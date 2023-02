PM Rize ETF: „Desinvestition allein funktioniert nicht“ – Wie Nachhaltigkeitsbestrebungen durch Vermögensverwalter aussehen können





Stuart Forbes, Mitgründer und Leiter Produkte von Rize ETF

Wer mit seinem Kapital an einer sozialen und nachhaltigen Zukunft beitragen möchte, führt es Unternehmen zu, die nach entsprechenden Prinzipien handeln. Allerdings nehmen es viele mit diesen Prinzipien nicht so genau, und auch viele Vermögensverwalter scheuen im Bemühen, sowohl liberale als auch konservative Anleger zufriedenzustellen, ein konsequentes Handeln. Stuart Forbes, Mitgründer des thematischen ETF-Anbieters Rize ETF, setzt sich im nachfolgenden Kommentar mit der Frage auseinander, wie Engagement durch Investment wirksam sein kann.



London/München, 8. Februar 2023 – Konzepte wie Impact Investing, ESG und auch das Engagement wurden allesamt mit Hinblick auf ein Ziel entwickelt: Durch gezielte Investitionen nachhaltige Entwicklungen zu unterstützen. Wie die Praxis jedoch zeigt, ignoriert ein großer Teil börsennotierter Unternehmen solche Nachhaltigkeitsbemühungen und ist nicht bereit, sich wirksam zu engagieren, Transparenz zu bestimmten Themen zu schaffen oder seine Leistungen hinsichtlich entscheidender Umwelt- bzw. Sozialindikatoren zu verbessern.





Stattdessen werden Verbesserungsvorschläge von Investoren und Vermögensverwaltern oftmals nicht sinnvoll erwidert oder gar ignoriert. Das ist frustrierend, denn viele der größeren börsennotierten Unternehmen haben eigentlich die Ressourcen, um die Dinge zu ändern, und beispielsweise allgemeine Geschäftspraktiken, Beschaffungspraktiken für Rohstoffe oder Beziehungen zu den Mitarbeitern zu verbessern.

Grundsätzlich stehen Investoren – und damit auch den Vermögensverwaltern – mehrere Optionen zur Verfügung, um Impulse zur Änderung eines solchen Verhaltens zu setzen – von der öffentlichen Äußerung von Bedenken über die Ausübung von Aktionärsrechten bei Abstimmungen bis zur vollständigen Veräußerung der Positionen des Unternehmens als letzter Schritt.



Je nach Vermögensverwalter oder Struktur des jeweiligen Fonds bzw. ETF stehen jedoch nicht alle mögliche Optionen zur Verfügung. Das liegt auch daran, dass unter den Kunden der Verwalter unterschiedliche Meinungen bezüglich ESG- und Nachhaltigkeitsfragen herrschen. Viele Anbieter von passiven Fonds haben wiederum keinen Einfluss auf die Gestaltung der zugrundeliegenden Indizes und somit auch keine Entscheidungsmacht, sich von einzelnen Unternehmen zu trennen. Aus diesen Gründen spielen einige Vermögensverwalter die Rolle, die wesentliche Teile des Engagement-Instrumentariums spielen können, herunter.



Kein Engagement ohne Desinvestition – und umgekehrt

Fakt ist auch, dass die Desinvestition – das Abstoßen der Positionen eines nicht nachhaltig handelnden Unternehmens – alleine selten funktioniert, genauso wie Engagement ohne die Androhung von Desinvestition (bisher) nicht zu einer umwelt- und verantwortungsbewussteren Welt geführt hat. Man benötigt vielmehr das komplette Instrumentarium: die Nachricht an das Unternehmen, das Veröffentlichen von Mitteilungen über schlechte Leistungen oder mangelnde Transparenz, die Möglichkeit des öffentlichen Anprangerns, das Ausüben von Stimmrechten bis hin zur letzten Eskalationsstufe: der Desinvestition.



Gezielte statt allgemeine Statements

Ein Grund, warum herkömmliche Engagement-Programme bislang oft unwirksam waren, ist die mangelnde Bereitschaft von Vermögensverwaltern, mit unternehmensspezifischen Anliegen an die Öffentlichkeit zu gehen. Dem Engagement fehlt es dadurch an Biss, und die zugehörigen Statements der Vermögensverwalter sind zu allgemein – und zum Beispiel eher an eine gesamte Branche statt an einzelne Unternehmen gerichtet – um angemessenen Druck auf Unternehmen auszuüben.



Um dies zu ändern, müssen Vermögensverwalter, die schließlich die größten Anteilseigner von börsennotierten Unternehmen sind, ihren Einsatz steigern. Wir sind zugleich auch der Ansicht, dass Unternehmen eine faire Chance erhalten sollten, ihr Verhalten zu verbessern, bevor Investoren gravierende Maßnahmen ergreifen. Wenn jedoch auch auf transparente Mitteilungen an das Unternehmen keine Antwort erfolgt oder keine Maßnahmen ergriffen werden, ist es an der Zeit, an die Öffentlichkeit zu gehen.



Öffentlichkeit bringt mehr Druck – und grundlegende Veränderung in nur wenigen Jahren

Denn ein großes börsennotiertes Unternehmen kümmert sich um nichts mehr als um sein sorgfältig gepflegtes, öffentliches Image und kann es sich nicht leisten, eine öffentliche Erklärung zu ignorieren – insbesondere dann nicht, wenn sie von einem großen Vermögensverwalter kommt. Eine wirksame Erklärung kann ein Unternehmen zum Handeln aufrütteln, wenn alle anderen Bemühungen fehlgeschlagen sind und gleichzeitig eine weitere Eskalation vermeiden – eine Eskalation, die sich erst danach in der Veräußerung der Positionen ausdrücken sollte.



Solche Maßnahmen können zwar für viele Vermögensverwalter aufgrund der potenziellen Konflikte und unterschiedlichen Ansichten ihrer Kunden unangenehm, weshalb auch nicht oft auf die zurückgegriffen wird. Dennoch ist es von entscheidender Bedeutung, dass die großen Asset Manager der Welt sich dieser Herausforderung stellen und alle Möglichkeiten aus dem Instrumentarium des Engagements nutzen, um den Druck auf die Unternehmen zu maximieren, damit sie ihre Transparenz und ihre Leistung bei bestimmten Themen verbessern. Auf diese Weise könnten sie die Welt in nur wenigen Jahren grundlegend verändern.

###

Warnung vor dem Kapitalrisiko

Eine Investition in Fonds ist mit Risiken verbunden, darunter Illiquidität, fehlende Dividenden, Investitionsverlust und Verwässerung, und sollte nur als Teil eines diversifizierten Portfolios erfolgen. Die Fonds können in einer oder mehreren europäischen Rechtsordnungen registriert oder anderweitig zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sein. Anleger sollten die Bedingungen für die Anlage in einen Fonds (oder eine Anteilsklasse) weiterhin sorgfältig prüfen und professionelle Anlageberatung einholen, bevor sie eine Entscheidung zur Anlage in einen solchen Fonds (oder eine Anteilsklasse) treffen.

Über Rize ETF

2019 gegründet legt Rize ETF als erster europäischer Emittent ausschließlich thematische ETFs auf. Das Gründer-Team Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard vereint mehr als 35 Jahre Erfahrung und leistete schon früh gemeinsam Pionierarbeit im Bereich themenbasierter ETFs. Unter anderem brachte das Team die ersten ETFs für Robotik, Cybersicherheit und Batterie-Technologie auf den europäischen Markt. Seit 2020 lanciert Rize ETF unterschiedlichste Anlagethemen. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt. Inzwischen managt Rize ETF etwa 500 Millionen US-Dollar. Rize ETF Limited ist von Aldgate Advisors Limited (Firm Reference No. 763187) bevollmächtigter Repräsentant, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, 5th Floor, 20 Fenchurch Street, London, Vereinigtes Königreich EC3M 3BY.

Weitere Informationen unter https://rizeetf.com/