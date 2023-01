Rohstoffe dieses Jahr im Superzyklus

Die Großbank Goldman Sachs sieht starke Argumente, dass neben Gold besonders Industriemetalle die Gewinner sein werden

Seit 2020 spricht Goldman Sachs von einem Rohstoff-Superzyklus. Langfristige Argumente sprechen heute mehr denn je für Rohstoffe. Ein Grund seien die langfristigen Investitionen, die fehlen. Zudem seien die Lagerbestände auf einem niedrigen Niveau. Auch erschöpfte Förderkapazitäten wären ein Thema, das gut für die Rohstoffe ist. Für die kommenden zwölf Monate prognostiziert die Bank, dass die Industriemetalle um 29,6 Prozent zulegen werden. Der S&P GSCI Commodity Index soll Renditen von 9,9 Prozent über die folgenden drei Monate, dann 17,3 Prozent über sechs und schließlich 31,2 Prozent über die kommenden zwölf Monate einfahren. Auch Gold befindet sich am Anfang eines anhaltenden Aufwärtstrends. Ein Plus von 5,7 Prozent erwartet Goldman Sachs für Gold in den nächsten zwölf Monaten. Eine Abkoppelung vom US-Dollar, den viele Länder favorisieren und ein schwacher US-Dollar sprechen für einen steigenden Goldpreis

Für Rohstoff-Fans wären dies gute Aussichten, wenn die Rohstoffe andere Anlageklassen übertreffen würden. China und Indien werden mehr Gold wollen. Dass China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nach drei Jahren Lockdown wieder öffnet, sollte Gold und den Rohstoffen eine rege Nachfrage bescheren. So sind auch die Wachstumserwartungen für China gerade auf einem 17-Jahres-Hoch. Schließlich ist China seit Jahren der weltweit größte Verbraucher von diversen Metallen und Rohstoffen. Chinas Öffnung sollte den Bedarf von beispielsweise Kupfer oder Nickel und Metallen, die für die Umstellung auf saubere Energie gebraucht werden, also anheizen. Da rücken Gesellschaften wie Aurania Resources (Gold und Kupfer) oder die Canada Nickel Company in den Blickpunkt. Aurania Resources konzentriert sich auf Südamerika und besonders auf das spannende The Lost Cities Projekt im Andengebirge. Kobalt und Nickel befinden sich bei der Canada Nickel Company im aussichtsreichen Crawford-Projekt in Ontario.

