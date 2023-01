Rize ETF listet alle seine thematischen Fonds auf Trade Republic

PM Rize ETF: Zukunftstrends als Teil des persönlichen Sparplans – Rize listet acht Fonds bei Trade Republic

Zukunftstrends als Teil des persönlichen Sparplans – Rize ETF listet acht thematische Fonds bei Trade Republic

"Megatrends sind beispielhaft für das Wirtschaftsleben von morgen" – Marvin Mane ©Rize ETF

Trade Republic ist einer der größten Online-Broker Deutschlands. Im Zuge einer großen Portfolioerweiterung bietet das deutsche Unternehmen seinen Kunden mehr als 1.000 neue ETFs zum Erwerb an – und seit Dezember 2022 auch acht, innovative Fonds des thematischen ETF-Emittenten Rize ETF. Dieser setzt bei der Konzipierung seiner Investmentprodukte kompromisslos auf Nachhaltigkeit und Zukunftstrends – und auf die steigende Nachfrage am Vermögensaufbau mittels Aktien. Für den jungen thematischen ETF-Anbieter bedeutet die Notierung auf Trade Republic einen wichtigen Meilenstein bei der Verfestigung seiner Präsenz in der DACH-Region.

London/München, 17. Jänner 2023 – Cybersicherheit, bargeldlose Zahlungstechnologie, medizinisches Cannabis, Ökologie und nachhaltige Lebensmittelsysteme: Branchen und Sektoren wie diese sind für die Gründer des 2019 gegründeten Rize ETF Beispiele für „Megatrends“: Wesentliche Entwicklungen, die Gesellschaft und Wirtschaft über viele Jahrzehnte hinweg begleiten. Dafür setzt das Team von Rize ETF auch auf die Expertise von Partnern aus der Forschung, die für die maßgeschneiderte Erstellung der ETFs und die Auswahl der Unternehmen zur vollumfänglichen Abdeckung des entsprechenden Sektors sorgen.

Täglich wahrnehmbare Megatrends

Im Dezember 2022 hat der deutsche Neobroker Trade Republic nun alle acht Fonds von Rize ETF in sein Portfolio aufgenommen – und kommt damit dem Wunsch vieler seiner Kunden nach, Zugang zu Trends zu erhalten, die diese aus ihrem alltäglichen Leben kennen, wie es von Seiten Trade Republic heißt. „Trends wie die Umstellung auf nachhaltige Ernährung, saubere Energie, sowie digitaler Konsum durch E-Commerce und digitale Zahlungsmittel sind täglich wahrnehmbar und beispielhaft für die Entwicklungen, die das Wirtschaftsleben von morgen prägen werden“, kommentiert Marvin Mane, Associate Director – DACH von Rize ETF. „Bereits vor dieser Listung haben wir viele Anfragen von Anlegern im DACH-Raum erhalten, die unsere Produkte über einen der am schnellsten wachsenden Handelsplattform erwerben wollten – vor allem über ETF-Sparpläne.“ Gerade die Investitionsform des ETF-Sparplans werde immer beliebter und stelle eine zunehmend wahrgenommene, attraktive Form des Aktiensparens dar.

Folgende Produkte von Rize ETF sind nun auf Trade Republic erhältlich:

Warnung vor dem Kapitalrisiko

Eine Investition in Fonds ist mit Risiken verbunden, darunter Illiquidität, fehlende Dividenden, Investitionsverlust und Verwässerung, und sollte nur als Teil eines diversifizierten Portfolios erfolgen. Die Fonds können in einer oder mehreren europäischen Rechtsordnungen registriert oder anderweitig zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sein. Anleger sollten die Bedingungen für die Anlage in einen Fonds (oder eine Anteilsklasse) weiterhin sorgfältig prüfen und professionelle Anlageberatung einholen, bevor sie eine Entscheidung zur Anlage in einen solchen Fonds (oder eine Anteilsklasse) treffen.

Über Rize ETF

2019 gegründet legt Rize ETF als erster europäischer Emittent ausschließlich thematische ETFs auf. Das Gründer-Team Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard vereint mehr als 35 Jahre Erfahrung und leistete schon früh gemeinsam Pionierarbeit im Bereich themenbasierter ETFs. Unter anderem brachte das Team die ersten ETFs für Robotik, Cybersicherheit und Batterie-Technologie auf den europäischen Markt. Seit 2020 lanciert Rize ETF unterschiedlichste Anlagethemen. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt. Inzwischen managt Rize ETF etwa 500 Millionen US-Dollar. Rize ETF Limited ist von Aldgate Advisors Limited (Firm Reference No. 763187) bevollmächtigter Repräsentant, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, 5th Floor, 20 Fenchurch Street, London, Vereinigtes Königreich EC3M 3BY.

