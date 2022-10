Risiko und Rendite beim Trading - auf was Sie achten müssen!

In jedem Fall ist Trading riskant und verlangt Gelassenheit und in Maßen mutig zu sein, denn das gesamte Kapital kann von jetzt auf gleich verloren sein. Deshalb ist die Vertrautheit mit dem Thema nahezu unerlässlich. Unser Investment- und Steuerexperte Jonas Reichelt, startete nach seiner Ausbildung zum vertriebsorientierten Bankkaufmann sein Unternehmen im Bereich Immobilienmarketing. Trading sei genauso riskant wie ein Spieleinsatz im Casino, sagt Reichelt, wenn man keine Erfahrungen und Kontakte hat.

Der große Gewinn

Das Ziel des Tradings besteht darin, innerhalb eines längeren Zeitraumes das eingesetzte Kapital möglichst oft zu vermehren. Es gibt allerdings keine Garantien und im Allgemeinen ist ein Gewinn auch eher unwahrscheinlicher. Das größte Risiko kann sich darin äußern, das gesamte investierte Kapital zu verlieren. Dieses typisierte Restrisiko muss immer berücksichtigt werden, was mit niedrigem Wissensstand schon kein Problem mehr darstellt. Trotzdem ist es wichtig, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, mit wie viel Kapital maximal gehandelt wird, da auch erfahrene Trader womöglich finanzielle Verluste zu verzeichnen haben. Diese Vorsichtsmaßnahme erhöht zwar nicht die Gewinnchancen, bewahrt aber vor dem finanziellen Ruin. Denn obwohl die Deals verlockend klingen, sind Gewinne oft in weiter Ferne. Die Rendite ist immens hoch und genauso ist es das Risiko. Das ist auch der Grund, warum rege an der Börse gehandelt wird. Beides ist miteinander abzuwägen und auszuspielen. So erreichen erfolgreiche Trader über Jahre solide Renditen und erreichen damit ihren finanziellen Ruhm.

Gewinnauszahlungen sind gesichert

Immer mehr Menschen werden von den hohen potenziellen Geldsummen angezogen und steigen in ein risikoreiches Handelsgeschäft ein. Trading ist ein schwieriges, unsicheres Geschäft. Wenn das investierte Kapital verloren geht, kann es nicht mehr zurückerlangt werden, außer es wird weiteres Kapital riskiert - eine Art Spirale, in die sich Privatpersonen leider hineinmanövrieren können. Die Geschäftsbedingungen des Tradings sind gnadenlos, nicht verhandelbar und es gibt keine zweite Chance. Wie das Börsengeschehen allerdings ebenso preisgibt - es gibt keine Gewinne ohne Auszahlung. Sofern ein Gewinn erzielt worden ist, sind auch die Gewinnauszahlungen gesichert. Es gibt keine Klauseln, die Gewinne ins Ungewisse treiben könnten. Die einzigen Kosten sind Depot- und Transaktionsgebühren, die je nach Anbieter variieren.

Auf was Privatpersonen achten müssen

Privatpersonen können nicht an der Börse handeln. Dies tun Trader, die im Auftrag handeln und sich mit den Börsen meist bestens auskennen. Trader initiieren die Handelsaktion der Broker und besitzen somit einen gewissen Handlungsspielraum. Steht hinter dem Auftraggeber eine Privatperson, so trägt auch diese schlussendlich das Risiko. Die Beratung und Information hierüber verhindert zwar nicht den Verlust des eingesetzten Kapitals, verbessert aber die Vorgehensweise. Dabei sollte immer beachtet werden, dass die Mehrheit verlieren wird. Denn jene Vorhersagen über die Entwicklungen an der Börse sind unsicher. Trading ist eine spekulative Investition, damit müssen Handelnde umgehen können. Dies verhindert auch den Einsatz großer Kapitalbeträge. Reichelt riet den Anlegern, sich einen privaten Trader zu organisieren oder eigene Skills zu entwickeln.

Studie beweist: Nur etwa 1,1 % der Trader sind erfolgreich

Wer sein Vermögen in kurzer Zeit zuverlässig vermehren möchte, sollte auf Trading verzichten. Ausnahmen gibt es natürlich auch! Es ist nur dann eine Möglichkeit, wenn Händler mit Spekulationen Geld verdienen möchten. Die Ergebnisse der Studie "Day Trading for a Living" (Chague, Fernando und De-Losso, Rodrigo und Giovannetti, Bruno, 11. Juni 2020) sprechen bereits eine deutliche Sprache. An der weltweit drittgrößten Börse, in Brasilien, sind die Zahlen ernüchternd. Nur etwa 1,1 % der Trader verdienen mehr als den brasilianischen Mindestlohn. Diese Studie beweist, dass Trading ein rein spekulativer Job ist, selbst wenn die Gewinne beträchtlich sein können. Ebenfalls muss man dazu sagen, dass Brasilianer nicht als Trader bekannt sind und diese Studie für den europäischen Raum keine Relevanz zeigt.



Kurzinfos zum Autor Jonas Reichelt:

Jonas Reichelt hat nach seiner Ausbildung zum vertriebsorientierten Bankkaufmann im AD seine erste Firma im Bereich „Immobilienvermarktung“ gegründet. Danach folgten Weiterbildungen auf dem Gebiet der Investments in Form von Beteiligungen/Off Market Investments und Privat Placements (PP) sowie steueroptimierte Strukturen im DACH-Raum.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.