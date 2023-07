Die Rohstoffwoche: B2Gold, Belmont Resources, JSW Steel, Teck Resources, Lundin Mining, First Majestic Silver, Antofagasta

B2Gold sucht neue Übernahmeziele +++ Belmont gewinnt neue Investoren +++ JSW Steel an Kohlesparte von Teck Resources interessiert? +++ Lundin Mining ist Mehrheitsgesellschafter von Caserones Mine +++ First Majestic Silver: Schwache Produktion, starke Bohrergebnisse +++ Antofagasta kassiert Kupferprognose

B2Gold hat nach dem Kauf von Sabina Gold noch Appetit und sucht nach neuen Übernahmekandidaten – bevorzugt im Produktionsstadium. Dort ist Belmont Resources noch nicht angelangt, kommt dem Ziel durch eine Privatplatzierung mit zwei Investoren aus Singapur und Liechtenstein ein Stück näher.

Am Zukauf von Produktion ist auch der indische Stahlgigant JSW Steel interessiert: 20 % des Kohlegeschäfts von Teck Resources sollen auf der Einkaufsliste stehen. Lundin Mining indes hat schon eingekauft und besitzt jetzt 51 % der Anteile an der Kupfer-Molybdän-Mine Caserones in Chile – mit Option auf einen Nachschlag.

First Majestic Silver berichtete eher schwache Produktionsdaten, vermeldete aber gleichzeitig starke Bohrergebnisse bei San Dimas, Santa Elena und Jerritt Canyon. Und Antofagasta kassiert die Kupferprognose für das laufende Jahr. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Produktion bevorzugt: B2Gold sucht nach neuen Übernahmezielen

B2Gold (WKN: A0M889, ISIN: CA11777Q2099) sucht nach der im April abgeschlossenen, 1,1 Mrd. CAD schweren Übernahme von Sabina Gold nach weiteren Akquisitionszielen. CEO Clive Johnson sagte gegenüber Reuters, dass insbesondere Assets von Interesse seien, die die im Zuge der Konsolidierung großer Produzenten ausgegliedert würden. Es geht demnach um Ziele, die bereits die Produktionsphase erreicht haben. Zu konkreten Verhandlungen oder Zeitplänen für Übernahmen äußerte sich Johnson nicht.

Belmont Resources erhält Kapital aus Singapur und Liechtenstein

Das kanadische Entwicklungsunternehmen Belmont Resources Inc. (TSX-V: BEA, WKN: A2PLWB, ISIN: CA0804994030) hat am Montag über den Abschluss von Zeichnungsvereinbarungen für eine Privatplatzierung mit privaten Investment-Holdinggesellschaften informiert.

Demnach erwerben Commodities and Resources Pte. Ltd aus Singapur und ERAG Energie & Rohstoff AG PCC aus Liechtenstein jeweils 7 Mio. Stammaktien zum Preis von 0,03 CAD pro Aktie, woraus sich für Belmont ein Bruttoerlös von 420.000 CAD ergibt, wovon die Hälfte in Explorationsausgaben fließt. Bei den Investoren handelt es sich um private Beteiligungsgesellschaften mit Fokus auf Rohstoffe, Bergbau und Energie.

JSW Steel prüft Angebot für Teck Resources Kohlegeschäft

Der indische Stahlproduzent JSW Steel (WKN: A2DJ3Z, ISIN: INE019A01038) erwägt offenbar ein Angebot für bis zu 20 % der Anteile am Stahlkohlegeschäft von Teck Resources (WKN: 858265, ISIN: CA8787422044). Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das in Mumbai ansässige Unternehmen befindet sich demnach in Gesprächen mit Banken über eine mögliche Finanzierung der geschätzt 2 Mrd. USD schweren Übernahme. Weder JSW noch Teck Resources haben die Berichte bislang kommentiert.

Lundin Mining erwirbt Mehrheit an Caserones Kupfermine

Lundin Mining (WKN: A0B7XJ, ISIN: CA5503721063) hat bereits in der vergangenen Woche über den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der Kupfer-Molybdän-Mine Caserones in Chile informiert. Demnach hat das Unternehmen 51 % der Anteile an SCM Minera Lumina Copper Chile, die Caserones besitzt, von JX Metals Corporation und deren Tochtergesellschaften erworben.

Der Kaufpreis setzt sich aus 800 Mio. USD Cash sowie einer aufgeschobenen Zahlung von weiteren 150 Mio. USD zusammen, die in Raten über einen Zeitraum von sechs Jahren zahlbar ist. Lundin Mining besitzt zudem eine Kaufoption über weitere 19 % der Anteile an Lumina Copper, die für 350 Mio. USD ausgeübt werden kann.

CEO Peter Rockandel kommentierte, mit Caserones gewinne das Portfolio "eine weitere langlebige Kupfermine von bedeutender Größe" hinzu.

First Majestic Silver: Weniger Produktion, starke Bohrergebnisse

First Majestic Silver (WKN: A0LHKJ, ISIN: CA32076V1031) hat am Donnerstag über die Produktionsleistung im zweiten Quartal informiert.

Demnach belief sich der Output auf insgesamt 6,3 Millionen Unzen Silberäquivalent, bestehend aus 2,6 Millionen Unzen Silber und 45.022 Unzen Gold. Das entspricht einem deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum: So wurden 24 % weniger Gold, 5 % weniger Silber und 18 % weniger Silberäquivalent produziert.

In der ersten Jahreshälfte wurden damit 5,2 Millionen Unzen Silber und 105.616 Unzen Gold oder etwa 14,0 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert. Für das zweite Halbjahr rechnet das Unternehmen mit einer Produktion von 5,3 bis 5,9 Millionen Unzen Silber und 86.000 bis 95.000 Unzen Gold bzw. etwa 12,4 bis 13,8 Millionen Unzen Silberäquivalent bei Gesamtkosten (All-in Sustaining Cost, AISC) zwischen 17,69 und 18,92 USD pro Unze Silberäquivalent.

Zwei Tage zuvor informierte das Unternehmen über Bohrergebnisse seiner laufenden Explorationsprogramme in San Dimas, Santa Elena und Jerritt Canyon. Insgesamt wurde im ersten Halbjahr auf allen Projekten in Mexiko und den USA 78.973 Bohrmeter zurückgelegt. Die Highlights laut Pressemitteilung:

San Dimas:

8,38 g/t Au und 763 g/t Ag (1.434 g/t AgEq) auf 3,88 m (EL23-246)

14,98 g/t Au und 89 g/t Ag (1.287 g/t AgEq) auf 4,12 m (ST23-012)

5,41 g/t Au und 883 g/t Ag (1.315 g/t AgEq) auf 5,69 m (PE23-187)

In Santa Elena:

4,27 g/t Au und 127 g/t Ag (468 g/t AgEq) auf 13,3 m (EWUG-23-001)

5,98 g/t Au und 222 g/t Ag (700 g/t AgEq) auf 15,55 m (EWUG-23-002)

13,73 g/t Au und 150 g/t Ag (1.248 g/t AgEq) auf 6,42 m (EWUG-23-003)

Jerritt Canyon:

5,61 g/t Au auf 61,2 m (SMI-D04-EXP22-1094)

4,74 g/t Au auf 24,4 m (SMI-230004)

8,04 g/t Au auf 12,2 m (SMI-230010)

First Majestic CEO Keith Neumeyer bezeichnete die Explorationsergebnisse als "sehr ermutigend".

Antofagasta kassiert Kupferprognose

Der chilenische Bergbaukonzern Antofagasta (WKN: 867578, ISIN: GB0000456144) hat am Mittwoch aufgrund der anhaltenden Wasserknappheit in Chile die Prognose für die Kupferproduktion gesenkt. Demnach sollen im Gesamtjahr nun 640.000-670.000 t Kupfer produziert werden.

Zuvor lag die Prognosespanne bei 670.000-710.000 t. Im ersten Halbjahr stieg die Kupferproduktion der Pressemitteilung zufolge dagegen um 10 % gegenüber dem Vorjahrszeitraum auf 295.500 t Kupfer an. Der Zuwachs wird insbesondere auf die Los Pelambres Mine zurückgeführt. Im zweiten Quartal wurden zudem 44.000 oz Gold (+4,3 % zum Vorquartal) und 2.400 t Molybdän produziert.

