Rohstoffe immer noch unterbewertet

Laut Berechnungen müssten Rohstoffe noch um ein Vielfaches steigen, um als überbewertet zu gelten

Der große Bullenmarkt für Rohstoffe hat gerade erst begonnen, da sind sich viele Analysten sicher. Jetzt dienen Rücksetzer dafür über Engagements nachzudenken. Vergleicht man nämlich die Renditen des Rohstoffindex von Goldman Sachs mit dem Niveau des US-Aktienmarktes, gemessen am Dow Jones Industrial Average, dann ergibt sich ein deutliches Bild. Normalerweise stehen Rohstoffe und Finanzaktien in umgekehrter Beziehung zueinander. Rekonstruiert man den Rohstoffindex von Goldman Sachs bis ins Jahr 1900 zurück (erstellt wurde er erst 1971), dann waren die Rohstoffmärkte gegenüber dem Aktienmarkt viermal stark unterbewertet. Nämlich im Jahr 1929, Ende der 1960er Jahre, Ende der 1990er Jahre und jetzt. Hatte ein Anleger in diesen drei vorangegangenen Phasen in Rohstoffe oder rohstoffbezogene Aktien investiert, dann konnte er enorme Renditen einfahren.





Die drei Phasen hatten völlig unterschiedliche Hintergründe: Deflation und Depression, Inflation, Zusammenbruch der Aktienmärkte und Ölpreisanstieg. Ihnen voran gingen viele Jahre, in denen es zu starken Preisrückgängen bei Rohstoffen kam. Während der Phasen gab es intensive Finanzspekulationen und Verschiebungen der globalen Währungssysteme. Mit welchen Problemen und Unsicherheiten die Welt heute zu kämpfen hat, ist bekannt. Damit ist die Zeit reif für einen signifikanten Anstieg vieler Rohstoffpreise. Nicht umsonst haben rohstoffbezogene Anlagen begonnen die allgemeinen Aktienmärkte zu übertreffen. Da ist es ratsam sich mit Rohstoffunternehmen wie beispielsweise Consolidated Uranium oder Discovery Silver auseinanderzusetzen. Energie aus Atomkraftwerken ist ein großes Thema geworden, damit auch Unternehmen wie Consolidated Uranium mit seinen Uranliegenschaften in Quebec, Nunavut, Utah und Colorado. Discovery Silver besitzt eine immens große Silberlagerstätte mit seinem Cordero-Projekt in Mexiko und damit einen aussichtsreichen Rohstoff.





