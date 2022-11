von Manfred Ries

Montag, 21. November 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zu Wochenbeginn hin interessant: die …

...Rohstoffe! Heute geht es um den Basiswert Rohöl – und hier um die Sorte Brent Crude. Der Erdöl-Preis ist am Montag im Tagesverlauf um mehr als fünf Prozent eingebrochen, konnte sich aber bis Montagabend, deutscher Zeit, wieder gut festigen. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent Crude kostete am Montag, 21. November 2022 (20 Uhr MEZ): 87,47 USD (-0,4%).

Zum Hintergrund. Erneut steigende Corona-Zahlen in China schürten Ängste vor neuerlichen Lockdown-Maßnahmen in China. Das belastete den Ölpreis zu Wochenbeginn. Nachdem am Montagnachmittag aber Gerüchte über eine angebliche Produktionserhöhung der OPEC von Saudi-Arabien dementiert wurde (Bloomberg), sprang der Öl-Preis kräftig an.

Die Ausgangslage. Mit dem Kursrutsch vom Montag berührte die Ölpreis-Notierung der Sorte Brent Crude ihr September-Tief bei 82,66 USD. Damit kehrte der Ölpreis temporär wieder in seinen Abwärtstrend (A) zurück. Der MACD-Trendfolgeindikator auf wöchentlicher Betrachtungsbasis ist weiterhin negativ zu beurteilen. Auf Tagesbasis hat sich mit der starken Erholung ab 18 Uhr MEZ ein Intraday-Reversal ausgebildet! Dieses ist auch im obigen Wochen-Chart ersichtlich (grün markiert).

Wie geht es weiter? Käme es zu einem Durchbruch unter 82,66 USD, so würden sich Chartisten auf einen neuerlichen Kursrutsch Richtung 80 USD einstellen. Als gerade Preismarke wäre hier zumindest ein psychologischer Support zu erwarten. Die Ausgangslage bleibt charttechnisch angespannt, doch wurde die 82,66er-Unterstützung mit dem Montagstief (82,35 USD) vorerst bestätigt. Nun rückt vielmehr wieder die 90-USD-Preislinie als Widerstand auf die Agenda von uns Chartisten.

Rückblick: Im wöchentlichen Börsenbrief Optionsscheine Expert Trader© haben wir rechtzeitig bei US-Öl-Companies auf der Long-Seite agiert. Die Position Chevron liegt mit aktuell rund zehn Prozent im Gewinn; die Position Exxon Mobil mit +59 Prozent – hier hat der Optionsscheine Expert Trader© bereits am 14.11.2022 bei einer Performance von +68,4 Prozent rechtzeitig vor der jüngsten Preis-Korrektur via Teilverkauf zu Gewinnmitnahmen aufgerufen. Infos zum Optionsscheine Expert Trader©:

Bestellung Optionsscheine-Expert-Trader | Stockstreet.de

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Wochenverlauf – nicht nur an den Börsen: Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.