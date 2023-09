Die Rohstoffwoche: Element79 Gold, Ionic Rare Earths, Vale, Cameco, Teck Resource, Leo Lithium, Liontown, Albemarle

Element79 Gold verschlankt Portfolio und schließt Finanzierung ab +++ Vale startet 2024 Bau von Mega Hubs in Nahost +++ Ionic Rare Earths meldet starke Bohrergebnisse bei Makuutu +++ Cameco produziert weniger +++ Teck Resources kann auf Bieterschlacht hoffen +++ Leo Lithium: Ärger in Mali +++ Liontown stimmt Albemarle-Deal zu

Element79 Gold verstärkt sich im Vorstand, verschlankt sein Portfolio und schließt eine Finanzierungsrunde mit Erfolg ab. Die begebenen Anleihen waren überzeichnet. Vale kündigt den Bau von Mega Hubs im Nahen Osten ab 2024 an. Ionic Rare Earths meldet starke Bohrergebnisse für das Makuutu-Projekt und sieht sich der Bergbaulizenz durch die Verabschiedung von neuen Vorschriften einen Schritt näher.

Cameco indes kürzt die Produktionsprognose, sieht sich aber in einer komfortablen Gesamtsituation. Das gilt auch für Teck Resources, das beim Verkauf seiner Kohlesparte auf eine regelrechte Bieterschlacht hoffen darf. Leo Lithium indes erhält ein Verbot zum Direktexport von Erzen in Mali. Und der Liontown Vorstand stimmt der Übernahme durch Albemarle für 3 AUD pro Aktie zu. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Element79 Gold verschlankt Portfolio, verstärkt Vorstand und finanziert erfolgreich

Der junge kanadische Explorer Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM, WKN: A3E41D, ISIN: CA28619A1012) war in dieser Woche mit gleich drei Meldungen in den Schlagzeilen.

Am Mittwoch wurde über die Erneuerung von Bergbaurechten informiert. So wurden bei Maverick Springs 247 nicht patentierte Claims mit einer Fläche von etwa 4.800 Acres in den Landkreisen Elko und White Pine erworben.

Aufgegeben wurden dagegen Anteile an mehreren Liegenschaften im Battle-Mountain-Portfolio. Laut CEO James Tworek dient "die Reduzierung des Portfolios von nicht zum Kerngeschäft gehörenden, weniger entwickelten Projekten" dem Fokus auf andere Projekte wie Lucero in Peru.

Am Donnerstag wurde George Tumur in den Vorstand des Unternehmens berufen. Tumur hatte zuvor Führungspositionen bei Mineralexplorations- und Bergbauunternehmen ausgeübt, darunter Hunnu Coal Ltd. und Energy Resources LLC.

Am Freitag konnte der erfolgreiche Abschluss der jüngsten Finanzierungsrunde vermeldet werden. Demnach sind die begebenen Anleihen "auf großes Anlegerinteresse stießen, was zu einer Überzeichnung führte".

Tworek kommentierte: "Wir schätzen die anhaltende Unterstützung (…). Die Überzeichnung der Schuldverschreibungen unterstreicht das Vertrauen, das in die Vision und Strategie von Element79 gesetzt wird. Diese Mittel werden unsere operativen Verpflichtungen sowohl im Lucero- als auch im Nevada-Portfolio in den kommenden Monaten erleichtern."

Vale startet 2024 Bau von Mega Hubs im Nahen Osten

Vale (WKN: 897136, ISIN: BRVALEACNOR0) will im kommenden Jahr mit dem Bau von Mega Hubs im Nahen Osten beginnen. Dies kündigte das Unternehmen im Rahmen einer am Dienstag veröffentlichten Präsentation an. Die Inbetriebnahme ist demnach für 2027 geplant. In den Anlagen in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Oman sollen unter anderem heiße Eisenerzbriketts für lokale und globale Märkte produziert werden. Die Verarbeitung von mehr Eisenerzbriketts könne zur Reduzierung von Treibhausgasen beitragen. Lokale Partner sollen die erforderliche Logistikinfrastruktur aufbauen.

Ionic Rare Earths meldet Bohrergebnisse für Makuutu und sieht sich Lizenz näher

Ionic Rare Earths (WKN: A2P18Q, ISIN: AU0000081341, Ticker: IXRRF) hat in dieser Woche über neue Bohrergebnisse beim Seltene Erdenprojekt Makuutu berichtet. Vorgelegt wurden Ergebnisse der Tranche 1 der Phase 5 Rotary Air Blast (RAB) Bohrungen auf der Explorationslizenz (EL) 00147 für 43 von 45 Bohrlöchern. Wichtige Ergebnisse laut Pressemitteilung:

3 Meter bei 1.337 ppm TREO aus 13 Metern in RRMRB083

10 Meter bei 1.029 ppm TREO aus 5 Metern in RRMRB079

11 Meter bei 1.013 ppm TREO aus 6 Metern in RRMRB105

7 Meter bei 974 ppm TREO aus 6 Metern in RRMRB078

24 Meter bei 967 ppm TREO aus 4 Metern in RRMRB086

Ergebnisse von weiteren 31 RAB-Löchern der unerforschten Explorationslizenz (EL) 00257 stehen noch aus. CEO Tim Harrison sieht in den Ergebnissen die Bestätigung für das enorme Potenzial des Abschnitts EL00147.

Zudem begrüßte Ionic Rare Earth die Veröffentlichung der aktualisierten Bergbau- und Mineralien-(Lizenzierungs-)Vorschriften durch die ugandische Regierung. Dies sei ein "wichtiger Meilenstein" auf dem Weg zur Erteilung der Bergbaulizenz.

Cameco kürzt Produktionsprognose

Cameco (WKN: 882017, ISIN: CA13321L1085) hat zum Wochenauftakt Produktions- und Marktupdates veröffentlicht. Die Produktion fällt demnach ein Stück weit geringer aus als zuletzt prognostiziert.

Die Details: In der Cigar-Lake-Mine sollen in diesem Jahr bis zu 16,3 Millionen Pfund Urankonzentrat (U3O8) (100 %-Basis) produziert werden – ein Rückgang um 18 Millionen Pfund im Vergleich zur bisherigen Prognose. Die Produktion aus den Betrieben McArthur River/Key Lake soll 2023 14 Millionen Pfund betragen – ein Rückgang um 15 Millionen Pfund gegenüber der bisherigen Prognose.

Dem Aktienkurs schadete es nicht: Das Papier geht weitgehend unverändert aus der Woche. Das liegt auch an der guten Marktposition, in der sich Cameco sieht. So seien "die Nachfrageaussichten stärker und dauerhafter sind als je zuvor", zudem habe sich "das Risiko von den Produzenten auf die Versorgungsunternehmen" verlagert. Die Marktlage führe "weiterhin zu langfristigen Vertragsabschlüssen".

Teck Resources: Die Übernahmeschlacht geht weiter

Teck Resources (WKN: 858265, ISIN: CA8787422044) kann die Kohlesparte Elk Valley Resources (EVR) offenbar über eine Bieterschlacht verkaufen. Wie CEO Jonathan Price in einem Interview mitteilte, gehören zu den Bietern Bergbauunternehmen, Stahlhersteller und Rohstofffonds. Das Unternehmen sei "positiv überrascht von der Zahl der glaubwürdigen Vorschläge". Es stehe jedoch kein Abschluss unmittelbar bevor, was Price zufolge auch auf die komplexe Bewertung zurückzuführen ist. Bis zum Jahresende solle jedoch ein Käufer feststehen. Bislang ist Glencore der einzige öffentlich bekannte Bieter. Der Rohstoffriese hat 8,2 Mrd. USD aufgerufen.

Leo Lithium: Malische Regierung untersagt Erzexport

Leo Lithium (WKN: A3DMSC, ISIN: AU0000221251) wurde am Montag durch die malische Regierung angewiesen, den Direkttransport von Erz (DSO) in seinem Goulamina-Lithiumprojekt einzustellen. Die malische Regierung hat im Juli eine Kommission gebildet, die unter anderem den Status des Free-Carry-Anteils der Regierung und den Fortschritte bei der Goulamina-Mine untersuchen soll. Gespräche mit dem Bergbauministerium stehen noch aus. Eine Verzögerung des Projekts erwartet das Unternehmen bislang nicht. "Der Bergbau wird gemäß dem bereits bestehenden Plan fortgesetzt und das abgebaute Erz wird vor der ersten Produktion von Spodumenkonzentrat im zweiten Quartal 2024 gelagert (…)", heißt es in der Pressemitteilung. Die Aktie gab im Laufe der Woche um knapp 9 % nach.

Liontown: Vorstand stimmt Übernahme durch Albemarle für 3,0 AUD/Aktie zu

Liontown (WKN: A0LFDX, ISIN: AU000000LTR4) informierte am Montag über ein Übernahmeangebot von Albemarle (WKN: 890167, ISIN: US0126531013), das Liontown mit 6,6 Mrd. AUD bewertet. Dies entspricht einem Kurs von 3,0 AUD pro Aktie und einem Aufschlag von 14,5 % gegenüber dem letzten Schlusskurs vor dem Angebot. Der Vorstand empfiehlt den Aktionären die Annahme des Angebots, woraufhin der Aktienkurs deutlich zulegte. Zeitweise überstieg der Kurs an der ASX sogar das Angebot von Albemarle leicht.

Albemarle hatte zwischen Oktober und März bereits drei Angebote vorgelegt. Die zuletzt aufgerufenen 2,50 AUD erschienen dem Liontown-Vorstand jedoch zu niedrig. Albemarle wurde eine exklusive Due Dilligence-Periode eingeräumt.

