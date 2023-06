PM Rize ETF : Artikel 9-Fonds erreichen 250 Millionen USD Anlegerkapital

Artikel 9-Fonds von Rize ETF erreichen 250 Millionen USD Anlegerkapital

· Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF nimmt die 50 Millionen Dollar-Hürde

London/München, 14. Juni 2023 – Gleich zwei Meilensteine für den noch jungen thematischen ETF-Emittenten Rize ETF: Der im Juli 2021 aufgelegte Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD), der erste ETF mit einer umweltorientierten Investmentstrategie in Europa, erreichte ein Volumen von 50 Millionen US-Dollar. Sämtliche von Rize ETF gelistete ETFs der Kategorie SFDR erzielen damit AuM von über 250 Millionen US-Dollar.

Mit den Artikel 9 ETFs von Rize ETF können Anleger in Unternehmen investieren, die wirklich nachhaltig wirtschaften und besonders fortschrittliche Lösungen für die dringlichsten Umweltprobleme unserer Zeit liefern. Dazu gehören Firmen, die in den Bereichen sauberes Wasser, Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und Wasserstoff, Energieeffizienz und Abfallwirtschaft tätig sind, sowie Unternehmen, die auf eine Kreislaufwirtschaft und naturbasierte Lösungen hinarbeiten. Das Wohlwollen vonseiten der Politik, die mit reichhaltigen Fördermöglichkeiten aufwartet, hat offenbar auch viele Investoren überzeugt und dürfte diesen Markt auch auf lange Sicht begünstigen.

So soll WRLD den Anlegern ein Engagement in die 100 bedeutendsten Unternehmen bieten, die innovative Lösungen für die drängendsten Klima- und Umweltprobleme der Welt entwickeln und anwenden. Der in Zusammenarbeit mit Sustainable Market Strategies ("SMS"), einem unabhängigen Spezialisten für nachhaltige Investitionen, ESG-Informationen und Klimapolitik, entwickelte ETF orientiert sich an den sechs Umweltzielen der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten (EU Taxonomy"). Der Fonds profitiert von seinem breit angelegten Ansatz und ist derzeit einer der SFDR-Artikel-9-ETFs mit der besten Wertentwicklung in diesem Jahr. Zu den Unternehmen mit der höchsten Performance gehören Fluence Energy Inc, Itron Inc und Aris Water Solutions Inc. Der an der Londoner Börse, der Deutschen Börse Xetra, der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange notierte Fonds ist als SFDR-Artikel 9 klassifiziert und weist eine TER von 0,55 Prozent auf.

Rahul Bhushan, Mitbegründer und Direktor von Rize ETF, kommentiert:





"Als langfristige, thematische Investoren konzentrieren wir uns auf die großen Megatrends, deren Verlauf weitgehend unvermeidlich ist. Investitionen in Unternehmen, die sich mit der Klimakrise (Emissionen) und unseren ökologischen Herausforderungen (Ressourcenknappheit, Wasserstress, Verlust der Artenvielfalt usw.) befassen, sind nicht nur finanziell klug und umsichtig, sondern können auch einen spürbaren Einfluss auf unsere direkte Umgebung haben.



In den letzten 12 Monaten hätten politische Entscheidungsträger auf der ganzen Welt unterstützende Rahmenbedingungen geschaffen, um den Wandel in Sachen Klima und Umwelt voranzutreiben. Die USA habe 2022 den Inflation Reduction Act (IRA) verabschiedet, der Ausgaben in Höhe von 369 Milliarden Dollar für Batterien und Elektrofahrzeuge sowie für Solar- und Windenergie vorsieht. In der EU werde mit dem EU Green Deal Industrial Plan ein ähnliches 272-Milliarden-Dollar-Paket eingeführt und verspreche ein vereinfachtes regulatorisches Umfeld, eine beschleunigte Finanzierung und eine offene Handelspolitik.

„Viele der Unternehmen, in die wir investieren, waren große Nutznießer dieses politisch motivierten regulatorischen Wohlwollens, und wir gehen davon aus, dass sie in absehbarer Zukunft weiter florieren werden", sagt Bhushan.



Félix A Boudreault, geschäftsführender Gesellschafter von Sustainable Market Strategies ergänzt: "Wir sind unglaublich stolz darauf, dass der WRLD ETF 50 Millionen Dollar an AUM erreicht hat. Dieser Erfolg spiegelt nicht nur die außergewöhnliche finanzielle Leistung des Fonds wider, sondern auch die steigende Nachfrage nach erfolgreichen Anlagestrategien.





Warnung vor dem Kapitalrisiko

Eine Investition in Fonds ist mit Risiken verbunden, darunter Illiquidität, fehlende Dividenden, Investitionsverlust und Verwässerung, und sollte nur als Teil eines diversifizierten Portfolios erfolgen. Die Fonds können in einer oder mehreren europäischen Rechtsordnungen registriert oder anderweitig zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sein. Anleger sollten die Bedingungen für die Anlage in einen Fonds (oder eine Anteilsklasse) weiterhin sorgfältig prüfen und professionelle Anlageberatung einholen, bevor sie eine Entscheidung zur Anlage in einen solchen Fonds (oder eine Anteilsklasse) treffen.

Über Rize ETF

2019 gegründet legt Rize ETF als erster europäischer Emittent ausschließlich thematische ETFs auf. Das Gründer-Team Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard vereint mehr als 35 Jahre Erfahrung und leistete schon früh gemeinsam Pionierarbeit im Bereich themenbasierter ETFs. Unter anderem brachte das Team die ersten ETFs für Robotik, Cybersicherheit und Batterie-Technologie auf den europäischen Markt. Seit 2020 lanciert Rize ETF unterschiedlichste Anlagethemen. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt. Inzwischen managt Rize ETF etwa 500 Millionen US-Dollar. Rize ETF Limited ist von Aldgate Advisors Limited (Firm Reference No. 763187) bevollmächtigter Repräsentant, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, 5th Floor, 20 Fenchurch Street, London, Vereinigtes Königreich EC3M 3BY.

Weitere Informationen unter https://rizeetf.com/