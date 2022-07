Die Rohstoffwoche: Exxon, Shell, BP, Trafigura, Glencore, Skyharbour, Galan Lithium, Equity Metals

Transformation ist derzeit in Mode – und zwar auch bei den Ölkonzernen. Drei davon – Exxon, Shell und BP – transformieren sich gerade zu breit aufgestellten Energieunternehmen und sind nach Ansicht eines bekannten Portfoliomanagers sehr günstig bewertet.

Trafigura versteht Transaktionen als Transformation – und trennte sich einem FT Bericht zufolge von einem Putin-nahen Ölprojekt in Russland. Der Käufer: Eine erst neun Tage vor Kriegsausbruch gegründete Gesellschaft in Hongkong.

Auch Glencore hat sich getrennt – und zwar von einem Lizenzgebührenpaket von Basecore Metals. Für 525 Mio. USD geht es an Sandstorm Gold.

Equity Metals erkundet das Gold-Silber-Projekt Silver Queen im Goldenen Dreieck von British Columbia – und verspricht sich dort nicht weniger als 1 Million Feinunzen Goldäquivalent.

Galan Lithium ist da schon einen Schritt weiter – und meldet „herausragende“ erste Testergebnisse beim ersten Bohrloch in Pata Pila. Ein Skyharbour Partner indes vermeldet ermutigende Bohrergebnisse auf der Suche nach Uran in Kanada. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Loys Vorstand Bruns: Exxon, Shell und BP bieten große Renditechancen

In einem Beitrag der Börsenzeitung rät Christoph Bruns, Vorstand und Portfoliomanager beim Aktienspezialisten Loys, zur hohen Gewichtung von Energiewerten im Portfolio. Dabei stehen weniger die erneuerbaren Energien, sondern ein Energiemix im Mittelpunkt – den die traditionellen Gesellschaften wie Exxon Mobil (WKN: 852549, ISIN: US30231G1022), Shell (WKN: A3C99G, ISIN: GB00BP6MXD84) oder BP (WKN: 850517, ISIN: GB0007980591) in Zukunft bereitstellen könnten.

Diese Unternehmen seien günstig bewertet und transformierten sich zu breit aufgestellten Energieunternehmen. Bei Kohle, Gas, Öl, Atomkraft, Wind und Wasser handele es sich um Wachstumsmärkte, sollte Russland als Lieferant ausscheiden. Neue Energiewelt mit altbekannten Größen?

Glencore verkauft Lizenzgebührenpaket für 525 Mio. USD

Der Rohstoffkonzern Glencore (WKN: A1JAGV, ISIN: JE00B4T3BW64) konnte das Lizenzgebührenpaket von Basecore Metals verkaufen. Für 525 Millionen USD geht die 50-prozentige Beteiligung an dem 2017 gegründeten Unternehmen an Sandstorm Gold.

Die Gesellschaft fokussiert sich auf Lizenzgebühren aus Basismetallen. Glencore hat bei der Gründung ein Portfolio ausgewählter Lizenzgebühren eingebracht. Der Kaufpreis wird mit 425 Millionen USD in bar und 100 Millionen USD in Stammaktien von Sandsturm beglichen.

Trafigura verkauft Ölprojekt an Russland – der Käufer wirft Fragen auf

Der Rohstoffhändler Trafigura hat eine mehrere Milliarden USD schwere Beteiligung an einem russischen Ölprojekt an ein Unternehmen aus Hongkong verkauft. Das Unternehmen – Nord Axis Limited – wurde einem Bericht der Financial Times zufolge jedoch erst am 15. Februar gegründet – neun Tage, bevor der russische Einmarsch in die Ukraine begann.

Die zehnprozentige Beteiligung von Trafigura an der Erschließung von Vostok Oil in der Arktis wirft deshalb Fragen auf – zumal laut FT das Projekt durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin unterstützt wird. Laut der Zeitung ist unklar, wer hinter Nord Axis steht. Laut Trafigura hat Nord Axis jene 7,3 Milliarden USD bezahlt, die auch Trafigura selbst im Dezember 2020 auf den Tisch gelegt hatte.

Equity Metals startet Erkundung und hofft auf 1 Mio. Unzen Goldäquivalent

Optimismus bei Equity Metals: CEO Joseph Kizis Jr. zufolge ist das Unternehmen seinem Ziel von 1 Mio. oz. Goldäquivalent beim Projekt Silver Queen im Goldenen Dreieck von British Columbia sehr nahe.

Aktuell arbeite man an der Fertigstellung einer ersten Ressourcenschätzung für das Ziel Camp Vein. Das Projekt wurde 2019 übernommen – aufgrund der Hoffnungen in den hohen Gehalt an Edel- und Basismetallen.

Die Explorationen in dem Gebiet reichen bereits mehr als 100 Jahre zurück. Produziert wurde bislang jedoch nahezu nichts. Equity Metals (TSX.V: EQTY, WKN: A2PR0W, ISIN: CA29472E1079) glaubt, dass durch die Weiterentwicklung des Projekts ein Ressourcenziel von 1-1.500.000 oz. Goldäquivalent erreicht werden könnte.

Galan Lithium meldet „herausragende“ Testergebnisse

Galan Lithium (ASX: GLN; WKN: A2N4CD; ISIN: AU0000021461) vermeldet den Abschluss eines 72-stündigen Tests der ersten Pata Pila-Pumpbohrung innerhalb seines Projekts Hombre Muerto in West (HMW) in Argentinien – und nennt die ersten Ergebnisse „herausragend“.

Mit dem aktuellen Bohrlochtestprogramm sollen die hydraulischen Eigenschaften der Ziel-Solegrundwasserleiter bewertet werden. Dadurch sollen wichtige hydraulische und chemische Daten für die geplante Machbarkeitsstudie erhoben werden.

CEO JP Vargas de la Vega gab sich mit den Ergebnissen äußerst zufrieden. Er verwies auf hohe Lithiumgehalte, Porosität und Soleflussraten.

Skyharbour Partner rückt näher an Uranvorkommen heran

Der Skyharbour Resources Ltd (TSX-V: SYH, WKN: A2AJ7J, ISIN: CA8308166096) Partner Azincourt hat eine Urananreicherung im Projekt East Preston identifiziert. Im Winterbohrprogramm wurden zwischen Januar und März 2022 5.004,5 ​​Meter in 19 Bohrlöchern zurückgelegt.

Insgesamt wurden 420 Proben gesammelt und an das Geoanalytical Laboratory des Saskatchewan Research Council in Saskatoon, Saskatchewan gesendet.

Trevor Perkins, VP Exploration von Azincourt, bezeichnete die Analyse des Bohrkerns als „ermutigend“. Die Urananreicherung innerhalb der Alterationszonen sei ein Indiz für uranhaltige Flüssigkeit. Nun bestehe die nächste Aufgabe darin, die Konzentrationsbereiche zu identifizieren, in denen bedeutende Uranvorkommen lägen.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.