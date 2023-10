Rohöl: Überkaufte Marktsituation baut sich ab

Mittwoch, 25. Oktober 2023

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Rohstoffe!

Heute blicke ich erneut auf Rohöl – und zwar auf die Rohölsorte Brent Crude. Ein Barrel (Fass) der Sorte Brent Crude kostet am Mittwoch, 25. Oktober 2023 am späten Abend 89,06 USD.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der Tageschart der Rohölsorte Brent Crude. Jede Kerze spiegelt damit das Kursverhalten eines Handelstages wider. Im Chart erkennbar: die psychologisch bedeutsame Schlüsselmarke von 90 USD, die in der Vorwoche nach oben durchbrochen wurde – Vergangenheit! Zwischenzeitlich notiert der Ölpreis mit rund 89 USD wieder unterhalb der 90er-Preismarke und knapp an seiner (fallenden) 21-Tagelinie. Damit baut sich die überkaufte Marktsituation, die sich in der Vorwoche im Tageschart zeigte (siehe rot schraffierter Bereich des Slow-Stochastik-Indikators) weiter ab.

Die Prognose

Die für Chartisten im kurzfristigen Trading-Bereich relevanten Schlüsselmarken liegen bei 90 USD (Widerstand) und 85,80 USD (Unterstützung). Längerfristig orientierte Anleger haben die Support-Area zwischen 82,30 USD (200-Tagelinie) und 83 USD im Blick. Die 21-Tagelinie zeugt mit ihrem fallenden Verlauf von einem intakten kurzfristigen Abwärtstrend, während die steigende 200-Tagelinie von einer mittelfristigen Aufwärtstrendbewegung spricht. De facto bleibt der Ölpreis damit, charttechnisch betrachtet, ein aktuell schwer zu greifender – sprich: volatiler – Basiswert in der zuvor beschriebenen Trading-Range – und somit primär eine Beobachtungsposition für alle Rohstoff-Trader.

Die Strategie

Der Optionsscheine Expert Trader© verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader© unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader© im Oktober 2019 weisen rund 82% der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus.

Manfred Ries, Chefredakteur

