Die Rohstoffwoche: Antofagasta, Ionic Rare Earths, Nippon Steel, US Steel, Dundee Precious Metals, SQM, Hancock, Azure Minerals, Gold Fields

Antofagasta investiert in Centinela und Buenaventura +++ Ionic Rare Earths kommt bei Magnetrecycling voran +++ Nippon Steel kauft U.S. Steel +++ Dundee kauft Osino +++ SQM und Hancock kaufen Azure Minerals +++ Gold Fields verkauft Asanko

Antofagasta kann mit dem 4,4 Mrd. USD teuren Bau des zweiten Centinela-Konzentratorprojekts beginnen und rechnet ab 2027 mit 170.000 t Kupferäquivalent. Ionic Rare Earths will schon im Januar das 24/7 Magnetrecycling bei der Tochter Ionic Technologies aufnehmen. Viele andere Meldungen dieser Woche erinnern an einen vorweihnachtlichen Kaufrausch: Nippon Steel kauft U.S. Steel für 14,1 Mrd. USD. Dundee Precious Metals kauft Osino Resources für 214 Mio. USD. SQM und Gina Rineharts Hancock Prospecting kaufen Azure Minerals und Galiano Gold kauft Gold Fields die Beteiligung an der Asanko-Goldmine in Ghana ab. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Antofagasta: Go für Centinela

Antofagasta (WKN: 867578, ISIN: GB0000456144) konnte am Mittwoch die Genehmigung für den Bau des zweiten Centinela-Konzentratorprojekts vermelden. Der Bau wird laut Pressemitteilung voraussichtlich nach der Unterzeichnung der endgültigen Projektfinanzierungsdokumente im ersten Quartal 2024 beginnen.

Antofagasta CEO Iván Arriagada ordnete das Vorhaben in die Unternehmensstrategie ein: Das Projekt sei "ein Schlüsselelement der profitablen Wachstumsstrategie" und werde die Produktion um weitere 170.000 Tonnen Kupferäquivalent pro Jahr steigern, wodurch das Produktionsziel von 900.000 t näher rücke. Das erste Kupfer wird für 2027 erwartet. Die Produktion soll 144.000 Tonnen Kupfer, 130.000 Unzen Gold und 3.500 Tonnen Molybdän umfassen. Gerechnet wird mit einer Lebensdauer der Mine von 36 Jahren.

"Wichtig ist auch, dass dadurch die Netto-Cash-Kosten gesenkt und ein beträchtlicher Wert in den Erzreserven des Centinela-Distrikts von zwei Milliarden Tonnen freigesetzt wird". Antofagasta rechnet mit Investitionskosten in Höhe von 4,4 Mrd. USD.

Ionic Rare Earths vor 24/7 Magnetrecycling

Ionic Rare Earths (WKN: A2P18Q, ISIN: AU0000081341) informierte am Mittwoch über Fortschritte bei der Magnetrecycling-Demonstrationsanlage von Ionic Technologies in Belfast. Diese soll demnach den 24/7-Betrieb ab Anfang Januar aufnehmen. Die Inbetriebnahme des Prozesskontrollsystems steht kurz vor dem Abschluss und sollte noch diese Woche abgeschlossen werden. Unmittelbar danach sollen kommerzielle Produktionsabläufe im Rahmen der Kooperation mit LCM und Ford beginnen. Die Vorproduktion hat laut Ionic bereits begonnen. So wurden mehr als 300 kg Magnete verarbeitet und mehr als 700 kg Magnetslurry für die Verarbeitung in der Demonstrationsanlage vorbereitet.

Nippon Steel kauft U.S. Steel für 14,1 Mrd. USD

Nippon Steel (WKN: 859164, ISIN: JP3381000003) kauft U.S. Steel (WKN: 529498, ISIN: US9129091081) für 55 USD pro Aktie, was das Unternehmen mit 14,1 Mrd. USD bewertet. Die am Montag bekanntgegebene Transaktion wird in Form einer "umgekehrten Dreiecksfusion" durchgeführt, bei der die 2023 Merger Subsidiary, Inc. -eine von Nippon Steel North America eigens zum Zweck der Transaktion gegründete hundertprozentige Tochtergesellschaft – und U. S. Steel zusammengeführt werden. Dadurch wird U. S. Steel eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Nippon Steel.

Der vereinbarte Preis entspricht einem Aufschlag von 40 % auf den Schlusskurs der U. S. Steel-Aktie von 39,33 USD am 15. Dezember 2023. NSC will die Transaktion hauptsächlich durch die Aufnahme von Krediten bei japanischen Großbanken finanzieren und hat bereits Finanzierungszusagen erhalten.

Dundee Precious Metals kauft Osino Resources für 214 Mio. USD

Dundee Precious Metals (WKN: A0CAN0, ISIN: CA2652692096) vermeldete am Montag eine Vereinbarung über den Kauf aller emittierten und ausstehenden Stammaktien von Osino Resources. Mit dem Deal erwirbt Dundee eine 100%ige Beteiligung an Osinos mehrere Millionen Unzen umfassendem Goldprojekt Twin Hills sowie ein umfangreiches Explorationsportfolio in Namibia.

Dundee wird die Osino Aktien zu einem Preis von 0,775 CAD in bar pro Osino-Aktie und 0,0801 eigener Stammaktien pro Osino-Aktie erwerben. Daraus ergibt sich ein Wert von 1,553 CAD pro Osino-Aktie bzw. eine Unternehmensbewertung von 287 Mio. CAD. Dies entspricht einer Prämie von 37,2 % bzw. 44,3 % auf Basis des Schlusskurses bzw. des volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurses der Osino-Aktien am 15. Dezember 2023 an der TSX Venture Exchange.

Nach Abschluss der Transaktion wird Dundee Precious Metals 13.766.364 Aktien an die Osino-Aktionäre ausgeben. Die bestehenden Osino-Aktionäre werden dann etwa 7 % des kombinierten Unternehmens besitzen.

SQM und Gina Rinehart kaufen Azure Minerals

SQM (WKN: 895007, ISIN: US8336351056) und die australische Milliardärin Gina Rinehart bzw. deren Hancock Prospecting Pty Ltd bieten zusammen auf Azure Minerals (WKN: A0LG22, ISIN: AU000000AZS2) und unterbreiteten am Montag ein gemeinsames Angebot über 3,70 AUD pro Aktie für Übernahme im Wege eines "Scheme of Arrangement". Sollte dieses nicht erfolgreich sein, besteht alternativ das Angebot für eine außerbörsliche Übernahme zu 3,65 AUD pro Aktie. Das Angebot ersetzt die bestehende SQM-Offerte vom 26.10. über 3,52 AUD pro Aktie. Der gebotene Preis entspricht einer Prämie von 63,9% auf den 10-Tage-VWAP von 2,26 AUD pro Azure-Aktie bis zum 20.10.23. Zwei der Hauptaktionäre von Azure, die Creasy Group und die Delphi Group, unterstützen die Übernahme.

Gold Fields verkauft Beteiligung an Asanko-Goldmine

Gold Fields (WKN: 856777, ISIN: ZAE000018123) meldete am Donnerstag die Veräußerung seiner 45%igen Beteiligung an der Asanko-Goldmine in Ghana an den an der TSX notierten Joint-Venture-Partner Galiano Gold zu einem Gesamtpreis von 170 Mio. USD. Die Mine befindet sich derzeit zu je 45 % im Besitz von Gold Fields und dem Betreiber Galiano Gold.

Die Regierung von Ghana hält die restlichen 10 %. Die Vereinbarung sieht eine 1 %ige Nettolizenzgebühr für die künftige Produktion aus der Hauptlagerstätte Nkran vor. Diese fällt an, sobald mehr als 100 Unzen Goldäquivalent aus der Lagerstätte produziert werden. Die Lizenzgebühr ist auf ein Volumen von 447koz begrenzt.

Galiano bezahlt den Deal in mehreren Tranchen. Bei Abschluss werden 85 Mio. USD fällig: 65 Mio. USD in bar und 20 Mio. USD in eigenen Aktien. Darüber hinaus werden 25 Mio. USD am 31. Dezember 2025 und 30 Mio. USD am 31. Dezember 2026 fällig sowie weitere 30 Mio. USD mit Auslösen der Schmelzgebühr.

