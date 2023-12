Rohöl-Preis im Aufschwung: Wo der nächste Widerstand liegt

Mittwoch, 20. Dezember 2023

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Energieträger. Heute gilt mein Blick dem Rohöl. Genauer gesagt: der Sorte Brent Crude. Ein Barrel Rohöl (Brent Crude) kostet am Mittwoch, 20. Dezember 2023 (18:40 Uhr MEZ) 79,50 USD (+0,1%).

Der Rohstoff Worin liegt der Unterschied zwischen Brent Crude und WTI? Die Sorte WTI ist ein Maßstab für die US-Ölpreise, während die Sorte Brent Crude die europäischen und globalen Ölpreise repräsentiert. WTI hat zudem einen geringeren Schwefelgehalt als Brent Crude, was zu einem süßeren und leichteren Rohöl im Vergleich zu Brent Crude führt.

Zum Hintergrund Der Rückenwind für die Ölpreise durch Zinssenkungs-Spekulationen in den USA dauert an. Auch wenn sich einige FOMC-Mitglieder zwischenzeitlich etwas zurückhaltender zu Zinssenkungen geäußert haben. Hinzu kommt zu Wochenbeginn die Nachricht, dass Russland seine Exporte bis zum Jahresende stärker drosseln will, als bislang erwartet. Das dürfte die Preise zusätzlich unterstützt haben.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Tageschart des Brent-Crude-Preises. Das letzte Candle im Chartbild zeigt also die Preisbewegung vom Mittwoch. Im Chartbild eingetragen: die 80-USD-Preislinie, die ich als entscheidende Schlüsselmarke betrachte. Am Mittwoch schaute der Ölpreis bereits darüber, fiel im Handelsverlauf aber wieder ab. Das Ergebnis: eine schwache Tageskerze; erkennbar am langen, oberen Docht. Doch einmal signifikant überwunden, würde dieser Break out über 80 USD dem Ölpreis zugutekommen. Dass am Dienstag bereits die 21-Tagelinie nach oben durchstoßen wurde, ist positiv zu bewerten. Leicht kritisch indes: die überkaufte Marktsituation auf Tagesbasis – siehe Slow-Stochastik-Indikator.

Die Prognose Brent Crude verzeichnet bereits den sechsten Tag in Folge steigende Notierungen. Das Momentum lässt aber spürbar nach und die Volatilität steigt. Den nächsten Widerstand machen wir entlang der 200-Tagelinie aus, die bei aktuell 81,66 USD verläuft – spätestens hier sollte mit weiteren Gewinnmitnahmen gerechnet werden; dies auch mit Blick auf die überkaufte Marktsituation. Der Ölpreis könnte also kurz vor einer entscheidenden Weichenstellung stehen! Eine solide Unterstützung erwarten wir entlang der 78-USD-Preislinie; also knapp unterhalb der 21-Tagelinie.

Das Thema Energieträger hatte ich in der Vergangenheit des Öfteren bereits im Musterdepot des Optionsscheine Expert Trader© mittels gehebelter Produkte auf Öl-Companies begleitet. Damit wurden Gewinne von bis zu 255 Prozent (Valero Energy) erzielt.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit.

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

