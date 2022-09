Rohstoffe vom Meeresboden

Noch steckt der Tiefsee-Bergbau in den Kinderschuhen. Rohstoffe im Meer einfach einzusammeln wäre aber nicht schlecht

Zweifelsohne bietet der Meeresgrund zahlreiche Rohstoff-Schätze. Metallvorkommen werden vielfach knapper und gerade neue Technologien verschlingen wertvolle Rohstoffe. Manganknollen gibt es im Meer, die neben Mangan auch Eisen, Nickel, Kobalt, Kupfer oder seltene Erden enthalten können. 1972 wurden diese Manganknollen erstmalig entdeckt. Allerdings ist das Ökosystem am Meeresboden noch nicht gut erforscht und so kann nicht einfach in dieses Ökosystem eingegriffen werden, ohne womöglich Schäden anzurichten. Dazu kommt noch die schwierige Frage, wem gehört was. Konkrete Lösungen hat die Internationale Seebodenbehörde noch nicht erarbeitet.





Auch bezüglich Kupfer nimmt das Interesse an der Exploration auf dem Meeresboden zu. Projekte werden derzeit evaluiert, aber die Entwicklung schreitet langsam voran. Kupfer ist einer der begehrten und notwendigen Rohstoffe. Ob in der Elektrotechnik, im Bauwesen oder in der Automobilindustrie (Elektroautos, Ladeinfrastruktur), das rote Metall ist gut zu verarbeiten, besitzt eine hohe Wärmeleitfähigkeit und wird nicht spröde. Von 2022 bis 2026 wird ein Wachstum der jährlichen Kupferhüttenkapazität von rund 2,5 Prozent erwartet. Dabei baut China, das den größten Beitrag zum globalen Wachstum der Kapazitäten leistet, seine Kapazitäten langsamer als in den Jahren zuvor aus. Auch soll es nach 2026 einige neue Kupferprojekte geben, die aber noch nicht genehmigt sind. Solange Kupfer also nicht vom Meeresboden geholt werden kann, sind es Gesellschaften mit Kupfer in den Projekten, die für Nachschub sorgen können, so etwa Copper Mountain Mining. Im Portfolio des Unternehmens befinden sich 75 Prozent an der produzierenden Copper Mountain Mine in British Columbia, das Eva Copper Projekt in Australien und eine Liegenschaft im Gebiet Mount Isa. Bei Aztec Minerals läuft gerade ein Bohrprogramm auf der Cervantes-Liegenschaft in Mexiko. Aztec Minerals besitzt zusätzlich die historischen Tombstone-Liegenschaften in Arizona.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.