Die Rohstoffwoche: Chevron, Freeport-McMoRan, Fresnillo, MAG Silver, Skyharbour Resources, Fortuna Silver

Bei Chevron sprudelt das Öl und bei den Aktionären die Kasse: Neben einer Anhebung der Dividende kündigte der US-Ölkonzern in dieser Woche auch ein Aktienrückkaufprogramm an. Das Volumen: Bescheidene 75 Mrd. USD. Freeport-McMoRan kann seine Aktionäre nicht ganz so erfreuen wie Chevron, bleibt aber im Rahmen der Erwartung: Diese Woche wurden Zahlen für das letzte Quartal und das Gesamtjahr 2022 vorgelegt. Auch Freeports Ausblick auf 2023 bleibt durchwachsen.

Fortuna Silver indes kann sich über ein Gerichtsurteil und eine einstweilige Verfügung freuen. Der Weiterbetrieb der Mine in San Jose über zwölf Jahre scheint gesichert. MAG Silver vermeldet derweil eine Finanzierungsrunde mit Bankenkonsortium und Privatplatzierung und meldet Daten zur Produktion in der Juanicipio Mine. Und Skyharbour Resources startet das Bohrprogramm auf dem Uranprojekt Russell Lake in Saskatchewan. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Chevron erhöht Dividende und kauft Aktien für 75 Mrd. USD zurück

Der US-Ölkonzern Chevron (WKN: 852552, ISIN: US1667641005) hat am 25. Januar die Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 0,09 USD auf fortan 1,51 USD angekündigt. Das Unternehmen will 2023 zum 36. aufeinanderfolgenden Jahr mit einer Dividendenerhöhung punkten.

Weitaus spektakulärer jedoch: der Vorstand genehmigte auch ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von 75 Milliarden USD. Am Ende des ersten Quartals läuft das 2019 beschlossene Rückkaufprogramm mit einem Volumen von 25 Milliarden USD aus.

Freeport-McMoRan legt Zahlen vor

Das US-Bergbauunternehmen Freeport-McMoRan (WKN: 896476, ISIN: US35671D8570) hat in dieser Woche Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 vorgelegt. Laut der Pressemeldung wurde im vierten Quartal ein bereinigter Nettogewinn von 748 Millionen USD bzw. 0,52 USD pro Stammaktie erreicht.

Im vierten Quartal wurden 1 Milliarden Pfund Kupfer, 458.000 Feinunzen Gold und 19 Millionen Pfund Molybdän verkauft. Für das Gesamtjahr meldet Freeport-McMoRan den Verkauf von 4,2 Milliarden Pfund Kupfer, 1,8 Millionen Feinunzen Gold und 75 Millionen Pfund Molybdän. Für 2023 geht das Unternehmen von einer konstanten Kupferproduktion, einem leichten Zugewinn bei Molybdän und einem moderaten Rückgang bei Gold aus.

Fresnillo erreicht Produktionsziele 2022

Das britisch-mexikanische Unternehmen Fresnillo (WKN: A0MVZE, ISIN: GB00B2QPKJ12) hat die Produktionsziele für das Jahr 2022 erreicht. Laut der Pressmitteilung wurden im Gesamtjahr 2022 53,7 Millionen Feinunzen Silber produziert. Dies liegt leicht über der Vorjahresproduktion und entspricht den Prognosen.

Die Goldproduktion sank dagegen im Vergleich zum Vorjahr um 15,3 % auf 635.900 Feinunzen. Auch dies war u.a. aufgrund niedrigerer Erzgehalte bei Herradura erwartet worden. Die Produktion von Blei sank um 6,4 % gegenüber dem Vorjahr.

CEO Octavio Alvídrez führte als Gründe für das durchwachsene Ergebnis auch die Auswirkungen eines "sehr angespannten Arbeitsmarktes" und der Arbeitsformen Mexiko an. Für 2021 seien die Minen jedoch "gut besetzt". Ein Highlight sei die Anbindung der neuen Juanicipio-Mine an das nationale Stromnetz im vierten Quartal.

Gerichtsurteil: Fortuna Silver darf Mine in San Jose weiterbetreiben

Das in Vancouver ansässige Edelmetall- und Bergbauunternehmen Fortuna Silver (WKN: A0ETVA, ISIN: CA3499151080) kann sich in einem Rechtsstreit in Mexiko Hoffnung machen. Das mexikanische Bundesverwaltungsgericht hat der mexikanischen Fortuna Tochtergesellschaft Compañia Minera Cuzcatlan mit einer einstweiligen Verfügung das Recht eingeräumt, die Mine San Jose unter den geltenden Umweltschutzbedingungen für zwölf Jahre fortzusetzen.

Für die kommenden Wochen wird eine dauerhafte Verfügung erwartet, danach die Aufhebung vorausgegangenen Entscheidung der Umweltbehörde. Die Behörde hatte im Dezember 2021 eine zwölfjährige Verlängerung für die Mine erteilt, die mit 1200 Arbeitsplätzen einer der größten Arbeitgeber der Region ist.

Später verkürzte die Behörde die Genehmigung auf zwei Jahre und berief sich auf einen angeblichen Tippfehler. Bereits im November hatte die Fortuna Silver Tochter diesbezüglich vor einem mexikanischen Bundesgericht einen Sieg eingefahren. Die Behörde kündigte daraufhin im Januar an, die zwölfjährige Genehmigung (mit offenem Ausgang) neu bewerten zu wollen. Dagegen suchte Compañia Minera Cuzcatlan Rechtsschutz, der nun in greifbare Nähe rückt.

MAG Silver meldet Juanicipio Produktion und plant Finanzierungsrunde

Das kanadische Explorations- und Entwicklungsunternehmen MAG Silver (WKN: 460241, ISIN: CA55903Q1046) hat eine Vereinbarung mit einem Bankenkonsortium unter Führung von BMO Capital Markets und Raymond James Ltd abgeschlossen. Das Agreement sieht den Kauf von 2,735 Millionen Stammaktien zu einem Preis von 14,65 USD pro Aktie durch das Konsortium vor. MAG Silver will damit einen Bruttoerlös von rund 40 Millionen USD erzielen.

Gleichzeitig kündigte das Unternehmen eine Privatplatzierung von 843.000 Aktien mit einem erwarteten Erlös von 23,75 pro Stück bzw. 20 Millionen CAD auf Flow-Through-Basis an. Die Einnahmen aus der Privatplatzierung sollen für laufende Bergbauausgaben verwendet werden.

Ebenfalls in dieser Woche hat das Unternehmen über die Produktion aus dem Juanicipio-Projekt berichtet, an dem eine 44-prozentige Beteiligung besteht (56 % gehören Fresnillo). Demnach wurden im vierten Quartal 2022 aus den ersten Stollen sowie aus der unterirdischen Erschließung insgesamt 165.768 t mineralisiertes Material mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 415 g/t gefördert. Im gesamten Geschäftsjahr lag die Produktion bei 646.148 t Material mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 520 g/t.

Skyharbour Resources startet Bohrprogramm beim Uranprojekt Russell Lake

Der kanadische Uran- und Thoriumexplorer Skyharbour Resources Ltd. (TSXV: SYH, WKN: A2AJ7J, ISIN: CA8308166096) hat über den Beginn eines 10.000 m umfassenden Bohrprogramms beim Uranprojekt Russell Lake in Saskatchewan berichtet. Die 10.000 m sollen über mindestens 28 Bohrlöcher in mehreren Phasen gebohrt werden. Das Programm ist vollständig finanziert.

Jordan Trimble, President und CEO von Skyharbour, sieht im ersten Diamantbohrprogramm bei dem Projekt einen "wichtigen Meilenstein für Skyharbour" und seine Anteilseigner. Die Kampagne werde bis weit ins Jahr hinein für "reichlich Neuigkeiten" sorgen. Skyharbour will auf bewährte Explorationsmethoden ebenso wie neue geologische Modelle und Zielstrategien zurückgreifen. Man sei vom Entdeckungs- und Explorationspotenzial von Russell Lake überzeugt.