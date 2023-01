Die Rohstoffwoche: Exxon Mobil, Chevron, Petrobras, Geologica, Royal Gold, Foremost Lithium

Chevron und ExxonMobil setzen auf Amerika und investieren dort einen Großteil ihres Produktionskapitals, während aus dem Rest der Welt ein schrittweiser Rückzug erfolgt. Die Petrobras Aktie fuhr in dieser Woche regelrecht Achterbahn, weil der neue Präsident Lula da Silva Sorgen vor einer erzwungenen Subventionierung des Energiesektors auf Kosten des Unternehmens schürte und dabei böse Erinnerungen wachrief.

Royal Gold hat eine Lizenzgebührenbeteiligung im Goldkomplex Cortez erworben und damit den Anteil an einer der produktivsten Goldminen der Welt aufgestockt. Foremost Lithium kann sich über einen Zuschuss in Höhe von 300.000 USD durch den Manitoba Mineral Development Fund freuen. Und Geologica Resource vermeldet den erfolgreichen Abschluss einer Privatplatzierung. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Exxon Mobil und Chevon fokussieren Ölrojekte in Amerika

Die beiden US-Ölriesen ExxonMobil (WKN: 852549, ISIN: US30231G1022) und Chevron (WKN: 852552, ISIN: US1667641005) ziehen sich aus internationalen Projekten zurück und fokussieren sich auf heimatnähere Assets. Dies berichtete unter anderem das Wall Street Journal.

Chevron teilte demnach mit, in diesem Jahr 70 % des für die Produktion vorgesehenen Kapitals in den USA, Argentinien und Kanada einzusetzen. Exxon will einen ähnlich großen Anteil des Produktionsbudgets im Permian Basin von New Mexico und West Texas, Guyana, Brasilien sowie in LNG Projekte investieren. Aus anderen Weltgegenden wie Südostasien, Westafrika, Russland und Teilen Lateinamerikas ziehen sich die Konzerne dagegen zunehmend zurück.

Petrobras Aktie fährt Achterbahn

Die Aktie des brasilianischen Konzerns Petrobras (WKN: 932443, ISIN: BRPETRACNOR9) ist in dieser Woche regelrecht Achterbahn gefahren. Zeitweise brachen die Papiere im New Yorker Handel an einem einzigen Tag um 11 % ein.

Der Grund sind Aussagen des neuen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva, der das staatlich kontrollierte Ölunternehmen zu populistischen Entscheidungen drängen will. Demnach soll Petrobras Verbraucher vor zu starken Schwankungen der Kraftstoffpreise schützen. Außerdem soll das Unternehmen verpflichtet werden, höhere Investitionen in Raffinerien zu tätigen und so die Kraftstoffimporte einzudämmen.

Anleger rechnen damit, dass dieser verordnete Kurswechsel Gewinne und Dividenden deutlich drücken könnte. Bloomberg zufolge musste Petrobras in der letzten Amtszeit von Lula rund 40 Mrd. USD für die Subventionierung von Kraftstoffen ausgeben. Dadurch wurde es zum am stärksten verschuldeten Konzern der Welt.

Das Hoch der Aktie lag in dieser Woche im europäischen Handel bei rund 5,60 EUR, das Tief bei 4,62 EUR – dass Tief lag somit rund 17,5 % unter dem Hoch. Am Freitagnachmittag notierte die Aktie bei Tradegate bei rund 5,18 EUR.

Royal Gold erwirbt Lizenzgebührenbeteiligung im Goldkomplex Cortez

Das in Colorado ansässige Unternehmen Royal Gold (WKN: 885652, ISIN: US7802871084) hat den Erwerb einer Lizenzgebührenbeteiligung am Goldkomplex Cortez im US-Bundesstaat Nevada bekanntgegeben.

Demnach wurden über die hundertprozentige Tochtergesellschaft RG Royalties Anteile an einer Bruttoschmelzrendite-Lizenz erworben. Diese Lizenzen beziehen sich auf Gebiete einschließlich des Betriebsgebiets der Cortez Mine und des gesamten Projekts Fourmile in Nevada.

Das Gebiet gehört einem Joint Venture zwischen Barrick Gold (WKN: 870450, ISIN: CA0679011084) und Newmont Mining (WKN: 853823, ISIN: US6516391066). Die Lizenzgebührenbeteiligung bezahlt Royal Gold mit einem Kaufpreis in Höhe von 204,1 Millionen USD in bar.

Bill Heissenbuttel, Präsident und CEO von Royal Gold, bezeichnete das Projekt Cortez als einen „Grundpfeiler“ für das Unternehmen. Die Übernahme erhöhe den Anteil an einer der produktivsten Goldminen der Welt, die durch zwei Branchenführer betrieben werde.

Foremost Lithium erhält erneut Förderung durch Manitoba Mineral Development Fund

Der kanadische Lithiumexplorer Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. (CSE: FAT, FSE: F0R0, ISIN: CA3455101012) hat zum zweiten Mal innerhalb von gut zwei Jahren einen Zuschuss in Höhe von 300.000 USD vom Manitoba Mineral Development Fund (MMDF) erhalten. Die Mittel werden im Rahmen des laufenden 3000 m Diamantbohrprogramms beim Lithium Projekt Jean Lake im Gebiet Snow Lake in der Provinz Manitoba eingesetzt.

Der MMDF wurde im August 2020 durch die Regierung von Manitoba gegründet und soll Initiativen zur Entwicklung der Mineralwirtschaft in der Provinz unterstützen. Jason Barnard, President und CEO von Foremost, zeigte sich erfreut über die Unterstützung des Fonds und betonte, die zehn größten Batterieproduktionsstätten weltweit befänden sich derzeit in China und es sei notwendig, die Abhängigkeit zu verringern.

Geologica Resource schließt Privatplatzierung erfolgreich ab

Der kanadische Edelmetallexplorer Geologica Resource Corp. (CSE: GRCM, WKN: A2QQBC / ISIN: CA37254G1090, FFM: 862) hat über den erfolgreichen Abschluss der im Dezember angekündigten Privatplatzierung informiert.

Demnach wurden 2.511.951 Stammaktien und 800.000 Flow-Through-Aktien platziert. Die mit den Flow-Through-Aktien erzielten Einnahmen in Höhe von 80.000 CAD werden für Explorationsausgaben verwendet.

Von den 2.511.951 ausgegebenen Stammaktien wurden 621.951 für Zahlungen im Rahmen von Kaufverträgen für die Topley Liegenschaft verwendet. Mit 140.000 Stammaktien wurden Verbindlichkeiten über 0,10 USD pro Aktie getilgt. 1.750.000 Aktien wurden für eine Erhöhung des Kapitals um 175.000 USD verwendet.