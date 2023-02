PM Rize ETF: 255 Millionen Dollar weniger in thematische ETFs im Januar

Rize ETF, Emittent von thematischen ETFs, veröffentlicht in einem neu aufgelegten Format, dem „Monthly Thematic Update“ eine Zusammenfassung der Entwicklungen am Markt für thematische ETFs des vergangenen Monats. Zum ersten Mal seit über einem Jahr verzeichneten Themen-ETFs im Laufe des vergangenen Monats eine negative Bilanz an Nettozuflüssen in Höhe von 255 Millionen US-Dollar (Zahlen seit Jahresbeginn).

Dennoch gab es in einzelnen Themen Zugewinne, darunter vor allem zwei Themen, die zusammen starke 52 Prozent der Gesamtzuflüsse (336 Mio. Dollar) ausmachten: Neue Energien (96 Mio. Dollar) und Luxusgüter (79 Mio. Dollar)

Die meisten Abflüsse verzeichnete einstweilen das Thema Geschlechtergerechtigkeit (-185 Mio. Dollar), gefolgt von Sauberer Energie (-90 Mio. Dollar) sowie Cybersicherheit und Digitalisierung. Für Rize ETF liegt die Vermutung nahe, dass thematische Anleger nicht mehr ausschließlich auf saubere Energie setzen, sondern auch auf andere Bereiche, die die Nachhaltigkeitswende im Allgemeinen abdecken.

Zuflüsse: Neue Energie liegt in der Gunst der Investoren weit vorn

Diese Vermutung bestätigte sich bei den wichtigsten nachhaltigen Themen wie Neue Energie, Wasser und Solar, die durchgängig positive Zuflüsse verzeichneten. Weit vorne liegen daneben auch Luxusgüter-ETFs, die im vergangenen Jahr lediglich Zuflüsse in Höhe von 100 Mio. Dollar notierten. 2023 haben sie in nur einem Monat bereits 96 Millionen dazugewinnen – nicht zuletzt wohl wegen der positiven Aussichten für Luxusgüterunternehmen im Zuge der Wiedereröffnung Chinas mit Ende der Zero-Covid-Politik und ihrer erwiesenen Resistenz in konjunkturellen Abschwungphasen. Im Einzelnen stellt sich die Situation bei den Zuflüssen in thematische Fonds im Januar wie folgt dar:

1. Neue Energie: 96 Millionen Dollar

2. Luxusgüter: 79 Millionen Dollar

3. Innovationen im Gesundheitsbereich: 28 Millionen Dollar

4. Wasser: 25 Millionen Dollar

5. Katholische Prinzipien: 21 Millionen Dollar

6. Alternde Bevölkerung: 17 Millionen Dollar

7. Internet und E-Commerce (China): 16 Millionen Dollar

8. Solar: 16 Millionen Dollar

9. E-Commerce & Logistik: 12 Millionen Dollar

10. Blockchain: 7 Millionen Dollar

Die 10 größten Gewinner und Verlierer unter den thematischen UCITS-ETFs - Januar 2023 (Mio. USD)

Daten von etfbook.com 31.01.2023. Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub Theme Classification.

Abflüsse: Jahresgewinner 2022 lassen Federn



Hinsichtlich der Abflüsse (-592 Mio. Dollar) schnitten die großen Gewinner des Jahres 2022 (Saubere Energie und Cybersicherheit) im ersten Monat des neuen Jahres schwach ab.

Das Thema Saubere Energie führt das Ranking der Abflüsse dieses Monats mit 90 Mio. Dollar an. Da die meisten ETFs für saubere Energie im Jahr 2022 eine bessere Performance als die breiten Aktienindizes erzielten, ist es denkbar, dass die Anleger ihre Gewinne mitgenommen haben und/oder sich anderen Bereichen der grünen Transformation zuwenden, die möglicherweise ein Stück weit hinter dem Wachstum der sauberen Energie zurückbleiben.



Cybersicherheit war ein Thema, das 2022 Zuflüsse in Höhe von 876 Millionen Dollar anzog. Mit Abflüssen in Höhe von 82 Millionen ist dieses Thema zu Beginn des Jahres 2023 jedoch nicht mehr so erfolgreich. Die schwache Kursentwicklung der Cybersecurity-Aktien habe Anleger offenbar abgeschreckt, dennoch weist Rize ETF in einem aktuellen Webinar auf die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Leistung von Cybersecurity-Unternehmen und ihrer Preisgestaltung hin.

In den Bereichen Digitalisierung (-75 Mio. Dollar), Robotik und künstliche Intelligenz (-30 Mio. Dollar) und Cloud Computing (-23 Mio. Dollar) setzt sich der Trend aus dem Jahr 2022 mit weiteren Abflüssen im Januar fort. Bei dem massiven Outflow im Bereich Geschlechtergerechtigkeit handelte es sich um einen einzelnen internen ETF-Trade, der dem Bericht zufolge nicht als Ausdruck eines breiteren Trends gesehen werden sollte.

