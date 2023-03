Rohöl (Brent Crude): Wenn alle Dämme brechen [...]

Mittwoch, 15. März 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? In der aktuellen Handelswoche stehen die Energieträger unter hohem Abgabedruck! Zur Wochenmitte hin verliert der Rohöl-Preis mehr als fünf Prozent an Wert! Der Öl-Preis der Sorte Brent Crude am Mittwoch, 15. März 2023 (18:40 Uhr): 73,60 USD (-5,3%).

Zum Hintergrund

Die Marktturbulenzen, ausgelöst durch die Schieflage beim US-amerikanischen Finanzkonzern SVB, erfassen zunehmend auch die Energieträger. »Dies verdeutlicht, wie stark die Ölpreise zuletzt durch die Finanzmärkte beeinflusst werden«, heißt es aus dem Hause des Commerzbank Research. Die extrem hohe Volatilität sollte in den kommenden Tagen andauern, wobei Konjunkturdaten nur eine untergeordnete Rolle spielen dürften.

Die Ausgangslage

Bereits im Herbst 2022 knickte die 200-Tagelinie im Chartbild von Brent Crude nach unten und sprach damit von einem tendenziell abwärts gerichteten Verlauf in der mittelfristigen Zeitbetrachtung. Mit der kräftigen Abwärtsbewegung in der aktuellen Handelswoche wurde sowohl die Kursmarke von 80 USD, wie auch die Marke von 75 USD, nach unten durchbrochen – alle Dämme scheinen zu brechen.

Die Prognose

Charttechnisch spricht derzeit sehr wenig für ein flottes Comeback der Rohöl-Preise. Mehr noch: Mit einem weiteren Preisrücksetzer in Richtung 70/69 USD muss gerechnet werden. Dies trotz einer erkennbaren überverkauften Marktsituation im Daily-Bereich. Für eine Entspannung müsste die 80-USD-Preislinie – am besten auch die 21-Tagelinie bei 82,50 USD – nach oben durchbrochen werden. Den Öl-Preis betrachten wir damit primär als Trading-Vehikel für versierte (Day)Trader.

Die Strategie

Der Optionsscheine Expert Trader© verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader© unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader© im Oktober 2019 weisen ~82% der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus.

www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader-aktuell

Soweit für heute – ich wünsche Ihnen eine schöne, zweite Wochenhälfte: alles Gute!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

