Rize ETF: Interesse von Investoren an Ökologie, Kreislaufwirtschaft und KI stieg im ersten Halbjahr deutlich

Thematische ETFs im ersten Halbjahr 2023

Interesse von Investoren an Ökologie, Kreislaufwirtschaft und KI steigt deutlich

Bei den Zuflüssen liegt KI mit Abstand an der Spitze

London/München, 25. Juli 2023

Rize ETF, Emittent thematischer ETFs, legt mit seinen regelmäßig erscheinenden „Thematic Updates“ eine Zusammenfassung der Entwicklungen am Markt für thematische ETFs vor. Für das vergangene erste Halbjahr des aktuellen Jahres identifizieren die Rize-Analysten vier Themen, die die Zuflüsse des Markts dominierten – und die Gründe für einige deutliche Abflüsse.

KI und Umweltregulation weiterhin im Trend

Die Bilanz der Zu- und Abflüsse am thematischen ETF-Markt fällt für das erste Halbjahr mit Nettoabflüssen in der Höhe von 715 Millionen Dollar negativ aus. Die ETF-Experten von Rize führen diese Zahl auf einen einzigen Trade im Sektor Geschlechtergerechtigkeit zurück. „Unseren Analysen zufolge führte ein Asset Manager einen Handel mit einem seiner eigenen ETF in der Höhe von 928 Millionen Dollar durch. Unter Ausnahme dieses Handels verzeichnet der Markt eine positive Bilanz von 212 Millionen Dollar“, so Rahul Bhushan, Co-Gründer von CIO von Rize ETF.

79 Prozent der Zuflüsse in der Höhe von 1,6 Milliarden Dollar lassen sich auf vier Themen zurückzuführen, die die ersten sechs Monate des Jahres dominierten – Robotik, Automatisierung und KI (744 Millionen Dollar), Kreislaufwirtschaft (192 Millionen Dollar), Luxusgüter (188 Millionen Dollar) und Neue Energien (132 Millionen). Dass allein das erste Thema für 49 Prozent aller Zuflüsse am Markt verantwortlich ist, führt Rize auf den allgemeinen Hype rund um die KI-Entwicklung zurück, die auch Investoren erfasst habe. Ein ähnlicher Trend sei bei Themen zu beobachten, die aufgrund von aktuellen oder bevorstehenden Regulierungen aussichtsreiche Investments im Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt und Ökologie ermöglichen. „Dazu sind Themen wie Kreislaufwirtschaft und Neue Energien, aber auch E-Fahrzeuge und Batterien (63 Millionen Dollar Zuflüsse), Klima und Umwelt (39 Millionen), Wasserstoffwirtschaft (34 Millionen) und Solarenergie (12 Millionen) zu zählen“, so Bhushan.

Wirtschaftliche Aussichten in den USA tragen zur guten Stimmung der Investoren bei

Aus makroökonomischer Sicht habe das erste Halbjahr mehrere Entwicklungen gebracht, die das Interesse nach neuen Investitionen leicht getrübt, aber nicht gestoppt hätten. „Global ist für 2023 ein wirtschaftliches Wachstum von 2,7 Prozent zu erwarten, was unter dem Wachstum des vergangenen Jahres von 3,2 Prozent liegt. Während das Wachstum Chinas und der Eurozone hinter den Erwartungen blieb, zeigt sich die US-Wirtschaft resilient, vor allem aufgrund des robusten Arbeitsmarktes und eines ungebrochenen Konsumverhaltens der US-Haushalte. Es verbleibt ein Risiko der Verlangsamung dieses Wachstums durch die Geldstraffungspolitik der Fed, die – genau wie die EZB – gegen eine Kerninflation von aktuell 3 bis 4 Prozent bis 2024 ankämpft. Für thematische ETFs bedeutet das insgesamt einen positiven Ausblick. Dazu trägt auch die potenzielle Steigerung der Wirtschaftsproduktivität durch KI bei, die wir schon in wenigen Jahren erwarten“, so Rahul Bhushan abschließend.

Größte Zuflüsse im thematischen ETF-Markt im ersten Halbjahr

1. Robotik, Automatisierung und KI: 744 Millionen Dollar

2. Kreislaufwirtschaft: 192 Millionen Dollar

3. Luxusgüter: 188 Millionen Dollar

4. Scharia-konforme ETF: 71 Millionen Dollar

5. Elektrofahrzeuge und Batterien: 63 Millionen Dollar

Größte Abflüsse im thematischen ETF-Markt im ersten Halbjahr

1. Geschlechtergerechtigkeit: -928 Millionen Dollar

2. Infrastruktur: -366 Millionen Dollar

3. Saubere Energie: -321 Millionen Dollar

4. Agrarwirtschaft: -206 Millionen Dollar

5. Digitalisierung: -94 Millionen Dollar

Die 10 größten Gewinner und Verlierer unter den thematischen UCITS-ETFs – 1. Januar bis 30. Juni 2023 (Mio. USD)

