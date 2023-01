Rohstoffe und Gold als Mittel gegen Inflation

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft Wisdom Tree befragte europäische professionelle Investoren nach den besten Möglichkeiten zur Inflationsabsicherung

In dieser Umfrage sprachen sich 48 Prozent für Rohstoffe, 41 Prozent für Gold und 40 Prozent für Industriemetalle aus. Sehr hohe Inflationsraten, die Pandemie, Lieferkettenprobleme, der Krieg in der Ukraine, viele Faktoren führten letztendlich zu hohen Energie- und Nahrungsmittelpreisen. Im Jahr 2022 mussten Aktien und Anleihen, auch Immobilien Verluste hinnehmen. Nur Rohstoffe konnten sich über ein Plus freuen. Sie zählten zu den besten Absicherungsmöglichkeiten gegen die Inflation. Und Rohstoffe werden sich, wenn die Inflation abnimmt, nach wie vor als wichtiges Instrument erweisen. 2022 war ein Jahr, das geprägt war von starken Schwankungen auf den Industriemetallmärkten. Laut Wisdom Tree zeichnet sich nun eine Besserung ab. Denn die Sorgen bezüglich einer Energiekrise, Rezessionsängste und einer Konjunkturabschwächung in China sind deutlich kleiner geworden. Die Inflation hat sich abgeschwächt, die Gasspeicher sind gut gefüllt und in China kann es durch die Beendigung der harten Null-Covid-Strategie wieder aufwärts gehen mit der Wirtschaftsentwicklung.

So ist auch der LME-Industriemetallindex seit November wieder nach oben gegangen. Die LME, die Londoner Metallbörse gehört zu den größten Metallhandelsplätzen der Erde. Die Nachfrage nach Metallen sollte also ansteigen. Beim Thema Metallangebot gibt es Sorgen wegen Verknappungen, beispielsweise beim Kupfer. Selbst wenn es kurzfristig viel Kupfer gibt, so wird langfristig die Nachfrage nach dem roten Metall aufgrund seiner Anwendungen für die Energiewende zunehmen. Gute Aussichten also für Gesellschaften mit Kupfer in den Projekten. Da wäre einmal Hannan Metals mit seinem aussichtsreichen San Martin-Kupfer-Silber-Projekt in den Anden in Peru. Torq Resources ist in Chile aktiv und besitzt dort drei Projekte, die Kupfer und Gold beinhalten.

