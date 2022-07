Rohöl (Brent): Weiteres Aufwärtspotenzial wartet

von Manfred Ries

Rohöl ‚Brent Crude‘ (Tageschart): Dier MA(200) als Kaufbereich.

Von Manfred Ries

Montag, 18. Juli 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zum Wochenstart hin hochinteressant: die Preisentwicklung der …

...Rohstoffe! Heute gilt unser Blick der Preisentwicklung bei Rohöl der Marke Brent Crude. Hier ging es in den vergangenen Handelstagen hoch her mit einer Schwankungsbreite zwischen 95 USD und ~106 USD. Brent Crude am Montag, 18. Juli 2022 im frühen Abendhandel: 105,78 USD (+4,7%).

Die Ausgangslage. Der heutige Kurssprung ist beachtlich! Innerhalb der vergangenen Handelstage legte der Öl-Preis von 95 USD bis auf ~106 USD zu – ein Plus von 11,6 Prozent. Charttechnisch hat sich damit die 100er-Preislinie (blau gepunktet) einmal mehr als Support behauptet. Am vergangenen Donnerstag nämlich rutschte Brent Crude im Tagesverlauf bis auf 95 USD ab und lag damit unterhalb seiner 200-Tagelinie. Diese verläuft (noch) ansteigend und ist damit als Unterstützung zu betrachten. Die Käufer kehrten im Verlauf des Donnerstags auf den Ölmarkt zurück und brachten den Öl-Preis wieder bis auf ~100 USD. Die Folge: eine bullische Tageskerze (grüner Pfeil).

Wie geht es weiter? Auf die positive Ausgangslage beim Öl-Preis bin ich in der neuesten Wochenausgabe des Optionsscheine Expert Trader© (Erscheinung: Sonntag) eingegangen. Das kräftige Plus vom Montag bestätigt meine Annahme. Nun steht mit der fallenden 21-Tagelinie jedoch ein Widerstand bevor! Dieser gleitende Durchschnitt verläuft bei ~107,10 USD und verstärkt damit die nächste Hürde ~107,40 USD. Der Slow-Stochastik-Indikator (gelbe Linien) ist bullisch zu bewerten. Käme es zu einem Break out über 107,40 USD, sähe ich das nächste Target – charttechnisch betrachtet – im Bereich ~114 USD. Die 100er-Preismarke sollte als Unterstützung halten.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

Glossar:

MACD: Der MACD (»Moving Average Convergence/Divergence«) gehört zu den trendfolgenden Indikatoren. Seine Berechnung erfolgt anhand der Differenz zweier exponentiell Gleitender Durchschnitte; üblich sind zwölf und 26 Handelsperioden. Aus diesem Kurvenverlauf wird wiederum eine „langsamere“ 9-Tagelinie gebildet. Man spricht dann von der Standardeinstellung (12/26/9). Grundsätzlich gilt: Ein Kaufsignal ergibt sich, wenn die schnellere Linie die langsamere von unten nach oben schneidet, bzw. umgekehrt im Falle eines Verkaufssignals.

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.