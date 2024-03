Rohöl: Preise gefangen im Seitwärtstrend

Montag, 11. März 2024

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute gilt mein Blick mal wieder den Energieträgern – es geht um die aktuelle Preisschwäche bei Rohöl (Brent Crude). Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent Crude notiert am Montag, 11. März 2024 (19 :00 Uhr MEZ) bei 82,17 USD (+0,3%).

Zum Hintergrund Kommt es zu einer Überversorgung am Ölmarkt? Hierüber streiten sich die Analysten. Eine Stellungnahme der Internationalen Energieagentur (IEA) diese Woche könnte Aufschluss geben – und könnte den Ölpreis maßgeblich beeinflussen.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Preisverlauf des Rohöl-Preises (Brent Crude) auf Wochenbasis. Jede Kerze visualisiert damit die Bewegung des Barrel-Preises innerhalb einer Handelswoche. Zu erkennen: das vorletzte Candle mit seinem großen, schwarzen Kerzenkörper. Diese Kerze visualisiert die Preisbewegung der Vorwoche. Tendenz: schwach! Der Preisbereich um 84,50 USD hat sich bereits seit November als Widerstand nach oben erwiesen. Dort kam auch die jüngste Erholung vor rund zwei Wochen zum Stoppen. Damit bleibt auch die mittelfristige Abwärtstrendlinie (A) intakt. Ein Lichtblick: der leicht positiv zu interpretierende MACD-Trendfolgeindikator, der aber in seitwärts verlaufenden Märkten eine nur bedingte Aussagekraft besitzt.

Die Prognose Mit Blick auf die 200-Tagelinie darf grundsätzlich von einem volatilen Seitwärtstrend gesprochen werden. Mit dem schwachen Ölpreis am Freitag (-1,5%) wurde bei Brent Crude die 200-Tagelinie nach unten durchbrochen – ein kritisches Signal. Mit einem aktuellen Brent-Crude-Preis von 82,15 USD je Barrel hat sich die Notierung von ihrem bisherigen Tagestief bei rund 81 USD (kurzfristiger Support!) zwar erholt, doch erscheint die Ausgangslage weiterhin angespannt. Rohöl bleibt damit primär ein Trading-Vehikel innerhalb seiner Schlüsselmarken von 80 USD (Unterstützung) und 84,54 USD (Widerstand).

Ein Rückblick Rohöl begleite ich auf der Long-Seite im Musterdepot meines wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© mit einem US-amerikanischen Öl-Wert, der auch von Star-Investor Warren Buffett hofiert wird. Wie geht es weiter? Mehr hierzu in meiner Wochenausgabe des Optionsscheine Expert Trader©, die jeden Sonntag erscheint. Infos zum Produkt:

