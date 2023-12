Die Rohstoffwoche: Euro Manganese, First Quantum Minerals, Encore Energy, Rio Tinto, Aurubis, Pilbara Minerals, NevGold

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Euro Manganese mit Finanzierungsdeal +++ First Quantum: Cobre in Panama vor dem Aus? +++ Encore Energy startet Uranproduktion in Texas +++ Rio Tinto verkauft Diamantenprojekt +++ Aurubis Metalldiebstahl: Anklagen in Hamburg +++ Pilbara Minerals: Mega-Pensionsfonds steigt ein +++ NevGold: Haufenlaugung bei Nutmeg Mountain möglich?

Euro Manganese erhält eine 100 Mio. USD schwere Finanzierung für das vielleicht wichtigste Manganprojekt Europas: Chvaletice in Tschechien. First Quantum Minerals muss um die Mine Cobre in Panama bangen wie noch nie, nachdem der Oberste Gerichtshof das Gesetz über den Konzessionsvertrag für verfassungswidrig erklärt hat. Encore Energy verkündet derweil den Start der Uranproduktion in Texas. Rio Tinto trennt sich von einem Diamantenprojekt in Saskatchewan und wird im Gegenzug Minderheitsaktionär bei Star Diamond. Aurubis kann vielleicht nicht auf Ersatz, aber auf Gerechtigkeit hoffen: Im Zusammenhang mit dem millionenschweren Metalldiebstahl gibt es erste Anklagen. Pilbara Minerals indes vermeldet den Einstieg des größten Pensionsfonds in Down Under. Und NevGold ist zunehmend zuversichtlich, bei Nutmeg Mountain mit Haufenlaugung arbeiten zu können. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Euro Manganese erhält 100 Millionen für Manganprojekt Chvaletice

Euro Mangenese (WKN: A2N6V9, ISIN: CA29872T1003) hat am Dienstag über den Abschluss eines 100 Mio. USD schweren Finanzierungsdeals mit Orion Resource Partners Group zur Entwicklung des Manganprojekts Chvaletice in Tschechien informiert.

Das Paket besteht demnach aus zwei Komponenten im Umfang von je 50 Mio. USD. Erstens wurde eine Wandeldarlehensfazilität vereinbart, die in eine Lizenzgebühr von 1,29 bis 1,65 % auf die Projekteinnahmen umgewandelt werden kann. Dabei sind 20 Millionen USD bei Abschluss und weitere 30 Millionen USD bei Erreichen der entwickelten Meilensteine zu zahlen. Zweitens gibt es weitere 50 Mio. USD im Austausch für eine Lizenzgebühr von 1,93–2,47 % auf die Projekteinnahmen nach FID.

Im Zusammenhang mit dem Finanzierungspaket erhält Orion eine Abnahmeoption über 20 % bis 22,5 % der Mangan-Gesamtproduktion des Projekts für einen Zeitraum von 10 Jahren. Dr. Matthew James, Präsident und CEO von Euro Manganese, sieht in dem Deal "eine transformative Transaktion" und betonte die Bedeutung Chvaletice als strategisches Batterierohstoffprojekt für Europa.

First Quantum Minerals bangt nach Urteil im Cobre Mine

First Quantum Minerals (WKN: 904604, ISIN: CA3359341052) muss um die Zukunft der Mine Cobre in Panama bangen. Am Dienstag teilte das Unternehmen mit, das Urteil des Obersten Gerichtshofes des Landes "zur Kenntnis genommen" zu haben. Das Gericht hatte Gesetz 406 für verfassungswidrig erklärt hat. Mit Gesetz 406 wurde der Konzessionsvertrag für die Mine Cobre am 20. Oktober 2023 genehmigt.

"Aufgrund der anhaltenden illegalen Blockaden am Hafen von Punta Rincón und an den Straßen zum Standort hat die Mine die kommerzielle Produktion eingestellt und führt ein Programm zur Erhaltung und sicheren Instandhaltung durch, um die Einhaltung der Vorschriften, die Umweltintegrität des Standorts sowie den Erhalt der Vermögenswerte sicherzustellen", heißt es in der Mitteilung weiter.

Präsident Laurentino Cortizo kündigte noch am Tag des Urteils an, die Mine schließen zu wollen.

Encore Energy startet Uranproduktion in Texas

Encore Energy (WKN: A3DLRK, ISIN: CA29259W7008) hat am Donnerstag den Start der Uranproduktion in der Zentralverarbeitungsanlage (Central Processing Plant, CCP) Rosita im Süden von Texas bekanntgegeben. "Die Wiederinbetriebnahme des zuvor produzierenden CPP Rosita ist der erste Schritt in der Produktionspipeline-Strategie von Encore für Südtexas, bei der das In-Situ-Recovery-Produktionsverfahren zum Einsatz kommt", heißt es in der Mitteilung. Encore Energy geht davon aus, dass die erste Lieferung von Yellowcake (Uran) im Laufe der nächsten 45 bis 60 Tage erfolgen wird.

CEO Paul Goranson betonte, nach 20 Monaten der Sanierung und Modernisierung bei Rosita sei Encore Energy nun der erste texanische Uranproduzent seit zehn Jahren und zudem der jüngste Uran-Produzent der USA. Angesichts dieses "monumentalen Erfolgs" treibe man weiterhin den Bau der zweiten Anlage – Alta Mesa CPP – voran, die Anfang 2024 mit der Produktion beginnen soll.

Rio Tinto verkauft Diamantenprojekt Fort à la Corne

Rio Tinto (WKN: 855018, ISIN: AU000000RIO1) verkauft seinen 75-prozentigen Anteil am Fort à la Corne-Diamantenprojekt im Zentrum von Saskatchewan an Star Diamond. Wie aus der am Dienstag veröffentlichten Pressemeldung hervorgeht, wird Star Diamond durch die Transaktion alleiniger Eigentümer des Projekts.

Rio Tinto Exploration Canada überträgt im Zuge des Deals auch das Eigentum an Grabenschneider-Bohrgerät und der auf dem Projekt befindlichen Großprobenanlage inkl. Diamantsortiermaschine an Star Diamond.

Bezahlt wird der Kauf in Aktien, so dass die Rio Tinto-Tochter fortan 19,9 % der Anteile an Star Diamond hält. Dave Andrews, Leiter der Explorationsabteilung bei Rio Tinto kommentierte, der Großteil der Aktivitäten des Unternehmens konzentriere sich nun auf Metalle und Mineralien.

Metalldiebstahl bei Aurubis: Anklage gegen fünf Beschuldigte

Rund um den Metalldiebstahl bei Aurubis (WKN: 676650, ISIN: DE0006766504) gibt es einen Ermittlungserfolg. Die Staatsanwaltschaft Hamburg wirft fünf Beschuldigten im Alter zwischen 33 und 50 Jahren Anklage wegen schweren Bandendiebstahls und gewerbsmäßiger Bandenhehlerei vor. Einem weiteren Verdächtigen wird Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl angelastet.

Die Beschuldigten sollen rund 5 t "edelmetallhaltige Zwischen- und Nebenprodukte" im Wert von rund 11 Millionen Euro gestohlen und weiterverkauft haben. Bei dem Diebesgut handelt es sich offenbar um Rohsilber-Rückstände aus Metallrecycling- und Aufbereitungsprozessen. Diese wurden zum Teil an Betriebe in der Türkei verschickt und dort weiterverarbeitet.

Die Beschuldigten waren zeitweise in unterschiedlichen Positionen bei Aurubis oder Subunternehmern beschäftigt.

Pensionsfond AustralianSuper steigt bei Pilbara Minerals ein

Pilbara Minerals (WKN: A0YGCV, ISIN: AU000000PLS0) hat einen neuen Großaktionär: AustralianSuper. Australiens größter Pensionsfonds hält laut einer Pflichtmitteilung des Bergbauunternehmens nun 5,1 % der Anteile, nachdem seit Juli Aktien im Wert von nun 558 Mio. AUD (371 Mio. USD) erworben wurden.

Der 300 Mrd. AUD schwere Fonds ist damit nun der zweitgrößte Anteilseigner von Pilbara Minerals nach Ganfeng Lithium, das 5,7 % besitzt. AustralianSuper lehnte einen Kommentar ab. Der Fonds war zuletzt jedoch als aktivistischer Investor aufgefallen – etwa durch den Widerstand gegen ein Angebot für Australiens größten Energieeinzelhändler Origin Energy.

NevGold hält Haufenlaugung bei Nutmeg Mountain für möglich

Der Edelmetallexplorer NevGold Corp. (TSX-V: NAU, WKN: A3CTE1, ISIN: CA6415361071) hat am Donnerstag über weitere Oxid- und Goldbohrergebnisse für Bohrloch NMD0004 beim Projekt Nutmeg Mountain im Washington County im US-Bundesstaat Idaho informiert.

Das Loch hat abschließenden Analysen zufolge insgesamt 0,74 g/t Au auf 66,8 Metern von der Oberfläche aus durchschnitten, darunter 1,40 g/t Au auf 11,3 Metern unter der Oberfläche.

Interessant an den Ergebnissen sind insbesondere Screen Fire Assays, die durch Explorer genutzt werden, um frühe Hinweise auf die Prozessmethodik für Goldexplorationsprojekte zu gewinnen. Bei Nutmeg Mountain weisen diese Assays offenbar eine starke Korrelation zu den ursprünglichen Untersuchungsergebnissen auf.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Goldvorkommen nicht zu größeren Teilen aus Grobgold besteht. Dies wiederum gilt als Hinweis auf die Eignung zur Haufenlaugung als Abbaumethode.

