Rize ETF: April brachte im ETF-Markt Zuflüsse für Robotik, Automatisierung und KI

Rize ETF Thematic Update – April 2023

April brachte im ETF-Markt Zuflüsse für Robotik, Automatisierung und KI

Seit Jahresbeginn eine Milliarde Dollar an Neugeldern für zehn Themen

London/München, 17. Mai 2023

Rize ETF, Emittent thematischer ETFs, legt mit seinem aktuellen „Monthly Thematic Update“ eine Zusammenfassung der Entwicklungen am Markt für thematische ETFs des vergangenen Monats und seit Jahresbeginn vor.

Zu- und Abflüsse im April

Im vergangenen Monat stand die Thematik Robotik, Automatisierung und KI mit 195 Millionen Dollar an Nettozuflüssen an der Spitze der Zuflüsse – das sind beeindruckende 55 Prozent der Gesamtkapitalzuflüsse in thematische ETFs im April (358 Millionen Dollar), gefolgt von Zuflüssen in das Thema Luxusgüter in Höhe von 53 Millionen Dollar sowie Scharia-konforme ETFs (27 Millionen).

Die meisten Abflüsse im April verzeichnete das Thema E-Mobilität (-163 Millionen Dollar) – eine Entwicklung, die angesichts der politischen Unterstützung für dieses Thema in den USA durchaus überrascht. Den Rize-Analysten zufolge könne dies an den Investoren liegen, die nach dem Preisanstieg vieler Aktien im Februar Gewinne mitgenommen haben, nachdem sie seit der Verabschiedung des Inflation Reduction Act im August 2022 deutlich angestiegen waren.

Weitere bemerkenswerte Abflüsse im April notierten die Themen Cybersicherheit (-108 Millionen Dollar), Alternde Bevölkerung (- 36 Millionen Dollar) und Saubere Energie (-24 Mllionen Dollar).

Die 10 größten Gewinner und Verlierer unter den thematischen UCITS-ETFs – April 2023 (Mio. USD)



Quelle: Daten von etfbook.com 28.04.2023. Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung

Robotik, Automatisierung und KI schon seit Jahresbeginn stark gefragt

Seit Jahresbeginn floss eine Gesamtsumme von 1,06 Milliarden US-Dollar an Neugeldern in thematische ETFs. Dabei dominierten drei Themen: Robotics, Automation und KI sowie Luxusgüter und Kreislaufwirtschaft, die 68 Prozent aller Zuflüsse auf sich vereinigten. Demgegenüber stehen Abflüsse von über einer Milliarde US-Dollar, von denen jedoch 984 Millionen auf einen einzigen Trade zu einem einzigen Thema entfallen. Ohne dieses Thema betragen die Gesamtabflüsse seit Jahresbeginn 726 Millionen Dollar. Neben diesem Thema (Gleichstellung) entzogen Anleger ihre Gunst zuvorderst Themen wie Infrastruktur, Saubere Energie und Agrarwirtschaft.



Zuflüsse seit Jahresanfang

1. Robotik, Automatisierung und KI: 352 Millionen Dollar (YTD)

2. Luxusgüter: 211 Millionen Dollar (YTD)

3. Kreislaufwirtschaft: 160 Millionen Dollar (YTD)

4. Neue Energien: 55 Millionen Dollar (YTD)

5. Katholische Prinzipien: 47 Millionen Dollar (YTD)

Im Falle des bis jetzt populärsten Themas des Jahres ist der Trend klar ersichtlich: Investoren sind aufgrund der Einführung von ChatGPT und der raschen Fortschritte der KI-Technologie auf der Suche nach potentiellen Nutznießern dieses Sektors sowie nach Unternehmen, die KI bereits nutzen, um ihre Produktivität zu steigern und Kosten einzusparen.

„Grüne“ Investoren erweitern ihren Investmenthorizont

Aus den Kapitalströmen lässt sich ein weiterer spannender Trend herauslesen: Eine gestiegene Nachfrage sogenannter „grüner“ Investoren nach Themen abseits sauberer Energie. Dies könnte den Einschätzungen von Rize ETF zufolge an staatlichen Anreizprogrammen der EU und den USA liegen. So habe beispielsweise der „Inflation Reduction Act“ eine Reihe von Unternehmen wie First Solar und Li-Cycle dazu gebracht, neue Projekte auf den Weg zu bringen oder sogar einige Firmen aus dem Ausland in die Vereinigten Staaten gelockt, die nunmehr innovativen Projekten nachgehen. Dieser Trend spiegle sich auch in den notierten Zuflüssen zugunsten den Themen Kreislaufwirtschaft (160 Millionen Dollar), Neue Energien (54 Millionen Dollar), Wasserstoffwirtschaft (35 Millionen USD), Solar (22 Millionen Dollar), intelligente Stromnetze (22 Millionen Dollar) und Elektrofahrzeuge und Batterien (15 Millionen USD) wider.

Luxus läuft in der Krise offenbar besonders gut

An der zweiten Stelle der Zuflüsse seit Beginn dieses Jahres liegt das Thema Luxusgüter, der von der Öffnung Chinas nach einer langen Phase von Schließungen im Zuge der „Zero Covid“-Politik profitierte. Das Thema ist offenbar krisenfest – die Aktie des weltgrößten Luxusgüterunternehmen LVMH erreichte im April 2023 einen historischen Höchststand.

Abflüsse seit Jahresanfang

Nach wie vor werden die Kapitalabflüsse des Jahres vom Thema Gleichstellung (-894 Millionen Dollar) dominiert. Darüber hinaus verloren Infrastruktur (-244 Millionen Dollar), Saubere Energie (-173 Millionen USD) und Agrarwirtschaft (-122 Millionen Dollar) angeführt. Darüber hinaus registrierten besonders techlastige Themen Abflüsse, beispielsweise Internet und E-Commerce in China (-62 Millionen Dollar), Digitalisierung (-62 Millionen Dollar) und Cybersicherheit (-46 Millionen Dollar)

Die 10 größten Gewinner und Verlierer unter den thematischen UCITS-ETFs – seit Jahresbeginn (Mio. USD)





Quelle: Daten von etfbook.com 28.04.2023. Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung

