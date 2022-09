Der Rohstoff Zink begegnet uns täglich im Leben

Zink ist wichtig in der Batterieherstellung, aber auch in vielen anderen Bereichen

Die Elektro- und Energietechnik setzt Zink ein. Ob USB-Stecker, Computerlüftungen, im Röntgensektor oder in Sicherungskästen, Zink hat beachtliche Eigenschaften. Leitfähigkeit und elektromagnetische Abschirmung gehören dazu. Auch wenn man beim Wort Zink zuerst an das Verzinken denkt, also an die Verhinderung von Korrosion. Der Energiehunger der Welt wächst, Digitalisierung und Datenspeicherung gewinnen auch an Umfang. Als die erste Batterie der Welt gebaut wurde, von Allesandro Volta, war Zink dabei. Nach dem italienischen Physiker wurde die Einheit für die elektrische Spannung dann auch benannt (Volt). Neben den Lithium-Ionen-Batterien gibt es heute noch Batterien mit Zink, etwa in Knopfzellen oder Taschenlampen.





So gehört Zink heute zu den bedeutenden Industriemetallen, die an der Londoner Metallbörse gehandelt werden. Nebenbei ist das Metall ein lebenswichtiges Element im menschlichen Körper. Im Bergbau wird neben Zink meist auch Kupfer und Silber gefördert. Zinkbergbau findet meist untertage statt, nur rund zehn Prozent des Zinks stammt aus dem Tagebau. Rund ein Drittel des weltweiten Zinks stammt heute aus China. Hier ist Griffin Mining der größte Zinkproduzent des Landes. An der Caijiaying-Mine gehören Griffin Mining 88,8 Prozent.





Für das laufende Jahr wird mit rund 13,2 Millionen Tonnen Zinkproduktion gerechnet. Zink wird auch in Zukunft in Bereichen wie Automobilindustrie, Architektur, Bauwesen und Elektrotechnik nicht wegzudenken sein, ebenso wie in der Telekommunikation oder Luft- und Raumfahrttechnik. Unternehmen mit Zink im Boden sollten sich über mangelnde Abnehmer nicht beschweren können. Auch Denarius Metals besitzt auf seinem Flaggschifffprojekt Lomero in Spanien neben Gold und Blei auch Zink.





