Die Rohstoffwoche: Exxon Mobil, Heliostar Metals, Galan Lithium, Vale, Alpha Exploration, Chevron, PDC energy, SQM, Ford

Exxon Mobil hat offenbar Land in Arkansas für mehr als 100 Mio. USD gekauft um Lithium zu fördern. Heliostar Metals berichtet über die Ergebnisse der ersten Bohrungen beim Ana Paula-Projekt in Mexiko. Galan Lithium erhält 31.5 Mio. AUD frisches Kapital von Investoren. Vale investiert in Eisenerz im Norden Brasiliens und stärkt damit die eigene Position bei grünem Stahl. Alpha Exploration kommt beim Kerkasha Projekt voran und meldete in dieser Woche gleich zweimal gute Bohrergebnisse. Chevron schluckt PDC energy und stockt damit seine nachgewiesenen Ölreserven um 10 % auf. SQM und Ford vermelden ein Lithium Agreement. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Exxon Mobil investiert in Lithium

Der Ölriese Exxon Mobil (WKN: 852549, ISIN: US30231G1022) investiert offenbar in Lithium. Wie das Wall Street Journal berichtet, hat das in Texas ansässige Unternehmen kürzlich Bohrrechte für ein Grundstück im US-Bundesstaat Arkansas erworben. Das Ziel: Lithium fördern. Wie das Blatt weiter berichtet, hat Exxon eine Fläche von 120.000 Brutto-Acres in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas vom Explorationsunternehmen Galvanic Energy gekauft – für demnach mehr als 100 Millionen USD.

Heliostar Metals trifft mit ersten Bohrlöchern direkt ins Schwarze

Heliostar Metals (WKN: A2QEX9, ISIN: CA42328Y1025, Ticker: HSTR) hat über die ersten Bohrergebnisse vom Ana Paula-Projekt in Mexiko berichtet. Es handelt sich um die ersten beiden Bohrlöcher des Unternehmens auf dem Projekt. Die Highlights laut Pressemitteilung:

Bohrloch AP-23-292

101.1 metres @ 8.3 grams per tonne (g/t) gold including;

53.2 metres @ 11.0 g/t gold

Bohrloch AP-23-291

118.5 metres @ 5.4g/t gold including;

44.5 metres @ 11.0 g/t gold including;

4.0 metres @ 48.5 g/t gold

CEO Charles Funk zeigte sich "begeistert" von den Resultaten. "Bohrergebnisse wie diese sind weltweit selten. Die hochgradigen und durchweg breiten Goldmineralisierungsabschnitte von Ana Paula verdeutlichen das Potenzial einer Untertagemine".

Beide Bohrlöcher übertrafen demnach die Erwartungen, die auf dem aktuellen Ressourcenmodell basieren. Als "besonders ermutigend" bezeichnete Funk Bohrloch AP-23-291, das "im Vergleich zum aktuellen Ressourcenmodell eine Steigerung von 30 % bei einem Cutoff-Gehalt von >5 g/t" ergab.

Galan Lithium will 31,5 Mio. AUD für Lithiumprojekte auftreiben

Galan Lithium (WKN: A2N4CD, ISIN: AU0000021461) hat über feste Zusagen von Anlegern für eine Platzierung im Umfang von 31,5 Millionen AUD informiert. Das Geld wird vorwiegend durch institutionelle Investoren sowie erfahrene Anleger eingebracht.

Mit dem Geld will das Unternehmen seine Projekte Hombre Muerto West (HMW), Candelas und Greenbushes South voranbringen. Im Rahmen der Platzierung wird Galan 30 Millionen neue Stammaktien zu einem Preis von 1,05 AUD pro Aktie ausgeben. Diese spricht einem Abschlag von 12,5 % auf den letzten Schlusskurs am 17. Mai und einem Abschlag von 9,8 % auf den zehntägigen volumengewichteten Durchschnittskurs. Die Ausgabe der Aktien soll voraussichtlich am 29. Mai erfolgen.

Galans Managing Director, Juan Pablo (JP) Vargas de la Vega, sieht eine "aufregende Zeit" in der Geschichte des Unternehmens.

Vale investiert 2,7 Mrd.

Vale (WKN: 897136, ISIN: BRVALEACNOR0) investiert einen Bloomberg Bericht zufolge 2,7 Milliarden USD in den Ausbau der Eisenerzproduktion im brasilianischen Amazonasgebiet. Die Kapazität im größten Tagebau der Welt, der S11D-Mine, soll so um 30 Millionen t erweitert werden. Bis 2025 will Vale so 260 Millionen t Eisenerz im Norden Brasiliens produzieren.

Das Erz, dass in der Mine gewonnen wird, ist besonders reichhaltig und reduziert damit den Einsatz von fossilen Brennstoffen für die Stahlherstellung. Außerdem werden Elektrobagger und Förderbänder genutzt, um den CO2 Ausstoß zu reduzieren und damit möglichst sauberen Stahl zu produzieren – der sich auf dem Weltmarkt zunehmend besser verkauft.

Alpha Exploration mit Bohrergebnissen im Doppelpack

Alpha Exploration (TSXV: ALEX, WKN: A3DLBX, ISIN: VGG3198S1074, Ticker: ALXPF) meldete in dieser Woche gleich zweimal Bohrergebnisse von Aburna, einem Teilgebiet des Kerkasha-Projekts in Eritrea. Am Montag wurden Ergebnisse von 19 Bohrlöchern und vier Bohrlocherweiterungen über insgesamt 2408 m in den Zielgebieten Hill und Central Area veröffentlicht. Einige Highlights laut Pressemitteilung:

Central Area, ABR034: 3,67 g/t Gold über 8 m

Central Area, ABR031: 2,27 g/t Gold über 18 m

Central Area, ABR060: 0,60 g/t Gold über 45 m

Hill-52-Area, ABR039: 6,31 g/t Gold über 5 m

Hill-52-Area, ABR059: 1,04 g/t Gold über 21 m

Am Mittwoch folgten dann Informationen über zehn Bohrlöcher über insgesamt 1.188 m im Zielgebiet Northeast Area. Einige Highlights laut Mitteilung:

ABR044: 4,24 g/t Gold über 13 m

ABR043: 3,99 g/t Gold über 11 m

ABR041: 1,24 g/t Gold über 12 m

Die Northeast-Area liegt 1,3 km nordnordöstlich der Central Area. Alpha CEO Michael Hopley kommentierte, man müssen nun das Gebiet dazwischen testen, um festzustellen, ob es sich um ein zusammenhängendes Gebiet handle.

Chevron übernimmt PDC energy

Chevron (WKN: 852552, ISIN: US1667641005) übernimmt PDC energy. Wie der Ölkonzern mitteilt, wurde eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb aller ausstehenden Aktien abgeschlossen. PDC energy wird dadurch mit 72 USD pro Aktie bzw. 6,3 Mrd. USD bewertet. Den Bedingungen gemäß erhalten PDC-Aktionäre 0,4638 Chevron-Aktien für jede PDC-Aktie. Einschließlich Verbindlichkeiten beläuft sich der Gesamtwert der Transaktion auf 7,6 Milliarden USD.

Chevron erwirbt damit eigener Auffassung zufolge "attraktive und komplementäre Assets", die die Position in wichtigen Produktionsgebieten der USA stärken. Mike Wirth, Chairman und CEO von Chevron betont, dass der Kauf sich "positiv auf alle Finanzkennzahlen auswirken" werde und Chevrons Ziel diene, höhere Renditen mit weniger CO2-Emissionen zu erzielen.

Ausgehend von einem Ölpreis von 70 USD pro Barrel rechnet Chevron mit einem jährlichen freien Cashflow von rund einer Milliarde USD infolge der Transaktion. Die nachgewiesenen Reserven von Chevron steigenden durch den Kauf um 10 % – bei Anschaffungskosten von weniger als 7 USD pro Barrel Öläquivalent.

SQM und Ford schließen Lithium-Pakt

SQM (WKN: 895007, ISIN: US8336351056) und Ford (WKN: 502391, ISIN: US3453708600) haben sich auf eine langfristige strategische Partnerschaft für Lithium verständigt. Wie SQM via Pressmitteilung bekanntgab, sieht die Vereinbarung die Lieferung von Lithium an Ford vor – und ermöglicht dem Automobilkonzern den Zugang zu den Steuergutschriften aus dem Inflation Reduction Act. Der SQM Lithiumverantwortliche Carlos Diaz betonte, SQM produziere Lithium mit einem der höchsten Umweltstandards der Branche. Ford betonte, das Agreement unterstütze den Fortschritt beim Ausbau der Elektromobilität und sichere durch die nachgewiesenen Skalierungsfähigkeiten von SQM das Lithium, das für ein De-Risking der Produktion benötigt werde.