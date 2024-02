Rohöl notiert über 80 USD: Wie hoch Brent Crude jetzt noch steigen kann

Freitag, 9. Februar 2024



was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: Rohöl! Heute gilt mein Blick der Rohöl-Sorte Brent Crude. Ein Barrel Brent Crude kostet am Freitag, 9. Februar 2024 (17:300 Uhr) 81,85 USD (-0,1%).

Zum Hintergrund Die US-Energiebehörde (EIA) hat ihre Prognose für die US-Rohölproduktion in diesem Jahr deutlich nach unten korrigiert. Das unterstützt die Preise für Rohöl.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Wochenchart der Rohöl-Sorte Brent Crude. Die letzte Kerze im Chartbild visualisiert damit die Kursbewegung der laufenden Handelswoche. Zu sehen: der Sprung über die Preislinie von 80 USD, erkennbar an der letzten Kerze mit ihrem langen, weißen Kerzenkörper. Die 200-Tagelinie verläuft nahezu waagrecht und zeugt damit vom vorherrschenden Seitwärtstrend in der mittelfristigen Zeitbetrachtung.

Die Prognose Das positive Wochen-Candle überzeugt auf den ersten Blick. Dies auch, zumal im Bereich um 75/76 USD seit vielen Wochen bereits eine Unterstützung liegt. Dem aber steht ein Widerstand um 82 USD gegenüber. Knapp unterhalb davon, aktuell bei 81,65 USD verlaufend, befindet sich die 200-Tagelinie. Dieser kommt, trotz ihres trägen Verlaufs, dennoch eine Bedeutung als Widerstand zu. Am Freitagnachmittag notierte Brent Crude darüber. Für ein überzeugendes Comeback nach oben bedürfte es, charttechnisch, jedoch schon eines Sprungs über den Preisbereich um 84/85 USD. Dann wäre auch eine Abwärtstrendlinie (A) nach oben durchstoßen. Interessant wird es mit Blick auf den MACD-Trendfolgeindikator: diesen behalte ich im Rahmen meiner Analysen im Optionsscheine Expert Trader© im festen Blick – dieser nämlich könnte bald schon ein mittelfristiges Handlungssignal generieren.

Die Strategie Die Redaktion verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader© unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader© im Oktober 2019 weisen ~82% der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Infos zum Produkt:

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe und Emerging Markets. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Manfred Ries, Chefredakteur

