einsetzen. Auch bei anderen Materialien steht Recycling weit oben auf der Agenda. Die Magnete in sämtlichen Apple Geräten sollen bis 2025 aus vollständig recycelten Seltenen Erden bestehen, alle durch Apple entwickelten Leiterplatten zu 100 % aus recyceltem Zinn gelötet und mit recyceltem Gold beschichtet werden. Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives bei Apple kommentierte: "Unser Ziel, eines Tages zu 100 Prozent recycelte und erneuerbare Materialien in unseren Produkten zu verwenden, geht Hand in Hand mit unserem Projekt "Apple 2030" und unserem Ziel, bis 2030 klimaneutrale Produkte herzustellen".

Oz Minerals Aktionäre stimmen Übernahme durch BHP zu

Oz Minerals (WKN: A0Q657, ISIN: AU000000OZL8) vermeldete am Donnerstag die Zustimmung der Aktionäre für die Übernahme des Unternehmens durch die 100 %ige BHP Tochter BHP Lonsdale Investments Pty Ltd. Diese wird 100 % Prozent der Anteile an Oz Minerals erwerben. 98,33 % abgegebenen Stimmen sprachen sich für die Übernahme aus. Angekündigt wurde auch eine Sonderdividende in Höhe von 1,75 USD pro Oz Minerals Aktie, die mit der wirksamen Umsetzung des Programms am 2. Mai 2023 gezahlt werden soll. Für die Übernahme zahlt BHP 28,25 USD pro Oz Minerals Aktie.

NevGold findet bei Nutmeg Mountain Golderze nahe der Oberfläche

Der Explorer NevGold Corp. (TSX-V: NAU, WKN: A3CTE1, ISIN: CA6415361071) hat den Fund oberflächennaher, hochgradiger Golderze beim Projekt Nutmeg Mountain vermeldet. Über 79,3 m wurden 0,72 g/t Gold nachgewiesen. Weitere Ergebnisse: 2,32 g/t über 13,2 m, 0,56 g/t über 23,9 m, 0,89 g/t über 11,4 m und 4,33 g/t nahe des Bohrungsendes. Durch die oberflächennahe Lage muss für den Abbau der Erze nur wenig Abraum beseitigt werden. In tieferen Lagen besteht laut NevGold zusätzlich das Potenzial für hochgradige Goldgehalte: Die Bohrung NMD003 stieß in einem bis dato noch nicht untersuchten Areal des Projekts auf große Adern und Brekzienzonen in 251 und 469 m Tiefe.

Sitka Gold: "Ermutigende" Bohrergebnisse bei RC Gold

Das kanadische Bergbauunternehmen Sitka Gold Corp. (CNSX: SIG, WKN: A2JG70, ISIN CA8606471065) hat über Neuigkeiten zum 10.000 m umfassenden Diamant Bauprogramm beim RC Goldprojekt des Unternehmens berichtet. Demnach wurden im Bohrloch DDRCCC-23-041 signifikante Dichten von Quarzgängen und sichtbare Goldkörner beobachtet. So berichtet der Explorer, dass man bei den Bohrungen "auf die erwartete metasedimentäre Landgesteinseinheit mit schwachen Quarz-Sulfid-Erzgängen" gestoßen sei. Im Bereich von 347-488 m gibt es demnach eine weitere Zone "mit Übergangs-Intrusivgängen und Lagergängen mit signifikanten Dichten von Quarz-Sulfid-Adern". Diese sei "vergleichbar mit dem Kern der Blackjack Lagerstätte". Cor Coe, P.Geo., CEO und Direktor von Sitka bezeichnete die beobachteten geologischen Indikatoren als "sehr ermutigend".