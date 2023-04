Die Rohstoffwoche: Barrick Gold, Midland Exploration, Codelco, NGEx, Exxon, Goldpreis, Lithium Americas, Kodiak Copper

Barrick Gold hat eine Earn-In-Option für das Goldprojekt Patris von Midland Exploration abgeschlossen und kann 75 % des Projekts für ca. 17,6 Mio. USD erwerben. Codelcos Lizenzprobleme beim Llurimagua-Projekt werden größer: Nun wurde die Einstellung des Betriebs angeordnet. NGEx findet eine hochgradige Kupfer-, Gold- und Silbermineralisierung beim Projekt Potro Cliffs: Der Aktienkurs steigt prompt um 50 %. Exxon Mobil geht für das erste Quartal von einem Gewinnrückgang aus – Geht es im zweiten Quartal dank OPEC+ aber schon wieder nach oben? Dorthin tendiert jedenfalls der Goldpreis, der in dieser Woche die Marke von 2.000 USD zu überwinden versucht. Lithium Americas indes steht kurz vor dem Produktionsbeginn in der Cauchari-Olaroz-Mine. Und Kodiak Copper schließt eine Privatplatzierung über 6,5 Mio. CAD ab. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Barrick Gold schließt Earn-In-Option für Goldprojekt Patris ab

Barrick Gold (WKN: 870450, ISIN: CA0679011084) und der Explorer Midland Exploration (WKN: A0Q35P, ISIN: CA59751U1003) haben eine Earn-In-Option für das Goldprojekt Patris von Midland Exploration abgeschlossen. Wie mitgeteilt wurde, erwirbt Barrick Gold über eine 100-prozentige Tochtergesellschaft im Rahmen der Aktion eine 75-prozentige Beteiligung an der Liegenschaft. Dafür muss Barrick Barzahlungen in Höhe von 1.017.500 USD sowie Explorationsausgaben im Umfang von 16.575.000 USD über einen Zeitraum von acht Jahren leisten – inklusive einem fest vereinbarten Umfang von 3 Millionen USD über einen Zeitraum von vier Jahren. Barrick Gold wird Betreiber der vereinbarten Arbeiten sein.

Codelco: Lizenzprobleme in Ecuador werden größer

Codelcos Lizenzprobleme in Ecuador werden größer. Für das gemeinsam mit dem ecuadorianischen Staatsunternehmen ENAMI betriebene Llurimagua-Projekt wurde nun die Einstellung des Betriebs angeordnet, nachdem zuvor ein Gericht die Umweltlizenz nach Klagen der lokalen Communities aufgehoben hatte.

Laut Anwalt Carlos Varela, der die Communities vertritt, müssen "alle Bergbauaktivitäten in der Region eingestellt werden", bis die durch das Verfassungsgericht festgelegten Standards erfüllt seien. ENAMI äußerte sich zunächst nicht und verwies auf Anfragen das Energieministerium.

Codelco dagegen teilte mit, dass Urteil überprüfen zu wollen, betonte aber auch, dass die Entscheidung die Rechtssicherheit für Bergbauprojekte untergrabe. "Codelco hält es für besorgniserregend, dass das Urteil die Anwendung eines Gesetzes ausdrücklich rückwirkend bestimmt". Umweltkonsultationen seien erst seit 2021 erforderlich, die Lizenz war jedoch bereits 2014 erteilt worden.

NGEx findet hochgradige Zone beim Potro Cliffs Projekt: Aktie + 50 %

NGEx Minerals informierte am Dienstag über die Entdeckung einer bedeutenden neuen Zone mit hochgradiger Kupfer-, Gold- und Silbermineralisierung beim Projekt Potro Cliffs im argentinischen San Juan.

Die Ergebnisse des jüngsten Bohrprogramms werden als Ausläufer eines neuen Kupfer-Gold-Systems interpretiert. Dieses befindet sich demnach auf halbem Weg zwischen der Kupfergoldlagerstätte Los Helados 9 km nördlich und der Gold-/Kupfer-/Silber-Epitothermal-/Porphyr-Lagerstätte von Filo Mining rund 7 km südlich.

COE Wojtek Wodzicki sprach von "einigen der besten Gehalte", die er in seiner Karriere gesehen habe. Das Bohrloch DPDH002 durchteufte demnach mehrere Zonen mit massiven bis halbmassiven Sulfidadern und Brekzien, einschließlich 60 m mit 7,52 % Kupferäquivalent ab 212 m, einschließlich 10 m mit 18 % Kupferäquivalent und 6 m mit 14 % Kupferäquivalent. Der Aktienkurs des Unternehmens konnte in dieser Woche um rund 50 % zulegen.

Exxon Mobil rechnet mit Gewinnrückgang um 25 %

Der Ölriese Exxon Mobil (WKN: 852549, ISIN: US30231G1022) rechnet wegen der sinkenden Öl- und Gaspreise mit einem Gewinneinbruch um 25 % im ersten Quartal. Demnach erwartet der Konzern für das erste Vierteljahr ein Betriebsergebnis von 9,6 Mrd. USD nach 12,8 Mrd. USD im vierten Quartal 2022. Als Gründe führt Exxon Mobil Wartungskosten sowie niedrigere Margen im Raffineriegeschäft an. Möglicherweise steigen die Preise jedoch aufgrund der durch die OPEC+ angekündigten Produktionskürzung wieder. Vollständige Quartalsergebnisse veröffentlicht Exxon am 28. April.

Lithium Americas vor Produktionsbeginn bei Cauchari-Olaroz-Mine

Lithium Americas (WKN: A2H65X, ISIN: CA53680Q2071) hat mit dem Bericht für das vierte Quartal 2022 bestätigt, dass die Bauarbeiten in der Cauchari-Olaroz-Mine im Wesentlichen abgeschlossen sind. Die Mine soll wie geplant am Ende des zweiten Quartals die Produktion aufnehmen.

Lithium Americas rechnet mit weniger als 50 Millionen USD zusätzlichen Kapitalkosten für den Start der Produktion mit sofortigen positiven Cashflows. In rund einem Jahr soll die Mine die volle Produktionskapazität von 40.000 t LCE pro Jahr erreichen. 49 % der Produktion auf der Stufe-1 gehen an Lithium Americas, 51 % an den Ganfeng Lithium. Parallel wird an der Mine Thacker Pass in Nevada gearbeitet. Für diese prognostiziert Lithium Americas ein jährliches EBITDA von bis zu 1,1 Milliarden USD.

Goldpreis steigt über 2.000 USD: Allzeithoch?

Der Goldpreis hat in dieser Woche mit der möglicherweise entscheidenden Marke von 2000 USD gekämpft. Mehrfach wurde die psychologisch und charttechnisch bedeutende Barriere überwunden. Von diesem Niveau aus ist der Weg zu neuen Allzeithochs sehr kurz.

Als Kurstreiber wirkten schwächere Konjunkturdaten aus den USA. Diesen nährten die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus. Außerdem haben Hedgefonds Shortpositionen bei Gold (und Silber) aufgelöst, wie aus Daten der CFCT hervorgeht.

Allein im vergangenen Monat hat der Goldpreis um mehr als 9 % zugelegt. Der Anstieg wirkte sich auch auf die Aktienkurse vieler Goldproduzenten aus, die häufig zweistellig zulegen konnten.

Kodiak Copper schließt Privatplatzierung über 6,5 Mio. CAD ab

Kodiak Copper Corp. (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) hat in dieser Woche über den Abschluss einer Privatplatzierung im Umfang von 6,5 Million CAD informiert. Über ein Volumen von 5 Million CAD wurde eine Vereinbarung mit Cormark Securities Inc. als Hauptzeichner abgeschlossen.

Diese Vereinbarung sieht 1,5 Mio. Charity Flow-through Einheiten aus jeweils einer Kodiak Stammaktie sowie einem halben Warrant auf eine Stammaktie vor und ergibt einen Bruttoerlös von 1,98 Millionen CAD. Hier handelt es sich jeweils um "Flow-through-Aktien" gemäß kanadischen Steuerrecht.

Außerdem werden im Rahmen des Deals 3,7 Mio. Stammaktien-Einheiten, bestehend jeweils aus einer Kodiak Stammaktie und einem halben Warrant (jeweils non Flow-through) auf die Stammaktie. Der Erlös beträgt 2,997 Millionen CAD.

Darüber hinaus hat Kodiak Copper über eine weitere Privatplatzierung informiert, deren Erlös bis zu 1,5 Mio. CAD erreichen soll und für die eine Beteiligung bestimmter Insider und Aktionäre von Kodiak erwartet wird. Hier geht es um 833.333 Charity Flow-through Einheiten zu je 1,32 CAD und 418.498 Flow-through Einheiten.

