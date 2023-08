PM Rize ETF: Robotik, Automatisierung und KI behalten bei den Zuflüssen den Vorsprung

Thematic Update YTD und Übersicht Juli 2023

Robotik, Automatisierung und KI behält bei den Zuflüssen die Nase vorn

Circular Economy auf Platz 2

London/München, 23. August 2023

Rize ETF, Emittent thematischer ETFs, legt mit seinen regelmäßig erscheinenden „Thematic Updates“ eine Zusammenfassung der Entwicklungen am europäischen Markt für thematische ETFs vor. Die Zuflüsse in Themen-ETFs belaufen sich seit Jahresbeginn auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Für die Analysten von Rize steht wenig überraschend das Thema Robotik, Automatisierung und KI mit Zuflüssen von 813 Millionen US-Dollar bzw. 46 Prozent der Gesamtzuflüsse ganz oben in der Gunst der Anleger. Zudem bestätigt sich offenbar der Trend, dass Anleger Umweltthemen jenseits von Clean Energy suchen.

YTD: Die Top-Themen

· Der Trend, dass die Anleger nach Umweltthemen jenseits von Clean Energy suchen, hat weiter an Dynamik gewonnen. Dies zeigt sich in der anhaltenden Expansion von Circular Economy (228 Mio. USD), EV und Batterie (188 Mio. USD), Klima und Umwelt (44 Mio. USD), Wasserstoffwirtschaft (30 Mio. USD), Batterietechnologie (28 Mio. USD) und Solar (7 Mio. USD).

· Obwohl Luxusgüter im ersten Quartal beträchtliche Investitionen anzogen, ist seit März kein signifikanter Anstieg der Kapitalzuflüsse mehr zu verzeichnen. Im gesamten letzten Jahr beliefen sich die Zuflüsse auf 188 Millionen US-Dollar.

· Ein weiteres Beispiel für diesen Trend sind die erheblichen Abflüsse in Höhe von -376 Millionen USD bei Clean Energy. Dies ist noch ein Beweis dafür, dass die Anleger alternative Sektoren innerhalb der Green Transition erkunden, anstatt sich ausschließlich auf saubere Energie zu konzentrieren.

· Die Abflüsse aus thematischen ETFs belaufen sich im Jahresverlauf auf -2,7 Milliarden USD und wurden mit -926 Millionen USD von Gender Equality angeführt, bei dem es sich, wie bereits angedeutet, wahrscheinlich um einen einzelnen Trade eines Vermögensverwalters aus seinem eigenen ETF handelte.



· Bemerkenswert ist, dass Agribusiness im Jahr 2022 780 Millionen USD einnahm, während im Jahresverlauf Abflüsse von -230 Millionen USD zu verzeichnen waren. Dies deutet darauf hin, dass es sich bei der Investition um einen strategischen Verkauf handelte, die durch den Anstieg der Lebensmittelpreise infolge des Krieges zwischen der Ukraine und Russland motiviert war.



· Mehrere technologieorientierte Themen verzeichneten ebenfalls YTD-Abflüsse, darunter Cybersecurity (-225 Mio. USD), Digitalisierung (-85 Mio. USD), China Internet & Ecommerce (-69 Mio. USD), Smart Cities (-60 Mio. USD) und Cloud Computing (-36 Mio. USD), um nur einige zu nennen.

Top 10 Gewinner und Verlierer am Markt für thematische Fonds seit Jahresbeginn

Juli MTD – Thematische ETF-Flows Übersicht

· Die Zuflüsse in thematische ETFs im Juli (347 Mio. USD) wurden von EV und Battery (145 Mio. USD) dominiert, die 42 Prozent der Zuflüsse ausmachten.

· Die Zuflüsse im Juli spiegeln den YTD wider. Die Anleger haben weiterhin in grüne Themen außerhalb der sauberen Energie investiert, darunter (aber nicht nur) in Themen wie EV und Batterie (145 Mio. USD) und Kreislaufwirtschaft (35 Mio. USD).

· Wie im gesamten letzten Jahr hat auch der Bereich Robotik, Automatisierung und künstliche Intelligenz (AI) im Juli um weitere 63 Mio. USD zugelegt.

· Die Abflüsse aus thematischen ETFs beliefen sich im Juli auf -415 Millionen USD. 68 Prozent davon waren Abflüsse aus den Bereichen Cybersicherheit (192 Mio. USD), saubere Energie (-54 Mio. USD) und Infrastruktur (-36 Mio. USD). Diese Themen gehörten zu den vier wichtigsten für Zuflüsse im Jahr 2022.

· Wie wir bereits in der obigen YTD-Zusammenfassung anmerken, werden die Anleger bei Cybersecurity wahrscheinlich allmählich von der starken YTD-Performance profitieren.

Juli MTD: Top 10 Gewinner und Verlierer (in Mio. USD)

Über Rize ETF

2019 gegründet legt Rize ETF als erster europäischer Emittent ausschließlich thematische ETFs auf. Das Gründer-Team Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard vereint mehr als 35 Jahre Erfahrung und leistete schon früh gemeinsam Pionierarbeit im Bereich themenbasierter ETFs. Unter anderem brachte das Team die ersten ETFs für Robotik, Cybersicherheit und Batterie-Technologie auf den europäischen Markt. Seit 2020 lanciert Rize ETF unterschiedlichste Anlagethemen. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt. Inzwischen managt Rize ETF etwa 500 Millionen US-Dollar. Rize ETF Limited ist von Aldgate Advisors Limited (Firm Reference No. 763187) bevollmächtigter Repräsentant, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, 5th Floor, 20 Fenchurch Street, London, Vereinigtes Königreich EC3M 3BY.

