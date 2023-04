Die Rohstoffwoche: Cameco, Lunding Mining, Pilbara Minerals, Liontown, Albemarle, Calima Energy, Sayona Mining, Piedmont Lithium

Cameco kann sich über eine Steuerrückzahlung in Höhe von 300 Mio. USD in Kanada freuen – hofft aber auf noch mehr. Piedmont Lithium und Sayona Mining weihen ihr Lithium Joint Venture NAL in Quebec ein, das pro Jahr 226.000 Spodumenkonzentrat liefern soll. Auch Pilbara Minerals will mehr Spodumenkonzentrat und steigert die Produktion um 47 % auf 1 Million t Trockengewicht pro Jahr. Das ist den Australiern 375 Mio. USD wert.

Codelco verliert eine Umweltlizenz und muss für das Kupferprojekt Llurimagua nun weitere Auflagen erfüllen. Lundin Mining kauft 51 % der Anteile an der Kupfer-Molybdän-Mine Caserones und legt dafür 950 Mio. USD auf den Tisch. Albemarle wollte 5,5 Mrd. USD für Liontown Resources auf den Tisch legen – musste aber gleich wieder einpacken. Der Auftakt zu mehr?

Mehr ist jedenfalls das Stichwort bei Calima Energy, das eine Steigerung der PDP Reserven um 37 % und eine Steigerung der Produktion um 23 % vermeldete. Und auch in Perus größter Kupfermine Antamina wird es mehr: Die Eigentümer Glencore, BHP und Co. müssen für die Verlängerung der Minenlaufzeit tiefer in die Tasche greifen. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Cameco erhält 300 Mio. USD Steuerrückzahlung in Kanada

Der kanadische Uranproduzent Cameco (WKN: 882017, ISIN: CA13321L1085) kann sich über eine Steuerrückerstattung in Höhe von 300 Millionen USD in Kanada freuen. Die Rückerstattung geht auf ältere Gerichtsurteile zurück, denen zufolge Einkünfte der ausländischen Tochtergesellschaft von Cameco aus dem Verkauf von nicht in Kanada produziertem Uran in Kanada nicht steuerpflichtig waren. Der Steuerstreit mit den kanadischen Behörden ist damit aber nicht zu Ende. Die Finanzbehörden halten weiterhin 480 Millionen USD in Form von Cash und Sicherheiten, um die noch gestritten wird.

Piedmont Lithium und Sayona Mining starten Produktion bei JV NAL

Die australischen Lithiumproduzenten Piedmont Lithium (WKN: A2DWL3, ISIN: AU000000PLL5) und Sayona Mining (WKN: A1W2HT, ISIN: AU000000SYA5) haben über die erfolgreiche Wiederaufnahme der kommerziellen Produktion von Spodumenkonzentrat auf dem gemeinsamen nordamerikanischen Lithiumprojekt NAL in Quebec informiert. Dabei wurde der 80 Millionen USD schwere Kostenrahmen der Pressemitteilung zufolge ebenso eingehalten wie der Zeitplan. Die Jahresproduktion soll 226.000 t betragen. Erste kommerzielle Lieferungen werden für das dritte Quartal 2023 erwartet.

Codelco verliert Prozess um Kupferprojekt in Ecuador

Codelco hat einen Prozess um das Kupferprojekt Llurimagua in Ecuador verloren. Ein Berufungsgericht hat Codelco und dem lokalen Joint-Venture-Partner Enami die Umweltlizenz für das Projekt entzogen und damit die 2014 ergangene Entscheidung des Umweltministeriums aufgehoben.

Der Bergbautitel wurde allerdings nicht hinfällig. Vielmehr müssen die beiden Unternehmen nun weitere Auflagen erfüllen. Enami muss eine neue Umweltverträglichkeitsstudie und einen Managementplan für fortgeschrittene Exploration als Voraussetzung für die Wiederaufnahme der Arbeiten vorlegen und dabei auch die betroffene Community konsultieren.

Lundin Mining kauft Mehrheit an Caserones Kupfermine für 950 Mio. USD

Das kanadische Bergbauunternehmen Lundin Mining (WKN: A0B7XJ, ISIN: CA5503721063) hat einen Vertrag über den Kauf von 51 % der Anteile an der Kupfer-Molybdän-Mine Caserones abgeschlossen.

Demnach zahlt das Unternehmen 800 Millionen USD in Form einer Vorauszahlung sowie weitere 150 Millionen USD als aufgeschobene Barzahlung an JX Nippon Mining & Metals Corporation und einige ihrer Tochtergesellschaften. Diese sind in Besitz der Minenbetreiberin Minera Lumina Copper Chile.

Zum Vertrag gehört auch eine fünfjährige Kaufoption über den Erwerb weiterer 19 % der Anteile an der Caserones Mine für 350 Millionen USD. Lundin will mit dem Deal sein kupferdominiertes Portfolio ergänzen und das Engagement in dem Basismetall vergrößern.

Pilbara Minerals investiert 375 Mio. USD in Lithium-Expansion

Der australische Lithiumproduzent Pilbara Minerals (WKN: A0YGCV, ISIN: AU000000PLS0) investiert 375 Millionen USD in die Steigerung der Produktionskapazität für Lithium in Westaustralien. Die Investition in die Anlage in Pilgangora soll die Produktion von Spodumenkonzentrat um 47 % auf 1 Million t Trockengewicht pro Jahr steigern. Dale Henderson, Managing Director und CEO von Pilbara, sieht in der Investition die Möglichkeit, die Position des Unternehmens "als weltweit bedeutender Anbieter von Lithium-Materialprodukten für diesen schnell wachsenden Markt" zu festigen. Pilbara erwartet den vollständigen Hochlauf des Projekts bis Ende des dritten Quartals 2025.

Albemarle bietet 5,5 Mrd. AUD für Liontown Resources – und blitzt ab

Der US-Lithiumspezialist Albemarle (WKN: 890167, ISIN: US0126531013) hat 5,5 Mrd. AUD für die Übernahme des australischen Batteriemetallspezialisten Liontown Resources (WKN: A0LFDX, ISIN: AU000000LTR4) geboten – und ist damit zumindest in der ersten Runde abgeblitzt.

Die Offerte sah den Erwerb aller ausstehenden Aktien von Liontown im Wege eines Scheme of Arrangement für 2,50 AUD oder 1,661 USD pro Aktie in bar vor. Dies hätte Liontown mit 3,4 Milliarden USD bewertet und entspricht einem Aufschlag von 63 % gegenüber dem Schlusskurs der Liontown Aktie am 27. März sowie einer Prämie in Höhe von 69 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 30 Tage.

Der Vorstand von Liontown hat den Vorschlag geprüft und einstimmig abgelehnt – ebenso wie bereits frühere Angebote vom 3. März 2023 und vom 20. Oktober 2022. Der Vorstand betonte, Albemarle habe sich für einen "opportunistischen Zeitpunkt" entschieden, da Aktien aus dem Lithiumsektor in jüngster Zeit Kursrückgänge erlebt hätten und sich gleichzeitig das Kathleen-Valley-Projekt des Unternehmens noch in einem Vorproduktionsstatus befinde. Das Projekt soll Mitte 2024 mit der Produktion starten und gehört zu den weltweit größten Hartgestein-Lithiumvorkommen.

Analysten glauben, dass die Offerte von Albemarle den Auftakt für eine Konsolidierung des Lithiumsektors darstellen könnte und verweisen unter anderem auf den jüngsten Rückgang der Preise für das Batteriemetall.

Calima Energy meldet Anstieg von Produktion und Reserven

Der Öl- und Gasproduzent Calima Energy (ASX: CE1, ISIN: AU000000CE10, WKN: A2DWL4) hat einen Anstieg der PDP Reserven zum 31.12.2022 um 37 % gegenüber dem Vorjahr auf ca. 7 Mio. boe gemeldet. Die Bewertung umfasste 100 % der Reserven der Projekte Brooks- und Thorsby – allerdings gibt es bei beiden Projekten noch unerschlossene Areale. Die Produktion stieg im Jahr 2022 um rund 23 % gegenüber dem Vorjahr auf 3.921 boe/d. Für 2023 gibt Calima die durchschnittliche Produktion mit 4.500 boe/d an. Weitere Details zur Geschäftsentwicklung: Die PDP Findungs-, Entwicklungs- und Akquisitionskosten (FD&A) lagen bei 11,51 AUD pro boe, die Recycling Ratio erreichte 4,2x und die Liability Management Ratio ("LMR") betrug zum Jahresende 2022 6,23.

Antamina Kupfermine: Längere Minenlaufzeit kostet 2 Mrd. USD

Die Verlängerung der Lebensdauer von Perus größter Kupfermine Antamina wird teurer als geplant. Victor Gobitz, CEO von Antamina, korrigierte die Kosten von zuvor 1,6 Mrd. USD auf 2,0 Mrd. USD nach oben.

Die Mine – die sich im gemeinsamen Besitz von Glencore, BHP, Teck Resources und Mitsubishi befindet – soll nach derzeitigem Stand bis 2028 arbeiten. Durch neue Genehmigungen und Investitionen soll die Laufzeit bis 2036 verlängert werden – und möglicherweise auch darüber hinaus.