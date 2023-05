PM 21Shares Research: Ripple-Rechtsstreit bringt Potenzial für Krypto-Akzeptanz

Weekly Research Note KW 21

Ripple-Rechtsstreit bringt Potenzial für Krypto-Akzeptanz

Nach Ethereum ermöglicht a uch Lido-Netzwerk Abhebungen

Bitcoin-Trader liquidieren Long-Futures

Von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

Der Kryptomarkt hat ambivalent auf die in den Vereinigten Staaten geführte Debatte um die Erhöhung der Staatsschuldengrenze reagiert, die auch diese Woche noch nicht abgeschlossen werden konnte: Die Kurse von Bitcoin und Ethereum veränderten sich nur geringfügig (-1,31 Prozent und -0,09 Prozent), wohingegen die im gesamten Ethereum-System investierten Assets nach total value locked (TVL) um 2,18 Prozent stiegen. Nach TVL verzeichneten Cardano, Polygon und Aave diese Woche die stärksten Ansteige – wenngleich der Anstieg der letzten beiden auf einen Fehler des DeFi-Protokolls Aave zurückzuführen sein könnte.

Abbildung 1: Wöchentliche Preis- und TVL-Performance der wichtigsten Krypto-Kategorien

Quelle: Coingecko, DeFi Llama. 22.5.2023.

Abbildung 2: Anteil der Auflösungen von Future-Long-Positionen

Quelle: Glassnode

Angesichts der Schuldendebatte in den USA erwarten Investoren nichts Gutes für den Bitcoin-Kurs – das gilt zumindest für jene, die im Laufe der letzten Woche ihre Long-Future-Positionen aufgelöst haben. Diese Auflösungen dürften einerseits der Realisierung von Gewinnen, andererseits als Absicherung gegen einen befürchteten Preisverfall von Bitcoin angesichts makroökonomischer Entwicklungen gedient haben.

Abbildung 3: Der Erfolg des Lido-Upgrades

Quelle: 21shares/Dune Analytics

Bei Celsius handelt es sich um eine sogenannte Lending-Plattform, die Nutzern erlaubt, Krypto-Assets zum Verleih zur Verfügung zu stellen und dafür Zinsen zu erhalten. Zwischen Celsius, das im Juli 2022 seine Insolvenz erklärte und dem Staking-Dienstleister Lido existierte eine Partnerschaft, in deren Zuge das stETH (Staked Ether)-Token von Lido in die Celsius-Plattform integriert wurde. Nun erklärte Celsius, stETH im Wert von rund 800 Millionen Dollar, von Lido zurückzufordern – kurz nachdem Lido im Zuge eines Upgrades Abhebungen ermöglicht hatte.

Wie in den von uns aufgezeichneten Daten ersichtlich, laufen diese Abhebungen bis jetzt problemlos: Das System nutzt einen Puffer an Assets aus unterschiedlichen Quellen (u.a. Belohnungen für Blockvalidierungen), um Überbelastungen oder Wartezeiten bei Abhebungen zu vermeiden. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, hat Lido in der vergangenen Woche dennoch Kursabfälle verzeichnet. Dies könnte auf den Preisverfall von Ethereum und zusätzliche Spekulationen über Lidos jüngsten Governance-Vorschlag zurückzuführen sein.

Richtungsweisender Streit zwischen Ripple und Börsenaufsicht geht in nächste Runde

Vor mehr als zwei Jahren begann ein Gerichtsprozess, der die richtungweisend für die prinzipielle Frage sein könnte, ob Krypto-Assets Wertpapiere (securities) oder vielmehr Rohstoffe (commodities) darstellen. 2020 kündigte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eine Klage gegen das Unternehmen Ripple an. Der Vorwurf: Ripple habe seine Kryptowährung XRP verkauft, ohne diese zuvor bei der SEC als Wertpapier registriert zu haben. Im Laufe des folgenden Rechtsstreites, der Ripple eigenen Angaben zufolge schon 200 Millionen Dollar gekostet habe, wurden auch mehrere Reden eingereicht, die als Beweis für die Position des Verteidigers Ripple dienen sollten. Eine dieser Reden wurde nun vor Gericht zugelassen – trotz des Versuchs der SEC, diese unter Verschluss zu halten.

Die Rede von William Hinman, dem ehemaligen Direktor der Division of Corporation Finance der SEC, stammt aus 2018 und spielt darauf an, dass es sich zumindest bei Bitcoin und Ethereum nicht um „Investitionsverträge“ handelt. Hinman hatte damals eingeräumt, dass Kryptoassets das Potenzial hätten, über ihre ursprüngliche Roll als Investitionsverträge hinauszuwachsen und als Waren klassifiziert werden könnten, wenn ihr Netzwerk ausgereift sei. Das mit Hochspannung erwartete Urteil des Prozesses wird aktuell für Juni erwartet und könnte – sollte es zugunsten von Ripple ausfallen – ein großer Triumph für die gesamte Branche sein.

Ripple ließ im Laufe der Woche auch in anderer Hinsicht von sich reden: Gemeint ist die Ankündigung einer Plattform für die Entwicklung von CBDCs (digitalen Zentralbankwährungen) für Regierungen am 18. Mai. Diese soll den Aufbau und den Erhalt des Lebenszyklus von staatlichen CBDCs auf Basis der XRP-Technologie unterstützen. In Anbetracht der Tatsache, dass XRP für viele Banken auf der ganzen Welt de facto ein Konkurrent von SWIFT ist, trägt dies dazu bei, Ripple als ein ausgereiftes Netzwerk darzustellen, dem Finanzinstitute vertrauen können. Darüber hinaus erwarb Ripple Ende letzter Woche auch Metaco, ein Schweizer Fintech-Unternehmen, das sich auf die Abwicklung digitaler Vermögenswerte konzentriert. Dies könnte als eine Taktik angesehen werden, um die Offshore-Aktivitäten des Unternehmens zu nutzen, um die regulatorischen Maßnahmen in den USA abzuschwächen, die Kryptounternehmen ins Ausland drängen.

Der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA hält an: Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, und Präsident Joe Biden haben die Gespräche über die Schuldenobergrenze fortgesetzt, um zu entscheiden, ob sie die für den 1. Juni festgesetzte Frist für die Schuldenobergrenze verlängern oder die Obergrenze für die Kreditaufnahme anheben, wie McCarthy es gefordert hatte. Es muss noch in dieser Woche zu einer Einigung kommen, andernfalls könnte die US-Wirtschaft in katastrophale Verhältnisse geraten.

Bis jetzt hat sich diese Unsicherheit jedoch nur begrenzt auf die Stimmung an den Börsen und den Technologiemärkten ausgewirkt: Während sich der S&P 500-Index (5-tägige Kursentwicklung: +1,36 Prozent) und der Nasdaq Composite (5-tägige Kursentwicklung +2,88 Prozent) unbeeindruckt zeigten, fiel der Dow Jones Industrial Average um „nur“ 0,18 Prozent. Und obwohl die US-Bankenindizes noch besser abschnitt als diese drei Indizes, verschärfen 46 Prozent der US-Banken ihre Kreditvergabestandards, so die Federal Reserve in ihrer April-Ausgabe der Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices. Während sich die Kryptowährungen von den Tech-Aktien abkoppeln, beeinflusst die Bankenkrise in den USA immer noch den Verkaufsdruck auf einige Kryptoassets.

Abbildung 4: Banken straffen ihre Kreditvergaben

Quelle: Federal Reserve

Bitcoin Lightning Labs ist das Unternehmen hinter dem Lightning Network, der Skalierungslösung von Bitcoin, und stellte Ende letzter Woche sein neuestes Netzwerk-Upgrade vor. Mit den „Taproot Assets Protocol“ soll die Ausgabe von Assets (asset issuance) mittels der Taproot-Technologie optimieren und erleichtern. Darüber hinaus soll das Upgrade Bitcoin-Nutzern ermöglichen, ihre Vermögenswerte von der Mainnet-Ebene auf das Lightning-Netzwerk zu migrieren. Die Netzwerkoptimierung soll dazu beitragen, die Gaskosten für die Ausgabe und Übertragung neuer Vermögenswerte zu senken und gleichzeitig die Abwicklung von Transaktionen zu beschleunigen.

Das Update ist im Angesicht der durch BRC-20 und die Bitcoin-Ordinals hervorgerufenen Überlastung des Bitcoin-Netzwerkes von entscheidender Bedeutung. Die Verlagerung der Nachfrage auf Skalierungslösungen (wie dem Lightning Network) sollte daher dazu beitragen, dass das Netzwerk entlastet wird und auch die gestiegenen Gebühren wieder sinken. Der Hype um Ordinals ist auch anderen Krypto-Projekten nicht entgangen, wie bei Dogecoin ersichtlich: Mit DRC20 wurde ein Standard eingeführt, das die Schaffung fungibler, Ordinals ähnlicher Vermögenswerte auf der Doge-Blockchain ermöglichen soll. Dies ist eine durchaus wichtige Entwicklung, da der Erfolg der Ordinals auf den Rest der bestehenden Zahlungsnetzwerke übergreift und ihnen hilft, innovative Anwendungsfälle für ihre Blockchain zu finden.

Abbildung 5: Tägliche Anzahl von Transaktionen von Bitcoin (blau), Litecoin (rot), Dogecoin (orange)

Quelle: bitinfocharts.com

Visa hat zwei emulierte Anwendungen im Ethereum-Testnetz eingesetzt, um sein Experiment mit der Kontoabstraktion (AA) voranzutreiben. Das im März eingeführte Netzwerk-Upgrade verhilft Nutzern zu einer intelligenteren Brieftasche, die ein intuitiveres Erlebnis bietet, das an Fintech-Banking erinnert. Unter dem Namen Pay-Master-Smart-Contract könnten die eingesetzten Smart Contracts in einem Fall Übersetzungsgebühren sponsern und in einem anderen Fall den Nutzern helfen, mit einem alternativen ERC20-Token für die Gasgebühren zu bezahlen, wie zum Beispiel Dollar-gestützte Stablecoins oder CBDC.

Das Experiment von Visa ist ein monumentaler Meilenstein bei der Schaffung der erforderlichen Grundlagen, um das Onboarding von Millionen von Nutzern in das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte zu erleichtern. Durch das Angebot von Schienen, die die Komplexität der Blockchain-Technologie verbergen, bieten AA-Implementierungen einen nahtlosen Übergang für Personen, die in die Kryptowährung einsteigen.

Abbildung 6: Zahl der Ordinal-Inskriptionen („Bitcoin-NFTs“)

Quelle: 21shares on Dune Analytics

Das „Web3“ von Bitcoin: Während sich der Hype um Ordinals nicht abkühlt und die kumulierten Inskriptionen auf einem stetigen Hoch sind, wie in Abbildung 6 dargestellt, bauen weitere Protokolle auf, um diese Zugkraft zu nutzen. DIBA, ein neuer Bitcoin-NFT-Marktplatz, ging letzte Woche online und nutzt die Really Good for Bitcoin (RGB) Smart Contracts, die auf den wachsenden Skalierbarkeitslösungen von Bitcoin aufbauen. Das RGB-Protokoll trägt auch dazu bei, die Überlastung des Bitcoin-Netzwerks zu verringern und bietet eine privatere Methode für BTC-Transaktionen. DIBA hat sich auch mit dem Krypto-Miner Hut 8 Mining zusammengetan, um ihre Bitcoin-exklusive Wallet auf den Markt zu bringen, in der auch Musikdateien und Kunst gespeichert werden können. Die Entwicklungen auf der Bitcoin-Blockchain sind schlichtweg aufregend und somit der wichtigste Frühindikator für die vielversprechende Zukunft des Vermögenswerts. Auch wenn makroökonomischer Gegenwind die Preisentwicklung relativ kurzfristig beeinträchtigen könnte, werden die Erbauer dennoch den wachsenden Nutzen von Bitcoin und damit das langfristige Wertversprechen des Kryptoassets hervorheben.

GameFi auf dem Weg zur Massenanwendung: In der vergangenen Woche kam es auch zu einer Integration zwischen Krypto- und traditionellen Akteuren in beide Richtungen. Das Spiel Axie Infinity von Sky Mavis ging im App Store live, um die 1,36 Mrd. iPhone-Nutzer zu erreichen, nachdem es bereits im Dezember 2022 im Google Play Store eingeführt wurde. Auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches kündigte Assassin's Creed an, dass es NFTs auf Polygon mit physisch gedruckten 3D-Gegenständen verknüpfen wird. Ubisoft, der Herausgeber von Assassin's Creed, war unter seinen Mitbewerbern in diesem Bereich in der Web3-Welt am aktivsten. Im Februar prägte der Spielegigant NFT-Avatare für sein Spiel Rabbids auf dem auf Spiele fokussierten, von Ethereum angetriebenen Metaverse The Sandbox. Im Dezember 2021 war Ubisoft auch der erste große Spielehersteller, der mit Ghost Recon Breakpoint NFT-Gegenstände im Spiel veröffentlichte, und obwohl die Resonanz nicht sehr ermutigend war, scheute das Unternehmen nicht davor zurück, weitere Projekte im Web3 voranzutreiben. Das Vertrauen von Ubisoft in das Web3 ist faszinierend, wenn man bedenkt, dass es kein Unternehmen ist, das einfach nur mehr Resonanz braucht, obwohl es zeigt, dass Spielegiganten nicht nur relevant bleiben wollen, sondern auch Vorreiter in diesem Bereich sein wollen, um diesen Vorteil zu nutzen.

